José Calderón: Lássa a családom is a Fradi legyőzését!

– Az előző idényben oda-vissza gólt lőtt a Ferencvárosnak, ráadásul a három egymás elleni bajnokin kétszer legyőzték őket. Mi kell az újabb sikerhez?

– Labdabirtoklási fölénnyel és a párharcok megnyerésével ismét lnyerhetünk – válaszolta lapunknak José Calderón, a ZTE FC 26 éves spanyol balhátvédje. – Fontos, hogy végig koncentráltak maradjunk, mindenki a legjobbját nyújtsa, mert egyetlen apró kihagyás vereséghez vezethet. Mindenesetre ezúttal is a három pont megszerzése a célunk.

– A második fordulóban a Paks elleni hazai mérkőzésen duplázott: jó formában van?

– Remekül kezdtem a bajnokságot, örülök az eddigi teljesítményemnek. Remélem, továbbra is ezen a szinten futballozva tudok segíteni a csapatnak, mérkőzésről mérkőzésre szeretnék még többet hozzátenni a játékunkhoz. Nagyszerű felkészülésen vagyunk túl, mentálisan és erőnlétileg is rendben vagyok. Persze akadnak hibák, de igyekszem kijavítani őket.

– Felesége és néhány hónapos kisfia a nyáron Zalaegerszegre költözött: motiváció a család jelenléte?

– Nagyon sokat számít, hogy itt van velem a családom. Ők mindig mellettem állnak, erőt adnak. A Ferencváros ellen is mindent megteszek a Zalaegerszeg győzelméért – remélhetőleg a lelátón szurkolnak majd nekem.

– Alapvetően balhátvédként tartják számon, de az előző meccseken egy sorral feljebb, támadóbb szerepkörben játszott. Melyik posztot kedveli jobban?

– Korábban már sokszor játszottam előrébb, s be kell vallanom, nagyon szeretem ezt a szerepet. Közelebb vagyok a kapuhoz, könnyebben tudok helyzetbe kerülni és gólokat szerezni. Márpedig gólt lőni én is nagyon szeretek... Mindamellett ott játszom, ahol a csapatnak a leginkább szüksége van rám.

– A Ferencváros csütörtökön kemény Európa-liga-selejtezőt játszott a lengyel Górnik Zabrze otthonában. Ez előny a ZTE-nek?

– A FTC-nek megfelelő a játékoskerete ahhoz, hogy heti két mérkőzést játsszon. Hiába a csütörtöki lengyelországi Európa-liga-selejtező, nehéz és intenzív bajnokira számítok. Erős csapat, de mindenki biztos lehet abban, úgy megyünk ki a pályára, hogy nyerjünk, készen állunk a feladatra!

– Az előző fordulóban súlyos, öt nullás vereséget szenvedtek a Vasas otthonában. Milyen a hangulat az öltözőben?

– Egységesek és összetartók vagyunk – ez pedig fontos a nehéz időszakokban. Tudjuk, hogy a Vasas elleni mérkőzésünk nem sikerült úgy, ahogyan szerettük volna. Az biztos, hogy több futás és energiabefektetés szükséges a győzelemhez.

José Calderón (balra) különösen veszélyes a Ferencvárosra, ezt Corbu Máriusz is pontosan tudja (Fotó: Árvai Károly)

– Három bajnokin tíz gólt kapott a Zalaegerszeg – ez azt mutatja, hogy a védekezéssel azért van probléma...

– A sok kapott gól ellenére azt mondom, a védelmünk rendben, nagyon jó játékosaink vannak hátul is. Nem kell senkit hibáztatni, egyszerűen előfordulnak olyan mérkőzések, amelyeken nem úgy alakulnak az események, ahogyan eltervezzük. A védekezés nem csupán a védők feladata, az egész csapatnak ki kell vennie belőle a részét. A legfontosabb, hogy tanuljunk a hibákból.

– A nyáron alapemberek távoztak a ZTE FC-től, Várkonyi Bence, Joao Victor és Akpe Victory, a múlt héten Skribek Alen is elköszönt. Nagy érvágás?

– Alen ragyogó képességű, gólerős támadó, mindannyian nagyra becsüljük. Mindamellett jó futballistáink vannak, velük megoldható a pótlása. Bízunk bennük, reméljük, hogy legalább úgy teljesítenek majd, mint Skribek Alen, akinek ezúton is sok sikert kívánok az azerbajdzsáni Neftciben.

NB I

4. FORDULÓ

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!