Súlyos trauma tette még erősebbé Staale Solbakken házasságát

A Szenegál elleni 3–2-es győzelmének köszönhetően Norvégia már biztosan ott lesz a kieséses szakaszban, és Staale Solbakken szövetségi kapitány nem bírta magában tartani az érzelmeit: az 58 éves szakvezető felment a lelátóra, és szenvedélyesen megcsókolta a feleségét, Annikent. A romantikus pillanat felvételei futótűzként terjedtek el az interneten. Mint utólag elmondta, nem tudta, pontosan hol ül a neje, meg kellett keresnie, hogy megossza vele a boldogságát.

Kevesen tudják, hogy Staale Solbakkennek 2001-ben tizenkét percre megállt a szíve, és a klinikai halálból hozták vissza. Szerencséjére ott volt az edzőközpontban egy orvos, aki újraélesztette és szívmasszázst alkalmazott a mentők kiérkezéséig. Érthető, ha ilyen trauma után még erősebb lett a kettejük közti kötelék.

„A feleségem még mindig nem tud beszélni arról, ami történt, hiába telt el sok-sok év – idézte a Marca a norvég kapitányt. – Úgy tűnt, egyedül marad két kisgyerekkel. Akkoriban huszonhárom-huszonnégy éves volt, és csodáltam, fiatalon hogyan tudott szembenézni egy ilyen nehéz helyzettel. Az édesanyám már a temetésemet szervezte. Először azért aggódtak, hogy túlélem-e, utána pedig azért, hogy nem szenvedek-e maradandó agykárosodást.”