Nemzeti Sportrádió

Erling Haaland: Láttuk a szurkolókat „evezni” a Times Square-en, tudtuk, csatlakoznunk kell

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.23. 07:27
Erling Haalandék élvezték a szurkolókkal közös evezést (Fotó: Getty Images)
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Norvégia 3–2-re megverte Szenegált magyar idő szerint kedd hajnalban az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság csoportkörének második fordulójában, az I-csoportban. Erling Haaland is nyilatkozott a sikert követően.

 

„Ez az egyik legnagyobb sikerem edzőként. Sőt, lehet, a legnagyobb! Fantasztikus futballmeccs volt, remek reklám a labdarúgásnak. Afrika egyik legjobb csapatával játszottunk, s mi alakítottunk ki több helyzetet. Az utolsó pillanatig koncentrálnunk kellett, de megszereztük a győzelmet” – mondta Stale Solbakken norvég szövetségi kapitány a meccs után az NRK-nak.     

Természetesen a duplázó Erling Haaland is megszólalt, beszélt a meccs utáni evezős ünneplésről is: „Tegnap láttam a szurkolókat a Times Square-en evezni, remek hangulatot teremtettek, ezért Martin Ödegaard-ral megbeszéltük, ha nyerünk, csatlakoznunk kell ehhez. Egészen különleges pillanat volt. Egész Norvégia számára” – mondta.   

A NORVÉGOK „EVEZÉSE” A SZURKOLÓKKAL EGYÜTT

„Azt hiszem, ez életem egyik legjobb estéje. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy részese lehetek. Tudjuk, mi vár még ránk, de most csak élvezni szeretném a pillanatot. Még sokáig fogunk erről a győzelemről beszélni” – fejezte ki elégedettségét Haaland.

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Két meccsen négy gólnál jár a norvégok extraklasszisa, az északiaknak pedig már 6 pontja van, de csak akkor végeznek a csoport élén, ha az utolsó körben megverik Franciaországot.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
I-CSOPORT
Norvégia–Szenegál 3–2 (1–0)
New York/New Jersey, New York Stadion. 80 663 néző. Vezeti: W. Sampaio (brazil)
NORVÉGIA: Nyland – Ryerson (M. Pedersen, 43.), Ajer, Torbjörn Heggem (Ostigard, 84.), Wolfe – Ödegaard, Berge, Aurnes (Berg, a szünetben) – Sörloth (Bobb, 84.), Haaland, Nusa (Schjelderup, 71.). Szövetségi kapitány: Stale Solbakken 
SZENEGÁL: Mendy (Diaw, 63.) – Diatta, K. Koulibaly (P. Sarr, 72.), Niakhaté, M. Diouf (Jakobs, 54.) – I. Gueyé, P. Gueyé (Mbaye, 63.) – I. Sarr, I. Camara (P. Ciss, 63.), Mané – N. Jackson. Szövetségi kapitány: Pape Thiaw  
Gólszerző: M. Pedersen (43.), Haaland (48., 58.), ill. I. Sarr (53., 90+3.)

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