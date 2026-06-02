Yamal, Haaland, Wirtz – íme, a vb-újoncok álomcsapata!

Kapus: Joan García

Az előző nyári átigazolási időszak egyik legnagyobb szenzációja volt Joan García Barcelonán belüli átigazolása, a katalán kapus ugyanis az Espanyoltól a helyi rivális FC Barcelonához szerződött, amellyel kivívta az Espanyol-szurkolók haragját.

Egy idény után elmondhatjuk, hogy a 25 éves kapus nagyon jól döntött, hiszen alapemberré vált az FC Barcelonában, a 38-ból harminc bajnokin ő védett, összességében 45 tétmeccsen állt a kapuban. García bajnoki címet és spanyol Szuperkupát is nyert 2026-ban az FC Barcelonával, márciusban pedig bemutatkozott Egyiptom ellen a spanyol válogatottban. Ez a vb vélhetően még nem róla szól, hiszen Unai Simón és David Raya is előtte van Luis de la Fuente szövetségi kapitány rangsorában.

Jobb oldali védő: Pedro Porro

Ahogy a Tottenham, úgy Pedro Porro sem zárt jó idényt, a londoni csapat csak az utolsó fordulóban biztosította be Premier League-tagságát. A spanyol jobbhátvéd a 2023 tavaszi félszezon után a harmadik teljes idényét játszotta a Spursben, és a Premier League-et, az FA-kupát, a Ligakupát, az európai Szuperkupát és a Bajnokok Ligáját is tekintve 47 tétmeccsen jutott szóhoz, ezeken kétszer volt eredményes.

Porro ugyan már 2021-ben bemutatkozott a spanyol válogatottban, de a katari vb-n szereplő keretbe még nem került be, ahogy az Eb-n sem volt ott, így most mutatkozik be nagy tornán a spanyol válogatottal. A nemzeti csapatban eddig 16 alkalommal szerepelt, kétszeres Nemzetek Ligája-másodiknak mondhatja magát.

Jobb oldali belső védő: Jonathan Tah

Bár Jonathan Tah már tíz éve, 2016 márciusában bemutatkozott a német nagyválogatottban, és abban az évben nem játszó tagja volt az Eb-elődöntőig menetelő német csapatnak, mégis az első világbajnokságára készülhet. A 30 éves védő 2018-ban az utolsó szűkítésnél esett ki az utazó keretből, a katari tornára pedig Hansi Flick nem vitte magával.

Tah 2023-ban állandósította helyét a válogatottban, az év szeptember 12. óta csak három meccset hagyott ki, ebből kettőt eltiltás miatt, az egyiket éppen a magyar válogatott ellen a Nemzetek Ligájában.

A 46-szoros válogatott játékos 2025 nyarán klubot váltott, a Bayern München a Bayer Leverkusentől szerezte meg. Bár a gyógyszergyáriaknál lejárt a szerződése, a bajorok a hírek szerint 800 ezer eurót kifizettek a Leverkusennek, hogy Tah már a klub-vb-n csatlakozhasson új csapatához. A Bayernnel bajnoki címet, német Szuperkupát és Német Kupát nyert, a BL-ben az elődöntőig jutott, ha a klub-vb-t is számítjuk, akkor 54 tétmeccsen viselte a csapat mezét az idényben.

Bal oldali belső védő: Gabriel Magalhaes

Bár már az előző világbajnokság idején az Arsenal erősségei közé tartozott, Gabriel csak a 2026-os vb selejtezőin mutatkozott be a brazil válogatottban. A belső védő a csapat 18 selejtezőjéből 14 alkalommal a pályán volt, pedig a kvalifikációs sorozat közben megtartott Copa Américán csak három percet kapott…

A 17-szeres válogatott labdarúgó remek belső védő párost alkot William Salibával az Arsenalnál, az ő teljesítményüknek is köszönhető, hogy az Arsenal hosszú idő után újra bajnoki címet ünnepelhetett, valamint 20 év után eljutott a Bajnokok Ligája döntőjébe is, ahol a tizenegyeseknél hibázott. A 28 éves labdarúgó klubcsapatában 51 tétmérkőzésen kapott helyet.

Bal oldali védő: Marc Cucurella

Ahogy Pedro Porrónak, úgy Marc Cucurellának sem a 2025–2026-os volt a csúcsidénye. A Chelsea ugyanis botladozott a bajnokságban, csak a tizedik helyen végzett, így lemarad a nemzetközi kupaszereplésről. A balhátvéd minden sorozatot számítva 50 tétmérkőzésen szerepelt, egy gólt szerzett.

Cucurella 2021-ben, a Litvánia elleni felkészülési mérkőzésen bemutatkozott a nemzeti csapatban, de ezt követően 2024 márciusáig nem kapott meghívót a spanyol válogatottba. Ám abban az évben hétből hatszor pályára lépett az Eb-győztes együttesben, és azóta is biztos pontja Luis de la Fuente keretének. A 27 éves labdarúgó 23 mérkőzésen szerepelt a spanyol válogatottban.

Jobb oldali középpályás: Michael Olise

Michael Oliséért 2024 nyarán 60 millió eurót fizetett ki a Bayern München, és a francia szélső meghálálta ezt az összeget: első idényében az év újonca lett, míg a most zárult bajnokságban beválasztották az álomcsapatba.

Nem véletlen, hiszen szenzációsan futballozott az idényben, 52 tétmeccsen 22 gólt szerzett, Tahhoz hasonlóan német bajnokságot, német Szuperkupát és Német Kupát nyert, a BL-ben pedig az elődöntőig jutott.

Olise, aki származása és születési helye révén akár az angol, a nigériai vagy az algériai válogatottban is szerepelhetett volna, a 2024-es Nemzetek Ligája-sorozatban mutatkozott be a francia nemzeti csapatban, és eddig 15 mérkőzésen négyszer volt eredményes.

Középső középpályás: Joao Neves

Joao Nevesért 2024 nyarán 60 millió eurót fizetett a PSG a Benficának, és a fiatal portugál középpályás hamar alapemberré vált a párizsiaknál. Két idény alatt 50 bajnokin szerepelt, és 2025-ben az Aranylabda-szavazáson a 19. helyen végzett.

A még mindig csak 21 éves középpályás a Benficával egy, a PSG-vel két bajnoki címet nyert, utóbbival a Bajnokok Ligáját is kétszer hódította el. A válogatottba a 2023 őszi Eb-selejtezőkön hívták be először, igaz, akkor még csak epizódszerepet kapott, és az Eb-n sem volt még alapember. 2025-től viszont rendszeresen a kezdőben kap helyet, eddig 21 mérkőzésen háromszor talált be.

Bal oldali középpályás: Florian Wirtz

A Bayer Leverkusenben remeklő Florian Wirtzre a nagycsapatok többsége le akart csapni 2025 nyarán, ő végül a Liverpool FC-t választotta, amely 100 millió font fölötti összeget fizetett érte.

A 23 éves támadó középpályás beilleszkedése nem volt zökkenőmentes, eleinte nem találta a helyét a csapatban. Arne Slot végig bízott benne: Wirtz, amikor egészséges volt, akkor játszott, 49 tétmérkőzésen hét gólt szerzett, a Liverpool pedig végül címvédőként az 5. pozícióban végzett a Premier League-ben.

A katari vb selejtezőin négy meccset játszott, ám magát a tornát súlyos sérülése miatt kénytelen volt kihagyni. Ám a közel-keleti vb óta állandó tagja a válogatottnak, egy Kolumbia elleni felkészülési mérkőzés mellett két, Olaszország elleni Nemzetek Ligája-negyeddöntőt mulasztott eltiltás miatt. A válogatottban 40 mérkőzésen 11 gólt szerzett.

Jobb oldali támadó: Lamine Yamal

Lamine Yamal még mindig csak 18 éves, de eddigi felnőtt karrierje során már háromszoros spanyol bajnok, Spanyol Kupa- és kétszeres spanyol Szuperkupa-győztes klubszinten. Az FC Barcelona legnagyobb sztárja ebben az idényben kiemelkedően teljesített, 45 tétmérkőzésen 24-szer volt eredményes, és a 2025-ös Aranylabda-szavazáson a második helyen zárt.

A válogatottban is kulcsember, 2023 szeptemberében az Eb-selejtezőkön mutatkozott be a spanyol csapatban, mind a hét mérkőzésen játszott a két évvel ezelőtti kontinenstornán, így Európa-bajnok. A vb-selejtezők utolsó négy összecsapását kihagyta, de így is már 25 mérkőzésnél és hat gólnál tart a spanyol válogatottban.

Középső támadó: Erling Haaland

Erling Haaland számára egy FA-kupa- és egy Ligakupa-sikerrel zárult az idény, de a Manchester City a bajnokságban az Arsenal mögé szorult, illetve a Bajnokok Ligájában sem jutott el a legjobb négyig. A norvég támadó termelte a gólokat az elmúlt hónapokban, 27 találattal zárt a bajnokságban, és harmadszor lett a Premier League gólkirálya.

A még mindig csak 25 éves támadó a teljes idényt tekintve 38 gólig jutott, és ahogy klub-, úgy válogatott szinten is igencsak eredményes volt. A vb-selejtezőkön nyolc meccsen tizenhatszor volt eredményes, a moldovaiak kapuját ötször vette be. Ennek is köszönhetően több gólt szerzett, mint ahány válogatott meccsen játszott, 49 mérkőzésen 55-ször vette be az ellenfelek hálóját.

Bal oldali támadó: Rayan Cherki

Rayan Cherki 2025 nyarán érkezett Lyonból a Manchester Cityhez, ahol bajnoki címet ugyan nem tudott szerezni, de az FA-kupában és a Ligakupában is magasba emelhette a serleget. A francia labdarúgó hamar alapember lett Pep Guardiolánál, 52 tétmérkőzésen tízszer volt eredményes.

Bár szülei származása miatt akár az algériai vagy az olasz válogatottban is szerepelhetett volna, 2025 júniusában a Spanyolország elleni Nemzetek Ligája-elődöntőben góllal és gólpasszal mutatkozott be a francia nemzeti csapatban. A vb-selejtezőkön nem játszott komoly szerepet, Ukrajna és Azerbajdzsán ellen töltött összesen 96 percet a pályán. A 22 éves labdarúgó eddig ötször játszhatott a francia válogatottban, és egy gólt szerzett.

AZ ÁLOMCSAPAT:

Joan García (spanyol, FC Barcelona) – Pedro Porro (spanyol, Tottenham Hotspur), Tah (német, Bayern München), Gabriel (brazil, Arsenal), Cucurella (spanyol, Chelsea) – Olise (francia, Bayern München), Joao Neves (portugál, PSG), Wirtz (német, Liverpool FC) – Yamal (spanyol, FC Barcelona), Haaland (norvég, Manchester City), Cherki (francia, Manchester City).