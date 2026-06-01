ICEHL: a HC Milano csatlakozott a mezőnyhöz

2026.06.01. 16:46
Ősztől új ellenféllel találkozhatnak a fehérváriak az ICEHL-ben (Fotó: Török Attila)
osztrák jégkorongliga HC Milano Pioneers Vorarlberg ICEHL
Immár tizennégy tagot számlál az osztrák jégkorongliga, legújabban a HC Milano csatlakozott az idén szeptember 18-án induló sorozathoz.

A HC Milano belépésével 14 csapatosra bővült a Hydro Fehérvár AV19 és az FTC-Telekom csapatát is felvonultató osztrák jégkorongliga. A következő idény szeptember 18-án indul, és amint a liga hétfői közleménye kitért rá, a Pioneers Vorarlberg is megerősítette részvételét.

Az FTC egy évvel ezelőtt csatlakozott az osztrák bázisú bajnoksághoz, míg a Fehérvár 2007-ben.

 

