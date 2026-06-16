Statisztikák: a szaúdi kapus is hőssé vált; 42 éve nem csinált senki olyat, mint most Uruguay

Még egy legendás kapusteljesítmény. Minden bizonnyal olyan felhajtást nem kap majd, mint a Zöld-foki-szigetek 40 éves kapusa, Vozinha a Spanyolország elleni bravúrjai után, de mindenképp ki kell emelni a szaúdi Mohammed al-Ovaiszt, aki elképesztő teljesítményt nyújtott Uruguay ellen. A 34 esztendős, korábban az Al-Hilalt erősítő, jelenleg a szaúdi másodosztályban védő kapus 9 védést mutatott be Uruguay ellen, ami az elmúlt három tornát tekintve a második legjobb a horvát Dominik Livakovic (11 védés, 2022) Brazília elleni teljesítménye után.

Saudi Arabia's Mohammed Al Owais made 9 saves vs Uruguay - the most by any goalkeeper at the 2026 World Cup so far.



Only Dominik Livakovic (11 vs Brazil, 2022) has made more saves in a single World Cup game in the last three tournaments. 👏#FIFAWorldCup pic.twitter.com/S6iltIAZ7w — Squawka (@Squawka) June 16, 2026

Ha már kapusok: Fernando Muslera 39 évesen és 365 naposan (könnyen lehet, hogy a cikk olvasása közben már 40 lett) az urguayi válogatott történetének legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett világbajnokságon – Diego Godín rekordját adta át a múltnak. Fontos kiemelni, hogy bár Guillermo Ochoa (40) mexikói hős kapcsán mindenki kiemelte, ez már kerettagként a hatodik vb-je, eddig csak három tornán védett, Muslera esetében ez a szám négy!

39 - Con 39 años y 364 días, Fernando Muslera es el futbolista de mayor edad en jugar con Uruguay en la Copa Mundial de la FIFA, superando por más de tres años a Diego Godín (36 años y 285 días en 2022). Leyenda. pic.twitter.com/amtVZiq170 — OptaJavier (@OptaJavier) June 15, 2026

Legenda útján. Maximiliano Araújo a 2002-es vb óta az első uruguayi játékos, aki karrierje első vb-meccsén azonnal betalált. A legutóbb az egyik legnagyobb uruguayi legenda, Diego Forlán volt.

1 - Maxi Araújo es el primer jugador uruguayo que marca en su debut en la @fifaworldcup_es desde Diego Forlán en 2002 ante Senegal.



Presentación 🇺🇾. pic.twitter.com/SzI8iHrYiR — OptaJose (@OptaJose) June 15, 2026

Negyvenkét éve nem volt ilyen. Uruguay 22 lövéssel próbálkozott a második félidőben. Ennél többre egy játékrész alatt legutóbb az NDK volt képes Chile ellen (24) az 1974-es világbajnokságon, az első félidőben.

22 - Uruguay attempted 22 shots in the second half against Saudi Arabia. The last team to attempt more shots in a half of a FIFA World Cup match was East Germany against Chile in 1974 (24 in the first half).



Relentless. pic.twitter.com/fEKhTmj6XT — OptaJoe (@OptaJoe) June 16, 2026

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