Statisztikák: a szaúdi kapus is hőssé vált; 42 éve nem csinált senki olyat, mint most Uruguay
Még egy legendás kapusteljesítmény. Minden bizonnyal olyan felhajtást nem kap majd, mint a Zöld-foki-szigetek 40 éves kapusa, Vozinha a Spanyolország elleni bravúrjai után, de mindenképp ki kell emelni a szaúdi Mohammed al-Ovaiszt, aki elképesztő teljesítményt nyújtott Uruguay ellen. A 34 esztendős, korábban az Al-Hilalt erősítő, jelenleg a szaúdi másodosztályban védő kapus 9 védést mutatott be Uruguay ellen, ami az elmúlt három tornát tekintve a második legjobb a horvát Dominik Livakovic (11 védés, 2022) Brazília elleni teljesítménye után.
Ha már kapusok: Fernando Muslera 39 évesen és 365 naposan (könnyen lehet, hogy a cikk olvasása közben már 40 lett) az urguayi válogatott történetének legidősebb játékosa lett, aki pályára lépett világbajnokságon – Diego Godín rekordját adta át a múltnak. Fontos kiemelni, hogy bár Guillermo Ochoa (40) mexikói hős kapcsán mindenki kiemelte, ez már kerettagként a hatodik vb-je, eddig csak három tornán védett, Muslera esetében ez a szám négy!
Legenda útján. Maximiliano Araújo a 2002-es vb óta az első uruguayi játékos, aki karrierje első vb-meccsén azonnal betalált. A legutóbb az egyik legnagyobb uruguayi legenda, Diego Forlán volt.
Negyvenkét éve nem volt ilyen. Uruguay 22 lövéssel próbálkozott a második félidőben. Ennél többre egy játékrész alatt legutóbb az NDK volt képes Chile ellen (24) az 1974-es világbajnokságon, az első félidőben.
A MÉRKŐZÉS STATISZTIKÁI
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
H-CSOPORT
SZAÚD-ARÁBIA–URUGUAY 1–1 (1–0)
Miami, Miami Stadion, 62 764 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)
Szaúd-Arábia: Al-Ovaisz – Abdulhamid (Ladzsami, 90+3.), Al-Tambakti, Al-Amri, Al-Harbi (Al-Hamdan, 90+3.) – Al-Samat (Busal, 81.), Kanno, Al-Haibari, Sz. Al-Davszari – Dzsuvajr, Al-Burajkan (Al-Hedzsi, 90+3.). Szövetségi kapitány: Jorgosz Donisz (görög)
Uruguay: Muslera – Varela, Cáceres, Olivera, Vina (Sanabria, a szünetben) – Valverde, Ugarte (De la Cruz, 72.), Bentancur, M. Araújo (B. Rodríguez, 80.) – Vinas (Aguirre, 90.), Núnez (Canobbio, a szünetben). Szövetségi kapitány: Marcelo Bielsa (argentin)
Gólszerző: Al-Amri (41.), ill. M. Araújo (80.)