Maresca a súlyos vereség ellenére sem változtat; Arteta az Arsenal motiváltságát hangsúlyozta

„Rendkívül boldog vagyok a teljesítmény, az eredmény és az első trófea miatt” – értékelt Arteta a találkozó után.

A spanyol vezetőedző szerint az Arsenal már a bajnoki idény kezdete előtt szerette volna megmutatni, mennyire motivált. A gyors gól pedig tökéletesen megalapozta a mérkőzés alakulását: Calafiori találata egyben rekordot is döntött, hiszen az angol Szuperkupa történetének leggyorsabb gólját szerezte az olasz válogatott hátvéd. A korábbi rekordot Bobby Owen tartotta, aki 1968-ban 35 másodperc után volt eredményes.

„Szerintem komplett játékos lehet. Amikor a tizenhatos környékére ér, megvan benne az ösztön és az időzítés ahhoz, hogy helyzeteket teremtsen és gólokat szerezzen védő létére” – fogalmazott Arteta Calafiori kapcsán.

Arteta számára nemcsak a győzelem, hanem az új igazolások teljesítménye miatt is biztató lehetett a mérkőzés. Bruno Guimaraes mellett Hrisztosz Colisz is pályára lépett, és a görög szélső rögtön két gólpasszal tette le a névjegyét.

Ezzel Colisz lett az első Arsenal-játékos Willian óta, aki legalább két asszisztot jegyzett a debütálásán. Arteta szerint a játékos gyorsan és természetesen illeszkedett be a csapatba.

„Intelligens fiú, és kitűnő játékos. Amikor a pálya utolsó 20-30 méterén jár, nagyon higgadtan képes megverni az embereket a tizenhatos környékén” – mondta a görög támadóról.

A Manchester City oldalán természetesen jóval visszafogottabb volt a hangulat. Enzo Maresca vezetőedző számára nem sikerült jól az első tétmérkőzés a csapat élén.

A manchesteriek a középpályán különösen nehezen vették fel a versenyt az Arsenallal. Elliot Anderson először kezdett a csapatban, de Myles Lewis-Skelly és Bruno Guimaraes dinamizmusa nagy problémákat okozott a Citynek. Maresca ennek ellenére nem gondolja úgy, hogy a vereség miatt újra kellene gondolniuk a nyári terveiket.

„Már a mérkőzés előtt is pontosan tudtuk, mit kell tennünk. Nem változtatunk csak azért, mert elveszítettünk egy mérkőzést, és akkor sem gondolkodnánk másképp, ha megnyertük volna” – mondta.

A Manchester City érdeklődik többek között a Chelsea játékosa, Enzo Fernández, valamint a Lille fiatal középpályása, Ajub Buaddi iránt. Maresca szerint az új játékosok minél hamarabb érkeznek, annál jobb, hiszen így több idő áll rendelkezésükre, hogy megismerjék a csapat játékát.

Maresca nem akart túlságosan sokáig időzni a vereségnél: „Mindig aggódom, még akkor is, amikor nyerünk. Képzelhetik, hogy most, amikor nem nyertünk, még inkább. De ez csak a kezdet. Sok mindenen kell javítanunk” – értékelt.

A Community Shielden Jack Grealish is ismét pályára lépett a Manchester Cityben. Az angol válogatott játékos az előző idényt kölcsönben az Evertonnál töltötte, így több mint egy év után szerepelt újra a manchesteriek színeiben.

„Jack jó volt. Azok a játékosok, akik itt maradnak, mindennap dolgozni fognak, és ha megérdemlik, megkapják a játékperceket” – mondta Maresca.

A nehézségekkel küzdő Manchester City augusztus 23-án a Bournemouth ellen kezdi meg Premier League-szereplését. Az Arsenal pedig a trófeával, több biztató egyéni teljesítménnyel és Arteta elégedettségével a háta mögött várhatja az új idény rajtját az újonc Coventry City ellen.

ANGOL SZUPERKUPA (Community Shield)

Arsenal–Manchester City 3–0 (2–0)

Cardiff, Principality Stadium, 58 056 néző. Vezette: Barrott

ARSENAL: Raya – White, Gabriel, Mosquera, Calafiori (Hincapié, 60.) – Bruno Guimaraes (Rice, a szünetben), Lewis-Skelly (Zubimendi, 75.), Ödegaard (Eze, 84.) – Madueke (Saka, 60.), Havertz (Gyökeres, 75.), Colisz. Vezetőedző: Mikel Arteta

MAN. CITY: Donnarumma – Xusanov, Días, Gvardiol, O'Reilly (Guehi, 54.) – Kovacic (Nico, 79.), Anderson (Lewis, 60.) – Semenyo, Foden (Cherki, 60.), Doku (Grealish, a szünetben) – Haaland (Marmus, 54.). Vezetőedző: Enzo Maresca

Gólszerző: Calafiori (1.), Havertz (28.), Ödegaard (48.)