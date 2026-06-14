Statisztikák: több korrekord is megdőlt a skót-haiti meccsen

Mindkét válogatott hosszú szünet után szerepelt világbajnokságon: Skócia 28, míg Haiti 52 év után jutott ki a viadalra. A karobo eddigi egyetlen szereplésére 1974-ben került sor, amikor Haiti három vereséggel és 14 kapott góllal búcsúzott az egykori NSZK-ban megrendezett tornától.

A mérkőzés egyetlen gólját jegyző John McGinn 31 évesen és 238 naposan a skót válogatott történetének legidősebb világbajnoki gólszerzője lett, megelőzve a legendás Kenny Dalglisht, aki 31 évesen és 103 naposan lőtt gólt Új-Zéland ellen még 1982-ben.

31-238 - At 31 years, 238 days old, John McGinn is the oldest player to score for Scotland at the FIFA World Cup, surpassing Kenny Dalglish (31-103) vs. New Zealand in 1982.



Breakthrough. pic.twitter.com/uiFqsM6Uip — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

A mérkőzés kezdetekor egy másik korrekord is megdőlt a skótoknál: a kezdőcsapatba jelölt Ben Gannon-Doak 20 évesen és 214 naposan a legfiatalabb skót lett, aki pályárra lépett vb-meccsen. Ez a csúcs viszont kérészéletű volt, miután a csereként beálló Findlay Curtis 19 évesen és 255 naposan megdöntötte a rekordot.

19-255 - At 19 years, 255 days old, Findlay Curtis is the youngest player to appear for Scotland at the FIFA World Cup.



Usurped. https://t.co/16NPHgqUDd — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Ez volt a harmadik alkalom, hogy Skócia győzelemmel kezdte az adott világbajnokságot – korábban 1974-ben és 1982-ben is sikerült ez a szigetországiaknak. Az pedig hab a tortán, hogy Skócia mindhárom alkalommal élre állt a győzelemmel úgy, hogy az adott csoport tagja volt Brazília is.

3 - Scotland have won their opening match at the FIFA World Cup for the third time (1974, 1982). They led their group after the first matchday each time with Brazil featuring in all three groups.



Atop. pic.twitter.com/ByPlkKISeD — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2026

Andy Robertson nem csak a csapatkapitányi karszalagot viselte, de a pályán is vezére volt a skót válogatottnak. A Liverpoolból a Tottenhambe tartó védő jegyezte a legtöbb labdaérintést (68-at), ő osztotta ki a legtöbb passzt az ellenfél térfelén (18-at), valamint ő adta a legtöbb vonalak közötti (kapura merőleges) passzt is, szám szerint hatot.

Haiti oldalon Hannes Delcroix hibátlanul passzolt a skótok ellen, 66 passzából 66 jutott el a célponthoz. Ezzel ő a második olyan játékos az idei vb-n, aki legalább 50 passzal próbálkozott és 100 százalékos passzpontosságot könyvelhetett el – előtte a 83/83-es mutatóval előrukkoló amerikai bekknek Chris Richardsnak sikerült ez.

McGinn győztes góljáig a skótok a komoly fölényben játszottak – 59 százalékos labdabirtoklás, valamint hat lövés (szemben a haiti hárommal) állt az európai csapat neve mellett. A gól után drámaian megváltozott a játék képe: a 29. perc után 60 százalékban a karibiaknál volt a labda, ráadásul Haiti 12 lövéssel próbálkozott, míg a skótok csupán hárommal.

Ez volt a skót válogatott ötödik győzelme világbajnoki meccsen – legutóbb 1990-ben örülhettek sikernek a szigetországiak, akkor a svédeket verték 2–1-re. Végül, de nem utolsósorban ez az első alkalom, hogy Skócia egy rúgott góllal tud meccset nyerni világbajnokságon. (Forrás: Opta)