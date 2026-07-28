Nemzeti Sportrádió

Nagy Ádám már nagyon közel a Ferencvároshoz való visszatéréshez – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.07.28. 12:02
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Fotó: Getty Images
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Nagy Ádám Spezia Ferencváros
Eredeti, egymillió eurós vételárának a töredékéért szerződhet az olasz Speziából a Ferencvároshoz Nagy Ádám – írja az Il Secolo XIX napilap nyomtatott kiadására hivatkozva a calciospezia.it.

A rutinos középpályásért így 100 ezer euró körüli összeget fizethet a Magyar Kupa címvédője – írja a már említett olasz portál, hozzátéve, hogy a transzfert hamarosan hivatalosan is bejelenthetik. Úgy tudjuk, Nagyot ennél is kevesebbért szerzik meg a zöld-fehérek. 

A 31 éves Nagy Ádám érkezése óta összesen 78 mérkőzésen lépett pályára az előző évadban az olasz harmadik vonalba (Serie C) süllyedő klub színeiben, s két gólpassz a mérlege. 

Lapunk a Ferencvárost is megkereste a hírrel kapcsolatban, de a klub átigazolási információkat nem kommentál.

A magyar válogatott korábbi alapembere iránt január óta érdeklődik a Ferencváros, amelynek utánpótlásában nevelkedett, mielőtt külföldre szerződött volna. Ahogy júniusban írtuk, amennyiben Nagy Ádám el tud válni a Speziától, esetleg jelképes összegre csökken a kivásárlási ára, úgy azonnal megkezdődhetnek az egyeztetések a konkrét szerződéskötésről az FTC-vel. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL
Érkezők: Nathan Zohoré (francia-elefántcsontparti, US Boulogne – Franciaország)
Kölcsönbe érkezők: Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország, ismét)
Kölcsönből visszatérők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne City – Ausztrália), Alekszandar Csirkovics (szerb, Lechia Gdansk – Lengyelország), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Real Zaragoza – Spanyolország), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Edgar Szevikjan (örmény-orosz, Akron Toljatti – Oroszország). Az FTC II által kölcsönadott játékosok: Nagy Olivér (Soroksár), Szabó Szilárd (Kisvárda Master Good), Varga Zétény (Diósgyőri VTK) 
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czinege Zsombor, Nagy Olivér
Kiszemeltek: Nagy Ádám (Spezia – Olaszország)
Távozók: Ismaïl Aaneba (francia-marokkói, szabadon igazolható), Fortune Bassey (nigériai, szabadon igazolható), Ibrahim Cissé (francia, szabadon igazolható), Mohamed Abu Fani (izraeli, Crvena zvezda – Szerbia), Stefan Gartenmann (svájci-dán, Sampdoria – Olaszország, szabadon igazolhatóként), Gróf Dávid (szabadon igazolható), Cebrail Makreckis (lett-német, Qarabag FK – Azerbajdzsán), Alekszandar Pesics (szerb, Fatih Karagümrük – Törökország, szabadon igazolhatóként), Júlio Romao (brazil, Ahmat Groznij – Oroszország), Say Shadirac (ghánai, szabadon igazolható)
Kölcsönbe távozók:  Szalai Gábor (CS Marítimo – Portugália)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kenan Kodro (OFI Kréta – Görögország), Franko Kovacevic (horvát, Amedspor SK – Törökország, Szaúd-Arábia)

 

 

Nagy Ádám Spezia Ferencváros
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