Nemzeti Sportrádió

A Trabzonspor edzője szerint sokkal jobb náluk a Ferencváros

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.17. 09:33
Fatih Tekke csalódást keltő kezdésről beszélt, de az első félidő felülmúlta a várakozásait (Fotó: Getty Images)
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Trabzonspor Európa-liga Ferencváros Fatih Tekke
Fatih Tekke, a Ferencváros ellen készülő Trazonspor labdarúgócsapatának vezetőedzője csalódottan értékelt a Kasimpasa elleni 1–1-es bajnoki után.
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Az egyiptomi klasszis kétszer próbálkozott lövéssel.

Mohamed Szalah bemutatkozott a török bajnokságban, de ő sem tudta győzelemre vezetni csapatát, a Trabzonspor 1–1-et játszott a Kasimpasával.

Fatih Tekke, a trabzoniak edzője némileg csalódottan nyilatkozott a mérkőzés után.

„Végső soron ez egy kiábrándító kezdés. Mondtam, hogy nehéz lesz, de nem csak ez, hanem a soron következő mérkőzések is. Az első félidőben jobban játszottunk annál, mint amire számítottam, ott le is zárhattuk volna a meccset, de a második félidőben elkövettünk egy hibát, amiből kiegyenlített az ellenfél.”

Tekke hozzátette, hogy a következő öt mérkőzés rendkívül fontos a csapat jövője szempontjából.

„A csütörtöki meccs nagyon fontos számunkra, hiszen a nemzetközi porondon játszunk, egy nálunk jobb ellenféllel.”

A Trabzonspor az előző idényben harmadik helyen zárt, viszont megnyerte a Török Kupát. 

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

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