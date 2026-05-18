Ralf Rangnick 14 játékost hívott be a német élvonalból az osztrák vb-keretbe

Ralf Rangnick kerethirdetése nem keltett meglepetést: a kapitány a legtöbb stabil emberére számíthatott, be is hívta őket, ugyanakkor meghívót kapott két olyan futballista is – David Affengruber (Elche) és Florian Wiegele (Viktoria Plzen) –, akik csupán idén márciusban mutatkoztak be a válogatottban.

Maximilian Wöber (Werder Bremen), Gernot Trauner (Feyenoord) és Leopold Querfeld (Union Berlin) idényét szinte teljes egészében elvitték a sérülések, egyikük sem került be a 26 tagú keretbe, Rangnick csupán a vésztartalékok közé jelölte őket.

A világbajnokságra 28 év után visszatérő osztrákok a J-csoportban Jordániával (június 17.), Argentínával (június 22.) és Algériával (június 28.) játszanak majd.

AZ OSZTRÁK VB-KERET

Kapusok: Patrick Pentz (Bröndby – Dánia), Alexander Schlager (Red Bull Salzburg), Florian Wiegele (Viktoria Plzen – Csehország)

Védők: David Affengruber (Elche – Spanyolország), David Alaba (Real Madrid – Spanyolország), Kevin Danso (Tottenham Hotspur – Anglia), Marco Friedl (Werder Bremen – Németország), Philipp Leinhart (Freiburg – Németország), Phillipp Mwene (Mainz – Németország), Stefan Posch (Mainz – Németország), Alexander Prass (Hoffenheim – Németország), Michael Svoboda (Venezia – Olaszország)

Középpályások: Christoph Baumgartner (RB Leipzig – Németország), Carney Chukwuemeka (Borussia Dortmund – Németország), Florian Grillitsch (Braga – Portugália), Konrad Laimer (Bayern München – Németország), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund – Németország), Xaver Schlager (RB Leipzig – Németország), Romano Schmid (Werder Bremen – Németország), Alessandro Schöpf (RZ Pellets WAC), Nicolas Seiwald (RB Leipzig – Németország), Paul Wanner (PSV Eindhoven – Hollandia), Patrick Wimmer (Wolfsburg – Németország)

Csatárok: Marko Arnautovic (Crvena zvezda – Szerbia), Michael Gregoritsch (Augsburg – Németország), Sasa Kalajdzic (LASK)

Szövetségi kapitány: Ralf Rangnick