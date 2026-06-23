Erling Haaland: Láttuk a szurkolókat „evezni” a Times Square-en, tudtuk, csatlakoznunk kell

„Ez az egyik legnagyobb sikerem edzőként. Sőt, lehet, a legnagyobb! Fantasztikus futballmeccs volt, remek reklám a labdarúgásnak. Afrika egyik legjobb csapatával játszottunk, s mi alakítottunk ki több helyzetet. Az utolsó pillanatig koncentrálnunk kellett, de megszereztük a győzelmet” – mondta Stale Solbakken norvég szövetségi kapitány a meccs után az NRK-nak.

Természetesen a duplázó Erling Haaland is megszólalt, beszélt a meccs utáni evezős ünneplésről is: „Tegnap láttam a szurkolókat a Times Square-en evezni, remek hangulatot teremtettek, ezért Martin Ödegaard-ral megbeszéltük, ha nyerünk, csatlakoznunk kell ehhez. Egészen különleges pillanat volt. Egész Norvégia számára” – mondta.

A NORVÉGOK „EVEZÉSE” A SZURKOLÓKKAL EGYÜTT

„Azt hiszem, ez életem egyik legjobb estéje. Hihetetlenül büszke vagyok rá, hogy részese lehetek. Tudjuk, mi vár még ránk, de most csak élvezni szeretném a pillanatot. Még sokáig fogunk erről a győzelemről beszélni” – fejezte ki elégedettségét Haaland.