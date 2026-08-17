Sébastien Pocognoli az új skót kapitány

Sébastien Pocognoli irányítja a skót labdarúgó-válogatottat a Nemzetek Ligája küzdelmeiben – közölte hivatalos honlapján a Skót Labdarúgó-szövetség. A szervezet vezetősége kétéves szerződésben egyezett meg a 39 éves belga szakemberrel, aki a nyári világbajnokság után távozó Steve Clarke örökét veszi át.

Pocognoli játékosként tizenháromszor húzhatta magára országa válogatottjának mezét, az AZ-vel holland bajnoki címet és Holland Szuperkupát, a Standard Liege-zsel két Belga Kupát nyert. Trénerként többek között irányította a belga U18-as válogatottat, majd az Union Saint-Gilloise vezetőedzője lett, a belga csapatot a 2024–2025-ös évadban bajnoki címig és Szuperkupa-győzelemig vezette. A 2025–2026-os idényben az AS Monaco vezetőedzője volt, a hercegségiekkel a 7. helyen végzett a Ligue 1-ben.

„Amikor először tudomást szereztem az érdeklődésről, rendkívül izgatott lettem. A skót szurkolók híresen szenvedélyesek – ezt az amerikai világbajnokságon is bizonyították –, amit jómagam is megtapasztaltam 2013-ban belga válogatottként. A stábommal mindent megteszünk azért, hogy olyan válogatottat láthassanak, amelyre büszkék lehetnek, és igyekszünk az elődeink által elért sikerekre építeni. A tárgyalások megkezdése óta nagy kutatómunkát végeztem, elemeztem a csapatot, és feltérképeztem azokat a területeket, amelyre építhetünk. Izgalmas kihívás előtt állunk, és alig várom, hogy megkezdhessem a munkát a játékosokkal a még nagyobb sikerek reményében. Nincs sok időnk az első edzőtáborig, úgyhogy a következő néhány hetet azzal töltjük majd, hogy készülünk a Nemzetek Ligájára, elkészítjük az edzésterveket, amelyek alapján a jövő hónapban dolgozunk” – idézi Pocognolit a skót szövetség portálja.

A skót válogatott a Nemzetek Ligája második vonalának B1-es csoportjába került Svájc, Szlovénia és Észak-Macedónia társaságában, szeptember 26-án az északmacedónok elleni idegenbeli mérkőzéssel kezdik meg a küzdelmeket.