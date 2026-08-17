Labdarúgásban két góllal debütált a korábbi klasszis teniszező



A 38 éves spanyol Roberto Bautista, aki 2005 és 2026 között 12 ATP-tornát nyert meg teniszezőként, az Instagram-oldalán ír arról, hogy új életszakaszt kezdett, ami nagyon boldoggá teszi, ugyanis a spanyol hetedosztályú CD Els Ibarsos labdarúgójaként az első meccsén két gólt is szerzett. A közösségi oldalán közzétett posztból kiderül, 14 éves koráig a Villarreal korosztályos csapataiban már futballozott, mielőtt a teniszre váltott.

Most az első edzőmeccsén, kicsit több mint egy hónappal azután, hogy a teniszpályafutását befejezte, az ő két góljának is köszönhetően nyert 4–2-re a CD Els Ibarsos (ez a kisvárosi klub közel található szülővárosához, a Valencia tartományban lévő Castellón de la Planához, ezért is eshetett erre a csapatra a választása).

Bautista teniszezőként 2019-ben volt a csúcson, amikor a 9. helyen jegyezték a világranglistán, és abban az évben érte el a legjobb eredményét a Grand Slam-tornákon is, ami egy elődöntős szereplés volt Wimbledonban.