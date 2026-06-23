Erling Haaland: Láttuk a szurkolókat „evezni” a Times Square-en, tudtuk, csatlakoznunk kell
„Ez az egyik legnagyobb sikerem edzőként. Sőt, lehet, a legnagyobb! Fantasztikus futballmeccs volt, remek reklám a labdarúgásnak. Afrika egyik legjobb csapatával játszottunk, s mi alakítottunk ki több helyzetet. Az utolsó pillanatig koncentrálnunk kellett, de megszereztük a győzelmet” – mondta Stale Solbakken norvég szövetségi kapitány a meccs után az NRK-nak.
Természetesen a duplázó Erling Haaland is megszólalt, beszélt a meccs utáni evezős ünneplésről is: „Tegnap láttam a szurkolókat a Times Square-en evezni, remek hangulatot teremtettek, ezért Martin Ödegaard-ral megbeszéltük, ha nyerünk, csatlakoznunk kell ehhez. Egészen különleges pillanat volt. Egész Norvégia számára” – mondta.
A NORVÉGOK „EVEZÉSE” A SZURKOLÓKKAL EGYÜTT
„Azt hiszem, ez életem egyik legjobb estéje. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy részese lehetek. Tudjuk, mi vár még ránk, de most csak élvezni szeretném a pillanatot. Még sokáig fogunk erről a győzelemről beszélni” – fejezte ki elégedettségét Haaland.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
Norvégia–Szenegál 3–2 (1–0)
New York/New Jersey, New York Stadion. 80 663 néző. Vezeti: W. Sampaio (brazil)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (M. Pedersen, 43.), Ajer, Torbjörn Heggem (Ostigard, 84.), Wolfe – Ödegaard, Berge, Aurnes (Berg, a szünetben) – Sörloth (Bobb, 84.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 71.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken
SZENEGÁL: Mendy (Diaw, 63.) – Diatta, K. Koulibaly (P. Sarr, 72.), Niakhaté, M. Diouf (Jakobs, 54.) – I. Gueyé, P. Gueyé (Mbaye, 63.) – I. Sarr, I. Camara (P. Ciss, 63.), Mané – N. Jackson. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw
Gólszerző: M. Pedersen (43.), Haaland (48., 58.), ill. I. Sarr (53., 90+3.)