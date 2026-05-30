Vb 2026: nehéz idénye volt, de nem maradhatott ki a kanadai keretből Alphonso Davies

A csapatkapitány Alphonso Davies, a Bayern München szélső védője térdsérüléséből – elülső keresztszalag-szakadásból – felépülve az idény közben, decemberben tért vissza, de később is gyakran küzdött izomsérülésekkel. Mindössze hatszor volt kezdő a német bajnokságban, és február óta egyszer sem töltött kilencven percet a pályán. Május elején a combhajlító izma sérült meg a Bajnokok Ligája-elődöntő visszavágóján.

Jesse Marsch szövetségi kapitány ezzel együtt számol vele, akárcsak Jonathan Daviddel, a Juventus támadójával. Utóbbi korábban, a Lille-ben kiemelkedő teljesítményt nyújtott, viszont az olasz csapatban elmaradt a várt szinttől, ezzel együtt ő a kanadai válogatott legeredményesebb játékosa 39 góllal.

A szakvezető a televízió által közvetített kerethirdetéskor azt mondta, egyértelműen úgy gondolja, hogy a lehető legerősebb csapatot állította össze.

A kanadaiak az Egyesült Államokkal és Mexikóval közösen rendezendő világbajnokságon a B-csoportban Svájc, Bosznia-Hercegovina és Katar válogatottjával mérkőznek meg. A június 11-én kezdődő vb előtt vasárnap Edmontonban az üzbégekkel, csütörtökön Montreálban az írekkel játszanak felkészülési mérkőzést.

A kanadai válogatott harmadszor vesz részt vb-n, 1986-ban és 2022-ben egyetlen pontot sem szerzett.

A világbajnokság, amelynek mérkőzéseit az M4 Sport adja, június 11-én kezdődik.

KANADA VB-KERETE

Kapusok: Maxime Crépeau (Orlando City – Egyesült Államok), Owen Goodman (Barnsley – Anglia), Dayne St. Clair (Inter Miami – Egyesült Államok)

Védők: Moise Bombito (Nice – Franciaország), Derek Cornelius (Rangers FC – Skócia), Alphonso Davies (Bayern München – Németország), Luc de Fougerolles (Dender EH – Belgium), Alistair Johnston (Celtic – Skócia), Alfie Jones (Middlesbrough – Anglia), Richie Laryea (Toronto FC), Niko Sigur (Hajduk Split – Horvátország), Joel Waterman (Chicago Fire – Egyesült Államok)

Középpályások: Ali Ahmed (Norwich City – Anglia), Tajon Buchanan (Villarreal – Spanyolország), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Stephen Eustáquio (Los Angeles FC – Egyesült Államok), Marcelo Flores (Tigres UANL – Mexikó), Ismaël Koné (Sassuolo – Olaszország), Liam Millar (Hull City – Anglia), Jonathan Osorio (Toronto FC), Nathan-Dylan Saliba (Anderlecht – Belgium), Jacob Shaffelburg (Los Angeles FC – Egyesült Államok)

Támadók: Jonathan David (Juventus – Olaszország), Promise David (Royale Union Saint-Gilloise – Belgium), Cyle Larin (Southampton – Anglia), Tani Oluwaseyi (Villarreal – Spanyolország)

