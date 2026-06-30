Sötét lovak csatája: ezért lehet a vb egyik legjobb meccse az Elefántcsontpart–Norvégia – taktikai szemmel

Sötét ló. Kedvelt kifejezés, főleg a nagy tornák előtt. Általában azokat a csapatokat, nemzeteket hívjuk így, amelyek annak ellenére juthatnak el sokáig, hogy a többség nem várja tőlük. Nos, Elefántcsontpartra maximálisan illik ez a kifejezés, hiszen noha a kerete tele van topligás játékosokkal, ráadásul két éve Afrika-kupát is nyert, a legtöbben saját csoportjában is csak a harmadik helyre sorolták a torna előtt – ez nem véletlen: most először sikerült továbbjutnia vb-n az egyenes kieséses szakaszba, korábban a Didier Drogba, Yaya Touré fémjelezte generációnak sem jött össze –, de ebben a csapatban most van valami, ami akár még sokáig is repítheti.

Ezzel szemben Norvégia a torna közeledtével szépen lassan mindenki sötét lova lett, már-már inkább amolyan fehér ló, akit mindenki titkos favoritnak gondol, így a végére kicsit sem lesz titkos. Erling Haalandék mindenkinek bizonyítottak az agyonnyert vb-selejtezőn, s annak dacára, hogy ez mindössze története negyedik vb-szereplése a nemzetnek, a torna előtt a legtöbb fogadóirodánál már a 8-9. legesélyesebbnek számított a világbajnoki cím elhódítását illetően. Nem kis teher, mégis, eddig nem okoznak csalódást az északiak.

ELEFÁNTCSONTPART EDDIG A VILÁGBAJNOKSÁGON

Kezdjük ott, hogy Elefántcsontpart már a vb-főpróbán is nagyot villantott, hiszen 2–1-re megverte a gálakezdővel felálló Franciaországot felkészülési mérkőzésen, majd jöhetett az észak-amerikai torna csoportköre, cseppet sem könnyű ellenfelekkel szemben. A dél-amerikai vb-selejtezőn Argentína mögött második Ecuador ellen élvezetes, ikszes, kapufákkal teli meccset játszottak az Elefántok, de Amad Diallo (Manchester United) hosszabbításban szerzett góljával meglett a három pont. Németország ellen a meccs nagy részében vezettek az afrikaiak, aztán 1–1-nél a 90. perc után meg is nyerhették volna a találkozót, végül 2–1-re elvesztették azt, de bizonyítottak. Ezután jött a Curacao elleni desszert – kiütés ugyan nem lett belőle, ám meggyőző három pont egy 2–0-s siker mellett igen.

Ami a keretet illeti, meglepően mély, s egyáltalán nem egyértelmű, hogyan néz majd ki Norvégia ellen a kezdőcsapat. A védelemből biztosan hiányzik majd a belső és szélső védőként is bevethető Wilfried Singo (Galatasaray), de visszatérhet az eddig sérülés miatt egyáltalán nem játszó kulcsember, Evan Ndicka (AS Roma) a védelem közepére, s újra kezdhet a franciák ellen gólt is szerző Guela Doué, a PSG-s, francia válogatott Désiré testvére. A középpályán tobzódnak a veterán szűrők, leginkább azonban a tízes a kérdés, hiszen a 31 éves Nicolas Pépé (Villarreal) innen duplázott Curacao ellen, míg a németekkel szemben a mindössze 20 esztendős Inao Oulai (Trabzonspor) villogott. A középcsatár jó eséllyel Ange-Yoan Bonny (Inter) lesz, persze Elye Wahi (Nice) sem rossz választás, de a meccset Elefántcsontpart a széleken nyerheti meg… erről hamarosan.