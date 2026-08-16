Nemzeti Sportrádió

A PSG sem legyőzhetetlen: óriási meglepetésre a Lensé lett a francia Szuperkupa

T. Z.T. Z.
2026.08.16. 23:05
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Dembélének és a PSG-nek sem ment a játék a Lens ellen (Fotó: Getty Images)
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Lens Paris Saint-Germain PSG Francia Szuperkupa
A Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain óriási meglepetésre 1–0-ra kikapott a Lenstól a francia Szuperkupa-mérkőzésen vasárnap este.

Semmiképpen sem lehetett mondani, hogy a kupadöntők specialistája, Luis Enrique fél vállról vette volna a Lens elleni Szuperkupa-mérkőzést, a legnagyobb sztárok közül ugyanis többek között Asraf Hakimi, Willian Pacho, Vitinha és Hvicsa Kvarachelia is ott volt a kezdőcsapatban, a második félidőben pedig az aranylabdás Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz és Nuno Mendes is pályára lépett, az új szerzemény Ferran Torres viszont még nyilván nem volt ott a meccskeretben.

Az első rangú garnitúra ellenére a párizsiak az első félidőben hátrányba kerültek: a 32. percben Florian Thauvin érkezett Matthieu Udol lövésszerű passzára, és közvetlen közelről bevette a teljesen kiszolgáltatottt helyzetben lévő Matvej Szafonov kapuját.

A folytatásban azonban rosszabbra fordult a hazai közönség előtt futballozó lensi csapat helyzete, a 39. percben ugyanis Kylian Antoniót kiállította a játékvezető. A PSG hatalmas fölényben futballozott a második játékrészben, azonban képtelen volt a kapuba találni, ráadásul a 87. percben Luis Enrique csapata is megfogyatkozott Nuno Mendes könyöklése miatt.

Robin Risser remekül védett a Lens kapujában, a PSG pedig nem tudta feltörni a nagyon szoros hazai reteszt, sőt a végén majdnem kapott még egy gólt, azt azonban visszavonta a játékvezető.

Óriási meglepetésre a Lens így megnyerte a francia Szuperkupát, Luis Enriquével megesett az a ritkaság, hogy elveszített egy finálét. A Lens története során először hódította el a francia Szuperkupát.

FRANCIA SZUPERKUPA (Trophée des champions)
Lens–Paris Saint-Germain 1–0 (Thauvin 32.)
Kiállítva: K. Antonio (39.), ill. Nuno Mendes (87.)

 

Lens Paris Saint-Germain PSG Francia Szuperkupa
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