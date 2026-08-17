Nemzeti Sportrádió

Labdarúgásban két góllal debütált a korábbi klasszis teniszező

P. K.P. K.
2026.08.17. 07:29
null
Roberto Bautista a CD Els Ibarsos lavbdarúgójaként (Fotó: instagram.com/robertobautistaagutfansoficial)
Címkék
labdarúgás tenisz Roberto Bautista
Roberto Bautista a nyáron fejezte be profi teniszpályafutását, és sportágat váltott. A napokban bemutatkozott a spanyol hetedosztályú CD Els Ibarsos labdarúgócsapatában, és rögtön az első felkészülési meccsén két gólt szerzett.


A 38 éves spanyol Roberto Bautista, aki 2005 és 2026 között 12 ATP-tornát nyert meg teniszezőként, az Instagram-oldalán ír arról, hogy új életszakaszt kezdett, ami nagyon boldoggá teszi, ugyanis a spanyol hetedosztályú CD Els Ibarsos labdarúgójaként az első meccsén két gólt is szerzett. A közösségi oldalán közzétett posztból kiderül, 14 éves koráig a Villarreal korosztályos csapataiban már futballozott, mielőtt a teniszre váltott.

Most az első edzőmeccsén, kicsit több mint egy hónappal azután, hogy a teniszpályafutását befejezte, az ő két góljának is köszönhetően nyert 4–2-re a CD Els Ibarsos (ez a kisvárosi klub közel található szülővárosához, a Valencia tartományban lévő Castellón de la Planához, ezért is eshetett erre a csapatra a választása).

Bautista teniszezőként 2019-ben volt a csúcson, amikor a 9. helyen jegyezték a világranglistán, és abban az évben érte el a legjobb eredményét a Grand Slam-tornákon is, ami egy elődöntős szereplés volt Wimbledonban.  

 

labdarúgás tenisz Roberto Bautista
Legfrissebb hírek

Rosszul sikerült Djokovics US Open-főpróbája

Tenisz
23 órája

Tenisz: Marozsán Fábián három szettben kapott ki Cincinnatiben

Tenisz
2026.08.15. 07:46

Alexander Zverev ismét ott van a németek Davis-kupa-keretében

Tenisz
2026.08.14. 16:43

Labdarúgás: két fiatalgól az NB I 3. fordulójában

Utánpótlássport
2026.08.11. 09:55

Arina Szabalenka Torontóban is korán kiesett

Tenisz
2026.08.09. 21:50

Sinner nem indul a US Opent felvezető cincinnati versenyen

Tenisz
2026.08.09. 19:53

Marozsán és Medvegyev negyeddöntős párosban a montreali tenisztornán

Tenisz
2026.08.08. 22:03

Stollárék párosa kiesett a nyolcaddöntőben a torontói tenisztornán

Tenisz
2026.08.08. 20:31