Férfi kosárlabda NB I: külföldön folytatja pályafutását a szolnoki közönségkedvenc – hivatalos

2026.06.01. 14:41
Somogyi Ádám távozik az Olajtól (Fotó: Árvai Károly)
férfi kosárlabda NB I Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda Somogyi Ádám
Külföldön folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB I előző kiírásában ezüstérmes Szolnoki Olajbányász meghatározó játékosa.

Ahogyan a hétfőn megjelent hivatalos közlemény fogalmaz, a közönségkedvenc neve „örökre összeforr klubunk közelmúltjának egyik legsikeresebb időszakával. Kulcsszerepet vállalt a 2024–2025-ös idény bajnoki címének megszerzésében. Az idei Magyar Kupa-győzelemben szintén egyik vezéregyénisége volt csapatunknak, miközben a FIBA Bajnokok Ligájában és a magyar bajnokságban egyaránt kiemelkedő teljesítményt nyújtott”.

Somogyi a 2024–2025-ös idényben, januárban érkezett az együtteshez, amelyben azonnal meghatározó játékossá vált: az alapszakaszban mérkőzésenként 11.6 pontot, 4.5 lepattanót és 8 gólpasszt átlagolt, míg a rájátszásban tovább emelte játékának szintjét, ahol 14.1 pontos és 5.9 gólpasszos átlaggal segítette a csapatot a bajnoki címig.

A kiváló játékos az előző szezonban Magyar Kupa-győzelmet ünnepelhetett az együttessel, a bajnoki rájátszásban 11.1 pont 4 lepattanó és 7.6 gólpassz volt az átlaga, az utolsó két meccsen sérülés miatt már nem tudott pályára lépni.

 

