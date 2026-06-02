Tóth Ádám: Ezt a kiesést sohasem lehet feldolgozni

GYŐRI FERENC
2026.06.02. 12:12
Tóth Ádám beszélt a kiesésről (Fotó: Zalakerámia ZTE KK)
Az első osztálytól 47 év után elbúcsúzó Zalakerámia ZTE KK saját nevelésű csapatkapitányát, Tóth Ádámot kérdeztük a kiesésről.

 

Miközben latolgattuk, hogy vajon a Szeged, esetleg az Oroszlány esik-e ki az élvonalból, szépen, lassan közel került a veszélyzónához a Zalaegerszeg is. A gárdánál ekkor a harmadik vezetőedző dolgozott az idényben, a szlovén Sebastjan Krasovecet már novemberben menesztették, utódját, a görög Kosztasz Mexaszt április végén, s a beugró segédedző, Baki Gergely sem tudta megállítani a mélyrepülést. A vele elért három győzelem és négy vereség nem volt elegendő, hogy a ZTE megőrizze első osztályú tagságát, 47 év után búcsúzott a csapat az NB I-től. Ez érzékenyen érintette a csapatkapitányt, a korábbi válogatott Tóth Ádámot, aki egerszegi születésű és nevelésű, 2010-ben bajnok és MK-győztes lett a klubbal, két részletben eddig tíz évet töltött itt.

„Ezt sohasem lehet feldolgozni – reagált megkeresésünkre a veterán, 36 éves center. – Gyermekként, szurkolóként és játékosként is kupagyőzelmeket és bajnoki címeket éltem át Zalaegerszegen. Nagyon nehéz megemészteni a kiesést, különösen olyasvalakinek, aki gyerekkorától fogva érzelmileg is kötődik a klubhoz és a városhoz. Sajnálom, hogy velem együtt a szurkolóknak is át kellett ezt élniük. Sajnos voltak arra utaló jelek, hogy gondban lehetünk. Az ember, amikor a huszadik profi évadát tölti, azért látja, amikor valami nincs rendben. Az én tisztem azonban az volt, hogy mindennap a tőlem telhető maximumot nyújtsam és mindent beleadjak a játékba. Csapatkapitányként, amennyire ez egy játékos részéről beleférhet, próbáltam jelezni az észrevételeimet, ám azt gondolom, ez nem az én asztalom, inkább az, hogy az utolsó pillanatig próbáltam felrázni vagy éppen összeszedni a társaságot. Nagyon sajnálom, hogy ide jutottunk!”     

A következő évadra szerződéssel egyelőre nem rendelkező Tóth Ádám hozzátette, a zalaegerszegi szurkolók imádják a csapatot, élnek-halnak a klubért, a kék-fehér színekért, és biztosan nekik is időbe telik, hogy túltegyék magukat ezen a kudarcon. Beszélgetőpartnerünk viszont pontosan tudja, a kötelék nem egy vagy két idényre szól, hanem örökre. De hogyan tovább?

 „Olyan váratlan helyzetbe kerültünk mind a klub, mind én magam, hogy erre a kérdésre most nehéz válaszolni, ám azt tudom, hogy az illetékesek gőzerővel dolgoznak. Én abban bízom, hogy mind levontuk a tanulságot, tanulunk a hibákból, és a ZTE visszakerül oda, ahová igazán tartozik.”     

 

