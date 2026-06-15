Nemzeti Sportrádió

„Teljes mértékben nem lehetek elégedett” – értékelések a holland–japán meccs után

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 01:43
Címkék
Hollandia foci vb 2026 Japán
Foci vb 2026
42 perce

Koeman „együtt tud élni” a döntetlennel, Morijaszu viszont csalódott

Japán kollégája, Morijaszu Hadzsime ugyanakkor a győzelem elmaradása miatt némileg csalódott.

 

Hollandia foci vb 2026 Japán
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