Ezer futam, különleges fényezés: így ünnepel a McLaren Monacóban – képek
A McLaren 1966-ban Monte-Carlo utcáin mutatkozott be a Formula–1-ben az alapító Bruce McLarennel a volán mögött. Hatvan évvel később a csapat éppen a hercegségben éri el a bűvös határt, hiszen a most hétvégén rendezendő Monacói Nagydíjon teljesíti története ezredik versenyét. A jeles alkalmat különleges fényezéssel ünnepli a wokingi alakulat, és nemcsak Monacóban, hanem a soron következő helyszínen, Spanyolországban is a speciális dizájnt használja.
A címvédő alakulat ünnepi eseménnyel nyitja meg a versenyhétvégét, amelyen a McLaren első F1-es autója, az M2B mellett jelen lesz a vezérigazgató, Zak Brown, a csapatfőnök, Andrea Stella, a két jelenlegi versenyző, Lando Norris és Oscar Piastri, valamint a csapat több korábbi futamgyőztese is.
A McLaren a második csapat, amelyik eléri az ezer futamos mérföldkövet a királykategóriában. Az istálló a fennállása során 203 győzelmet, 177 pole pozíciót, 561 dobogós helyezést szerzett, miközben 13 egyéni és 10 konstruktőri világbajnoki címet gyűjtött össze.
|72. MONACÓI NAGYDÍJ
|JÚNIUS 5., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚNIUS 6., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚNIUS 7., VASÁRNAP
|A verseny (78 kör, 260.286 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Katalán Nagydíj, Barcelona
|június 14., 15.00
|Osztrák Nagydíj, Spielberg
|június 28., 15.00
|Brit Nagydíj, Silverstone
|július 5., 16.00