Teke-vb: világcsúccsal világbajnok a magyar páros

Világrekorddal lett aranyérmes a Hári Boglárka, Sáfrány Anita páros az ausztriai teke-világbajnokságon. A hazai szövetség hétfői hírlevele szerint a magyar duó 1329 fával végzett az élen, miután Hári 682, Sáfrány pedig 647 fát ütött, így a vb-diadal mellett világcsúcsot is döntöttek. Másodikként egy német, harmadikként egy horvát páros zárt. Hárinak ez az első vb-aranya, Sáfrány immár kétszeres vb-győztes.

„Elképesztő volt megélni ezt a világbajnoki címet, nagyon vágytunk rá. Az elmúlt időszak eredményei és az egész szezonom alapján bíztam benne, hogy Bogival együtt odaérhetünk a dobogóra, de fantasztikus érzés, hogy végül a legfelsőbb fokára állhattunk fel” – értékelt Sáfrány Anita.

A magyar csapat további párosai közül Csongrádi Gyöngyi és Szalai-Bordács Dorottya a negyedik helyen végzett, míg Bálintfy Cintia és Németh Enikő a 22. pozícióban zárt.

Az ausztriai teke-vb szombatig tart.