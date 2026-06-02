Erste Liga: négy játékosától is elköszönt a DEAC

A klub keddi bejelentése szerint – mivel az eddigi nyolc helyett öt légiós szerepeltetése engedélyezett – távozik Matias Varttinen, Makszim Aszkarov, Kiss Phil, valamint Dobmayer Dominik is.

A finn Vartinen 2025 októberében igazolt Debrecenbe és 24 Erste Liga-mérkőzésen 15 gólt lőtt, illetve adott hat gólpasszt. Az orosz Aszkarov tavaly decemberben érkezett, és 12 pontot termelt (6, 6), míg a kanadai-magyar Kiss Phil 2025-ben csatlakozott a kerethez és tíz pontig (2, 8) jutott.

A légiósok mellett három év után távozik Dobmayer is. A 23 éves védő a legutóbbi idényben 32 Erste Liga-találkozón 7 (1, 6) pontot gyűjtött.

Az előző két idényben magyar bajnoki második debreceni klub jelezte, hogy cél a csapat magját alkotó meghatározó játékosok megtartása. A szakmai stáb azon dolgozik, hogy legalább olyan versenyképes és motivált legyen a következő idénybeli csapat is, mint az, amelyik az utóbbi két évben ob I-es döntőt játszott.