Statisztikák: Hollandia negyedszer szerzett öt gólt, Svédország negyedszer kapott legalább ötöt vb-meccsen

Graham Potter, a svédek szövetségi kapitánya először küldte fel ugyanazt a kezdőcsapatot, mint az előző mérkőzésen, igaz, ez még csak a 8. meccse volt a skandináv válogatott kispadján.

Graham Potter has named an unchanged starting XI for the very first time as Sweden manager: pic.twitter.com/XOz3u6TMev — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Ezen a mérkőzésen született a vb-k történetének 4. leggyorsabb duplája – Brian Brobbey 16 perc 12 másodperc alatt jutott el két gólig.

Fastest World Cup braces in history:



Podolski vs Sweden, 2006: 11:35

Ronaldo vs Costa Rica, 2002: 12:16

Lineker vs Poland, 1986: 13:46

🟠Brobbey vs Sweden, 2026: 16:12 pic.twitter.com/gFnLI28rWQ — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

A második góllal meglett a hollandok 100. találata világbajnokságon, ezt a mérföldkövet – Brazília, Németország, Argentína, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Anglia után – nyolcadik csapatként érte el vb-n az oranje.

100 - The Netherlands are the eighth country to ever score 100 goals at the FIFA World Cup.



Milestone. pic.twitter.com/pNuIxa9PBO — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

Az első félidőben az ivószünet előtt a hollandok négyszer, a svédek csak egyszer próbálkoztak lövéssel, utána viszont nagy fordulat állt be, a szünetig egy holland lövéssel szemben a skandináv csapat nyolcszor vette célba ellenfele kapuját.

¼ - @OnsOranje before the hydration break:



Shots - 4

Shots faced - 1

Possession - 67%@OnsOranje after the hydration break:



Shots - 1

Shots faced - 8

Possession - 52%



Advertisements? pic.twitter.com/fdQHhhCesu — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

Cody Gakpo a második félidőben duplázott, ezzel beérte Robin van Persie-t. Immár ketten tartják a holland válogatott színeiben vb-csoportkörben szerzett legtöbb gól csúcsát – mindkét játékos ötször talált be.

5 - Cody Gakpo has equalled Robin van Persie as @OnsOranje player with the most goals in the group stage of the FIFA World Cup (5).



Playground. pic.twitter.com/n4mjHEFyR0 — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

Hollandia a rendes játékidőben továbbra sem szenvedett vereséget 2006 óta világbajnoki mérkőzésen.

🇳🇱 The Netherlands haven’t lost a World Cup match in 90 minutes since 2006.



👊 TWENTY YEARS. Still undefeated in regular time.



☄️Still breathing fire on the biggest stage.



🧡This Oranje run is generational. pic.twitter.com/c2lSpKYzYJ — FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 20, 2026

Ha a hosszabbítást is nézzük, akkor immár 14 mérkőzés óta veretlen Hollandia világbajnokságon, míg vb-csoportmeccsen 18 találkozó óta nem talált legyőzőre.

1 - With their victory against Sweden, the Netherlands break the records for:



✅ Most consecutive FIFA World Cup matches without defeat (14)



✅ Most consecutive FIFA World Cup group stage games without defeat (18)



Best-ish. pic.twitter.com/bJOmAe3H6f — OptaJohan (@OptaJohan) June 20, 2026

Hollandia negyedszer szerzett öt gólt világbajnokságon. Korábban Ausztriát verte meg szintén 5–1-re 1978-ban, majd 20 évvel később Dél-Koreát ütötte ki 5–0-ra, legutóbb pedig 2014-ben Spanyolországot intézte el 5–1-gyel – mindegyik csoportmérkőzés volt.

Netherlands 5-1 Sweden



The Netherlands score five goals in a World Cup game for just the fourth time in their history.



Sweden win 5-1 and then lose 5-1; cruel game, eh? pic.twitter.com/lfhtqpiMsq — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 20, 2026

Svédország negyedszer kapott (legalább) öt gólt vb-meccsen, eddig ez a magyar és a brazil válogatottnak sikerült. A mieink az 1938-as elődöntőben 5–1-re nyertek, míg a brazilok 1950-ben 7–1-re, 1958-ban 5–2-re ütötték ki a svédeket – előbbi körmérkőzéses döntő volt, utóbbi finálé.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

F-CSOPORT

HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG 5–1 (2–0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)

HOLLANDIA: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, F. de Jong (Koopmeiners, 59.), Reijnders (Til, 59.) – Malen (Summerville, a szünetben), Brobbey (Depay, 72.), Gakpo (N. Lang, 90.). Szövetségi kapitány: Ronald Koeman

SVÉDORSZÁG: Nordfeldt – Lagerbielke, Hien, Lindelöf – Karlström (Zeneli, 55.) – Bernhardsson (Elanga, 55.), Nygren (Bergvall, 55.), Ayari (T. Ali, 79.), G. Gudmundsson (Stroud, 90+3.) – Isak, Gyökeres. Szövetségi kapitány: Graham Potter

Gólszerző: Brobbey (5., 17.), Gakpo (47., 54.), Summerville (89.), ill. Elanga (59.)