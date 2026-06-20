Nemzeti Sportrádió

Statisztikák: Hollandia negyedszer szerzett öt gólt, Svédország negyedszer kapott legalább ötöt vb-meccsen

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.06.20. 22:00
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Hollandia több mutatóban is kiváló (Fotó: Getty Images)
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Hollandia 5–1-es kiütéssel elintézte Svédországot a labdarúgó-világbajnokság F-csoportjában szombaton. Mutatjuk a mérkőzés legérdekesebb statisztikáit.

Graham Potter, a svédek szövetségi kapitánya először küldte fel ugyanazt a kezdőcsapatot, mint az előző mérkőzésen, igaz, ez még csak a 8. meccse volt a skandináv válogatott kispadján.

Ezen a mérkőzésen született a vb-k történetének 4. leggyorsabb duplája – Brian Brobbey 16 perc 12 másodperc alatt jutott el két gólig.

A második góllal meglett a hollandok 100. találata világbajnokságon, ezt a mérföldkövet – Brazília, Németország, Argentína, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Anglia után – nyolcadik csapatként érte el vb-n az oranje.

Az első félidőben az ivószünet előtt a hollandok négyszer, a svédek csak egyszer próbálkoztak lövéssel, utána viszont nagy fordulat állt be, a szünetig egy holland lövéssel szemben a skandináv csapat nyolcszor vette célba ellenfele kapuját.

Cody Gakpo a második félidőben duplázott, ezzel beérte Robin van Persie-t. Immár ketten tartják a holland válogatott színeiben vb-csoportkörben szerzett legtöbb gól csúcsát – mindkét játékos ötször talált be.

Hollandia a rendes játékidőben továbbra sem szenvedett vereséget 2006 óta világbajnoki mérkőzésen.

Ha a hosszabbítást is nézzük, akkor immár 14 mérkőzés óta veretlen Hollandia világbajnokságon, míg vb-csoportmeccsen 18 találkozó óta nem talált legyőzőre.

Hollandia negyedszer szerzett öt gólt világbajnokságon. Korábban Ausztriát verte meg szintén 5–1-re 1978-ban, majd 20 évvel később Dél-Koreát ütötte ki 5–0-ra, legutóbb pedig 2014-ben Spanyolországot intézte el 5–1-gyel – mindegyik csoportmérkőzés volt.

Svédország negyedszer kapott (legalább) öt gólt vb-meccsen, eddig ez a magyar és a brazil válogatottnak sikerült. A mieink az 1938-as elődöntőben 5–1-re nyertek, míg a brazilok 1950-ben 7–1-re, 1958-ban 5–2-re ütötték ki a svédeket – előbbi körmérkőzéses döntő volt, utóbbi finálé.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
F-CSOPORT
HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 5–1 (2–0)
Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)
HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo (N. Lang, 90.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman
SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli, 55.) – Bernhardsson (Elanga, 55.), Nygren (Bergvall, 55.), Ayari (T. Ali, 79.), G. Gudmundsson (Stroud, 90+3.) – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter
Gólszerző: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), ill. Elanga (59.)

 

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