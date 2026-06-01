Nemzeti Sportrádió

Ausztria a csaknem egyórás emberhátrány ellenére is legyőzte Tunéziát

B. A. P.B. A. P.
2026.06.01. 22:59
null
Konrad Laimer kiállítása ellenére is nyert Ausztria (Fotó: Getty Images)
Címkék
foci vb 2026 Ausztria világbajnoki felkészülés vb-felkészülés Törökország Tunézia
A labdarúgó-világbajnokság előtti felkészülés mérkőzéseken Ausztria 1–0-ra legyőzte Tunéziát, míg Törökország 4–0-ra felülmúlta Észak-Macedóniát.

Bő negyedóra játék után már kétgólos előnybe került Törökország Isztambulban: előbb Orkun Kökcü talált be a 2. percben, aztán Can Yilmaz Uzun duplázta meg a hazai előnyt. A szünet után még magasabb fokozatba kapcsoltak a törökök, ekkor már el sem jutott a hazai kapuig Észak-Macedónia. 

A 62. percben beállt Arda Güler is, gólt azonban nem ő, hanem Deniz Gül és Baris Alper Yilmaz szerzett, Törökország simán nyert 4–0-ra

Vincenzo Montella csapata legközelebb Venezuela ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd a világbajnokságon sorrendben Ausztrália, Paraguay és a társházigazda Egyesült Államok ellen mérkőzik meg.

Tunézia remekül játszott Ausztria vendégeként: a 18. percben Hannibal Medzsbri lőtte kapura a szabadrúgás éles szögből, a labda a hazaiak szerencséjére a kapufáról kifele pattant. A 37. percben aztán egy afrikai kiugratási kísérletet Konrad Laimer kézzel akadályozott meg, emberhátrányba került Ausztria. A szabadrúgást Anisz Ben Szliman tekerte kapura, de a kapufa ismét kisegítette Ausztriát.

A második félidőben az európai csapat az emberhátrány ellenére dominált, ennek meg is lett az eredménye, Marcel Sabitzer góljával 1–0-ra győzött Ausztria. 

Ralf Rangnick csapata 11-én Guatemala ellen zárja a felkészülést, majd a világbajnokság J-csoportjában Jordániával, a címvédő Argentínával, majd Algériával mérkőzik meg.

Tunéziára még Belgium vár hatodikán, utána Svédország, Japán és Hollandia ellen játszik a vb csoportkörében.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
Törökország–Észak-Macedónia 4–0 (Kökcü 2., Uzun 16., Gül 53., Yilmaz 70.)
Ausztria–Tunézia 1–0 (Sabitzer 63.)
Kiállítva: Laimer (37. – Ausztria)

Korábban
Norvégia–Svédország 3–1 (Larsen 8., 37., Nusa 18., ill. Isak 76.)

 

foci vb 2026 Ausztria világbajnoki felkészülés vb-felkészülés Törökország Tunézia
Legfrissebb hírek

A legtöbbet utazó csapat, egy házigazda, egy korábbi rendező és egy rutinos vb-szereplő – bemutatjuk a B-csoport csapatait

Foci vb 2026
2 órája

A svédek sima legyőzésével hangolt Norvégia a vb-re

Foci vb 2026
3 órája

Vb 2026: kimaradt a gólfelelős a szűkített iráni keretből

Foci vb 2026
8 órája

Tapasztalt játékosok az iraki vb-keretben

Foci vb 2026
11 órája

Megvan a mexikói keret, Ochoa ott lesz a hatodik vb-jén

Foci vb 2026
17 órája

Hat különböző gólszerző, Brazília simán verte Panamát

Foci vb 2026
17 órája

Undav duplázott és gólpasszt adott, Finnország kiütésével hangoltak a vb-re a németek; nyert az USA is

Foci vb 2026
2026.05.31. 22:49

Korrekorderrel a keretében utazik a vb-re a cseh válogatott

Foci vb 2026
2026.05.31. 19:59
Ezek is érdekelhetik