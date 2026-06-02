Nagy tervekkel éled újjá a királyhelmeci futball

„Nagyon sokat köszönhetek a városnak. Királyhelmeci születésű vagyok, ide kötődik a gyermekkorom. A helyi focipályán ismertem meg a labda varázsát. Tizenhat éves koromig a helyi csapatban játszottam, majd Tőketerebesre kerültem, amely akkor a legmagasabb szintű szlovák ifjúsági bajnokságban szerepelt. Sosem szakadtam el teljesen a várostól, rendszeresen visszajárok a családomhoz és a barátaimhoz. Sokszor gondolkodtam azon, hogyan tudnám visszaadni Királyhelmecnek mindazt, amit kaptam tőle. Ekkor jött szembe velem a futball lehetősége” – mondta a Nemzeti Sportnak Geri Ádám, a többségi magyar tulajdonú FC Kassa klubigazgatója.

A 45 éves sportvezető álmodta meg az új klub alapjait és jövőképét, csapatával együtt pedig kidolgozta a működéshez szükséges szervezeti és adminisztratív hátteret.

Eddig három utánpótláscsapat működött a városban a TJ Slavoj sportklub keretein belül. „Az említett egyesületen belül megalakult egy új labdarúgó-szakosztály, az FK 1927 Királyhelmec polgári társulás, amelyhez csatlakozott a már említett három korosztályos csapat is (U9, U11 és U13). A klub létrehozásával és a szükséges feltételek megteremtésével minden adott ahhoz, hogy a királyhelmeci futball megújult szemlélettel, tiszta alapokon és határozott jövőképpel induljon tovább. Emellett megalakítottuk a felnőttcsapatot is, amely a legalacsonyabb, hetedik osztályban kezdi meg szereplését. Bízunk benne, hogy jövőre, amikor a királyhelmeci labdarúgás fennállásának századik évfordulóját ünnepeljük, már magasabb osztályban szerepelhetünk” – fogalmazott.

A legfontosabb cél azonban nem az eredmények hajszolása, hanem a helyi és a bodrogközi gyermekek sportolási lehetőségeinek bővítése.

„Jelenleg mintegy nyolcvan igazolt utánpótláskorú labdarúgónk van. Bízom benne, hogy egy év múlva már a százharmincat is eléri a számuk. Szeretnénk minél több gyermeket bevonni a sportba, és olyan környezetet teremteni számukra, ahol fejlődhetnek és jól érezhetik magukat.”

A sportvezető külön kiemelte a város kiváló infrastruktúráját. A mintegy nyolcezer lakosú Királyhelmec sportcsarnokkal, stadionnal és műfüves pályával rendelkezik. Jelenleg az öntözőrendszer rekonstrukciója zajlik, emellett megkezdődött az uszoda beruházása is. Ősszel pedig nagy valószínűséggel egy újabb, kisméretű műfüves pálya is épül. „Középtávú célunk, hogy Királyhelmec Bodrogköz sportvárosává váljon” – árulta el terveit Geri Ádám.

A múlt héten lakossági fórumon mutatták be a projektet és a jövőbeli elképzeléseket.

„Sokan eljöttek, ami rendkívül pozitív visszajelzés. Királyhelmecen él a futball szeretete, és sokan hisznek ebben az új projektben. Nagy köszönettel tartozom a nagyon segítőkész Pataky Károly polgármesternek, a képviselő-testület tagjainak, valamint mindenkinek, aki jelenlétével, biztató szavaival vagy munkájával segíti a királyhelmeci futball újjáéledését. Bízunk benne, hogy 2027-ben, a helyi labdarúgás százéves jubileumán már elégedetten tekinthetünk vissza az elmúlt időszak eredményeire” – zárta le Geri Ádám.

Az FK 1927 Királyhelmec partneri együttműködést kötött az FC Kassával, amely szakmai segítséggel és sportfelszerelések biztosításával támogatja a bodrogközi klub fejlődését.

A cél világos: erős közösséget építeni, minél több gyermeket megnyerni a sportnak, és méltó módon ünnepelni a királyhelmeci labdarúgás százéves jubileumát.