Kós Hubert arany-, Pápai Olivér ezüstérmes lett az úszó Eb-n; Vindics-Tóth Lili Anna: ezüst a maratonin

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Fél óra telt el a Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda Master Good (2–1) bajnoki labdarúgó-mérkőzésből, amikor a vendégek védője, Oláh Bálint úgy lekönyökölte Tarcsi Róbertet, hogy a Szpari futballistája elterült a füvön. A mentők az ápolás után bevitték a kórházba, a diagnózis: a futballista arccsontja és szemüregfala eltörött, arcürege beroppant, szemgolyója pedig elmozdult. Megkérdeztük dr. Finna Pétert, a Prestige Medical Center orvosigazgatóját, miként látja a sérülést, mennyi időbe telhet a felépülése: „Szerencsére a látóideg nem sérült meg. Az ilyen jellegű műtétek után az esetek kilencven százalékában a kettős látás megszűnik. Reméljük, a látása tökéletesen visszatér és az érzőideg is rendbe jön. A teljes felépülése akár fél évet is igénybe vehet.”

Az előző idényben két gólt szerzett az FTC ellen José Calderón, a ZTE sokoldalú spanyol futballistája, aki reméli, hogy a hétfői bajnokin ismét legyőzik a zöld-fehéreket. A 26 éves futballistát alapvetően balhátvédként tartják számon, de az előző meccseken egy sorral feljebb, támadóbb szerepkörben játszott: „Korábban már sokszor játszottam előrébb, s be kell vallanom, nagyon testhezálló ez a szerep. Közelebb vagyok a kapuhoz, könnyebben tudok helyzetbe kerülni és gólokat szerezni. Márpedig gólt lőni én is nagyon szeretek... A Vasas elleni mérkőzésünk nem sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. Az biztos, hogy több futás és energiabefektetés szükséges a győzelemhez, ám a sok kapott gól ellenére azt mondom, a védelmünk nem rossz.”

Mindössze két NBA-gyűrűje van, ami ekkora klasszis esetében igencsak ritka. Nagy riválisa és pályatársa, a Boston Celticset erősítő Bill Russell ugyanezen idő alatt 11-szer ért fel a csúcsra, miközben a gyengébb egyéni mutatók ellenére 7–1 a mérlege Wilt ellen az NBA rájátszásában. Wilt Chamberlain neve a világ emlékezetében mégis minimum azon a magaslaton áll, mint a Celtics centeréé. Igen, a nagy Wilt a „100 pontos ember”, az egyetlen az NBA történetében, akinek egyetlen mérkőzésen összejött a bűvös kerek szám – természetesen úgy, hogy a végén már mindenki a keze alá játszott. A felnőttként 216 centis fiúnak egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy kosárlabdázó lesz. Népsport mellékletünkben bemutatjuk a 90 éve született Wilt Chamberlain pályafutását.

A férfi kosárlabda NB I újonca a Phoenix Fóti Tigrisek. A csapat 38 éves edzője, Surmann Gábor lapunknak elmondta: „Nem szeretnék változtatni az identitásunkon, összetartó közösség a miénk. Edzőként és sportvezetőként is azt vallom, fontos, hogy jó emberek legyenek együtt, erre törekszem a külföldi játékosok kiválasztásánál is, olyanokat keresek, akik nem rombolják a miliőt. Ha jó közösséget alakítunk ki és mellétesszük a szakmai hátteret, újoncként összejöhet a bennmaradás, ami az elsődleges célunk. Titkon reménykedünk, hogy a playin-helyezések valamelyikét elcsíphetjük.” Az edző-menedzser arról is beszélt, hogy fótiként tekintenek magukra, s mivel a város mellszélességgel támogatja a klubot, eljött az ideje a „helyi dizájn” átvételének, a kék-zöld-sárga színösszeállítás bevezetésének.

Augusztus 17-én tölti be 60. életévét Zvara József, minden idők egyik leggyorsabb angyalföldi labdarúgója, aki ifjúsági Európa-bajnokságot nyert 1984-ben. Gyerekként nem gondolta, hogy ifiként Európa-bajnok lesz, hatszoros magyar bajnok fővárosi klubban játszhat, azt meg pláne nem, hogy a címeres mezt a nagyok közt is magára öltheti. Tizenkét éves koráig nem is futballozott egyetlen klubban és semmilyen versenyrendszerben sem. Karrierjében a válogatott jelentette a csúcspontot, a sérülések taszították a mélybe. Amikor elszakadt a belső térdszalagja, sokáig nem futballozhatott, amikor meg sérülten is erőltette a játékot, kevésbé ment neki. Ki is kezdték, élcelődtek a maratoni hosszúságú gólcsendjén, ami őt is megviselte, amikor pedig elszakadt a keresztszalagja, végleg abbahagyta a futballt.

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