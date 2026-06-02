Vezetőedző lett Andrés Iniesta – hivatalos

2026.06.02. 11:48
Andrés Iniestát bemutatta a Gulf United (Fotó: Getty Images)
Egyesült Arab Emírségek vezetőedző Andrés Iniesta
Az Egyesült Arab Emírségek labdarúgó-bajnokságának másodosztályában szereplő Gulf United FC trénere lett Andrés Iniesta, az FC Barcelona és a spanyol válogatott volt klasszisa, akinek ez az első megbízatása edzőként.

A 42 éves korábbi futballista kulcsjátékosa volt a katalánoknak és a nemzeti csapatnak a 2000-es évek második felében, a 2010-es évek jelentős részében, mindkét együttessel számos sikert ért el, a 2010-es világbajnokság döntőjében ő lőtte a győztes gólt. Emellett kétszeres Európa-bajnok és négyszeres Bajnokok Ligája-győztes.

Iniesta 2024-ben vonult vissza, utolsó klubja az Emirates Club volt az Egyesült Arab Emírségekben.

„A Gulf United a legjobb helynek tűnik életem új fejezetének elkezdéséhez – mondta. – Mindent a labdarúgásnak köszönhetek, most pedig szeretnék adni valamit az edzősködésen, a tanuláson és a mindennapi munkán keresztül azoknak a fiatal játékosoknak, akik éhesek a sikerre, és tehetségük van ahhoz, hogy magasra jussanak.”

 

