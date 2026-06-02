Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: négy játékosától is elköszönt a DEAC

2026.06.02. 11:31
null
Matias Varttinen (Fotó: DEAC Jégkorong/Facebook)
Címkék
távozások DEAC jégkorong Erste Liga
Részben a következő idényre életbelépő szabályokhoz igazodva négy játékosától elköszönt a jégkorong Erste Ligában érdekelt, magyar bajnoki ezüstérmes DEAC.

A klub keddi bejelentése szerint – mivel az eddigi nyolc helyett öt légiós szerepeltetése engedélyezett – távozik Matias Varttinen, Makszim Aszkarov, Kiss Phil, valamint Dobmayer Dominik is.

A finn Vartinen 2025 októberében igazolt Debrecenbe és 24 Erste Liga-mérkőzésen 15 gólt lőtt, illetve adott hat gólpasszt. Az orosz Aszkarov tavaly decemberben érkezett, és 12 pontot termelt (6, 6), míg a kanadai-magyar Kiss Phil 2025-ben csatlakozott a kerethez és tíz pontig (2, 8) jutott.

A légiósok mellett három év után távozik Dobmayer is. A 23 éves védő a legutóbbi idényben 32 Erste Liga-találkozón 7 (1, 6) pontot gyűjtött.

Az előző két idényben magyar bajnoki második debreceni klub jelezte, hogy cél a csapat magját alkotó meghatározó játékosok megtartása. A szakmai stáb azon dolgozik, hogy legalább olyan versenyképes és motivált legyen a következő idénybeli csapat is, mint az, amelyik az utóbbi két évben ob I-es döntőt játszott.

távozások DEAC jégkorong Erste Liga
Legfrissebb hírek

Erste Liga: Pozsgai Tamás a 12. idényét kezdi a magyar bajnoknál

Jégkorong
18 órája

Erste Liga: Arany Gergely az újoncnál folytatja

Jégkorong
2026.05.27. 19:09

A Háromszéki Ágyúsok csatlakozik az Erste Ligához

Jégkorong
2026.05.20. 13:14

Erste Liga: kilenc nevezés érkezett a következő idényre

Jégkorong
2026.04.29. 12:20

Erste Liga: Vincze Péter öt idény után távozik a címvédő Gyergyói HK-tól

Jégkorong
2026.04.23. 19:17

Jégkorong: Szilassy Zoltán ismét bizonyított a Gyergyóval

Jégkorong
2026.04.22. 11:02

„Hollywoodi volt a koreográfia” – a Gyergyói HK vezetőedzője az Erste Liga-győzelem után

Jégkorong
2026.04.17. 09:44

Drámai meccsen nyert, és megvédte címét a Gyergyó az Erste Ligában

Jégkorong
2026.04.16. 19:46
Ezek is érdekelhetik