Surmann Gábor az újonc Fótról: Nagyon kicsi klub hatalmas szívvel

– A héten belevágtak a felkészülésbe, milyen állapotban érkeztek meg a srácok?

– Az a rendszerünk, hogy egyéni programot kapnak a játékosok, és annak megfelelően érkeznek meg a táborba. Örömmel mondhatom, nagyon jó állapotban jöttek, itt még nem kell a top formára gondolni, de a programnak megfelelő az állapotuk.

– A héten már lejátsszák az első edzőmeccset a Vasas ellen, összesen mennyi találkozóval számolnak?

– Jelen pillanatban szervezés alatt áll a felkészülési meccsek lekötése, különböző lemondások és egyéb okok miatt újra kell tervezni. Nyolc edzőmeccsünk lesz, abban két torna, megtiszteltetés, hogy meghívást kaptunk a zalaegerszegi Göcsej-kupára, és lesz egy hazai rendezésű eseményünk is szeptember 5-6-án.

– Jelenleg két légiósuk van, összesen hánnyal számol és milyen posztra, posztokra keres még külföldi játékost?

– Shereef Mitchell élt az opciós jogával és nagy örömömre marad. A kiemelten fontos egyes posztra bejelentettük korábbi játékosunkat, James Kinneyt és gőzerővel dolgozunk tovább. Három légióst „lőttünk be”, ötös posztra érkezik még valaki, és ha a gazdasági helyzet engedi, négyes posztra is szerződtetnénk egy külföldit.

– Mi lehet a csapatuk legnagyobb erőssége?

– Nem szeretnék változtatni az identitásunkon, összetartó közösség a miénk. Edzőként és sportvezetőként is azt vallom, fontos, hogy jó emberek legyenek együtt, erre törekszem a külföldi játékosok kiválasztásánál is, olyanokat keresek, akik nem rombolják a miliőt. Ha jó közösséget alakítunk ki és mellétesszük a szakmai hátteret, újoncként összejöhet a bennmaradás, ami az elsődleges célunk. Titkon reménykedünk, hogy a playin-helyezések valamelyikét elcsíphetjük, ez a légiósok minőségétől is függ, de elégedett vagyok a keret jelenlegi összetételével.

– Az jelent pluszmotivációt, hogy akár a tizedik helyről oda lehet érni a playoffba?

– A mai napig felfoghatatlan valamennyire, hogy az első osztályról beszélgetünk. A miénk nagyon kicsi klub hatalmas szívvel. Nem szabad elfelejteni, hogy nyolc éve még az NB II-ben voltunk, most meg az élvonalra készülünk. Úgy állunk hozzá, hogy minden meccs ajándék, maximális odaadással és felkészültséggel várjuk a szeptember végi rajtot.

– Juhos Levente személyében korábbi magyar válogatott csapatkapitányra támaszkodhat.

– Köztudott róla, hogy szívügye a Fóti Tigrisek. Rengeteg kérdést kaptam azzal kapcsolatban, hogy Levente biztos nem marad nálunk, de sokak legnagyobb megdöbbenésére ő szerette volna ezt a legjobban. Nyílt titok, hogy a jobb kezemnek számít, nagyon jó a viszonyunk, ezért is ő a kapitány. A fiatalok felnéznek rá, nagyszerű, hogy folytathatjuk a közös munkát.

– Edző és menedzser is egyszerre, nem érzi megterhelőnek?

– Sokan hívnak ezermesternek, mert több fronton is helyt kell állnom. Ennek megvan az oka, de nagyon pozitív, hogy kapok olyan pluszsegítséget, amit eddig nem tudtam igénybe venni. Extra felelősséggel jár a csapatépítés, maga a szakmai rész, a menedzseri oldalt tekintve a szponzorok bevonása, a kapcsolattartás. Munkás feladat, de szeretem a kihívásokat, bízom benne, hogy az első osztályban is megbirkózom vele.

– Az már biztos, hogy játszhatnak a saját csarnokukban, vagy csak folyamatban van ennek előkészítése?

– Az eldőlt, hogy játszhatunk, ennek vannak követelményei, amelyeket közös erővel próbál megoldani a csarnoküzemeltető kft. és a város. Köszönet a városvezetőségnek, rengeteget tesz, hogy NB I-es kosárlabdameccseket nézhessenek Fóton az ott lakók és a sportbarátok. Óriási meló az előkészítés, én is meglepődtem, például a katasztrófavédelem terén milyen feltételeknek kell megfelelni. Nagy örömmel látjuk a fényt az alagút végén, a kivitelezési munkák vannak hátra, a szeptember végi rajtra készen lesz az otthonunk.

– A szakítás a lila-fehér színekkel mutat némi távolodást az újpesti gyökerektől?

– A negyedik kerületi Megyeri Tigrisektől három éve különálló kft.-t alkot a felnőttcsapatunk. Négy piros csoportban eltöltött évad után fótiként tekintünk magunkra, a város teljes mellszélességgel támogat minket, úgyhogy most eljött az ideje a fóti dizájn átvételének, a kék-zöld-sárga színösszeállítás bevezetésének. Szerencsére ez senkinek sincs ellenére, a legfontosabb, hogy a szurkolóknak sem.