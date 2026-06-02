Ezer futam, különleges fényezés: így ünnepel a McLaren Monacóban – képek

A McLaren 1966-ban Monte-Carlo utcáin mutatkozott be a Formula–1-ben az alapító Bruce McLarennel a volán mögött. Hatvan évvel később a csapat éppen a hercegségben éri el a bűvös határt, hiszen a most hétvégén rendezendő Monacói Nagydíjon teljesíti története ezredik versenyét. A jeles alkalmat különleges fényezéssel ünnepli a wokingi alakulat, és nemcsak Monacóban, hanem a soron következő helyszínen, Spanyolországban is a speciális dizájnt használja.

A címvédő alakulat ünnepi eseménnyel nyitja meg a versenyhétvégét, amelyen a McLaren első F1-es autója, az M2B mellett jelen lesz a vezérigazgató, Zak Brown, a csapatfőnök, Andrea Stella, a két jelenlegi versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri, valamint a csapat több korábbi futamgyőztese is.

A McLaren a második csapat, amelyik eléri az ezer futamos mérföldkövet a királykategóriában. Az istálló a fennállása során 203 győzelmet, 177 pole pozíciót, 561 dobogós helyezést szerzett, miközben 13 egyéni és 10 konstruktőri világbajnoki címet gyűjtött össze.