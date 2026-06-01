Ausztria a csaknem egyórás emberhátrány ellenére is legyőzte Tunéziát

Bő negyedóra játék után már kétgólos előnybe került Törökország Isztambulban: előbb Orkun Kökcü talált be a 2. percben, aztán Can Yilmaz Uzun duplázta meg a hazai előnyt. A szünet után még magasabb fokozatba kapcsoltak a törökök, ekkor már el sem jutott a hazai kapuig Észak-Macedónia.

A 62. percben beállt Arda Güler is, gólt azonban nem ő, hanem Deniz Gül és Baris Alper Yilmaz szerzett, Törökország simán nyert 4–0-ra.

Vincenzo Montella csapata legközelebb Venezuela ellen játszik felkészülési mérkőzést, majd a világbajnokságon sorrendben Ausztrália, Paraguay és a társházigazda Egyesült Államok ellen mérkőzik meg.

Tunézia remekül játszott Ausztria vendégeként: a 18. percben Hannibal Medzsbri lőtte kapura a szabadrúgás éles szögből, a labda a hazaiak szerencséjére a kapufáról kifele pattant. A 37. percben aztán egy afrikai kiugratási kísérletet Konrad Laimer kézzel akadályozott meg, emberhátrányba került Ausztria. A szabadrúgást Anisz Ben Szliman tekerte kapura, de a kapufa ismét kisegítette Ausztriát.

A második félidőben az európai csapat az emberhátrány ellenére dominált, ennek meg is lett az eredménye, Marcel Sabitzer góljával 1–0-ra győzött Ausztria.

Ralf Rangnick csapata 11-én Guatemala ellen zárja a felkészülést, majd a világbajnokság J-csoportjában Jordániával, a címvédő Argentínával, majd Algériával mérkőzik meg.

Tunéziára még Belgium vár hatodikán, utána Svédország, Japán és Hollandia ellen játszik a vb csoportkörében.

VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Törökország–Észak-Macedónia 4–0 (Kökcü 2., Uzun 16., Gül 53., Yilmaz 70.)

Ausztria–Tunézia 1–0 (Sabitzer 63.)

Kiállítva: Laimer (37. – Ausztria)

Korábban

Norvégia–Svédország 3–1 (Larsen 8., 37., Nusa 18., ill. Isak 76.)