Először három percen belül a férfi 4x400-as váltó, Európa-bajnoki 5. hely lett a jutalma!

Nyolc versenyszámban osztottak érmeket az Európa-bajnokság záró estéjén Birminghamben. A döntőbe országos csúccsal bejutó magyar váltó miatt a férfi 4x400 méter, illetve a szerb színekben versenyző, vajdasági illetőségű Világos Adriana miatt a gerelyhajítás volt a két legjobban várt finálé.

Megérte egy órával az estét nyitó Armand Duplantis és Emmanuil Karalisz nevével fémjelzett férfi rúdugrás előtt kimenni az Alexander Stadionba, ugyanis a szurkolói zónában is érdekeltek voltunk. Ünnepélyes keretek között vehette át a délelőtti maratoni futásban nyert ezüstérmét Vindics-Tóth Lili Anna. Az élete harmadik maratoniján már világraszóló sikert elérő futót nagy tapsban részesítette a Medal Plazában összegyűlt szurkolósereg. Megszámolni sem tudtuk, hány ország zászlóját – köztük a magyart – véltük felfedezni a tömegben.

Nem sokkal később a fesztiválhangulat átköltözött a rétről a stadionba, ahol minden rúdugró különböző zenét kapott az első kísérleteihez. Duplantis és Karalisz egész estés show-t „rittyentettek” a szemünk elé, a 600 centi mindkettőjüknek másodikra lett meg, majd a 605-öt kihagyták, és egyből 610-re jött a következő próbálkozásuk. Duplantisnak elsőre meglett könnyedén, Karalisznál is úgy tűnt, hogy fent marad a léc, de végül is az utolsó pillanatban lehúzta.

Ez volt a mindent eldöntő pillanat, mert utána a görög 615-ön, majd 620-on is elrontotta a kísérletét. Mindezekre azért volt szüksége, mert Duplantis 615 centis új versenycsúcsot állított fel. A svéd szupersztárnak ez már elég volt ahhoz, hogy sorozatban a negyedik Eb-jén is felállhasson a dobogó felső fokára.

A legutóbb két Eb-n ezüstérmes Világosnak saját bevallása szerint nem úgy alakult a gerely selejtezője, ahogyan szerette volna: csak a 10. helyen jutott tovább, a legjobbja 57.25 méter volt. Sajnos a döntő sem kezdődött ennél jobban neki, 54.02-vel nyitott. Aztán másodikra már szépen beletalált, 60.93-mal feljött a harmadik helyre. Azonban továbbra sem akart neki az igazán nagy dobás összeállni, a legjobb eredményén kívül messze volt a 60 métertől, a szórása 52.49 és 56.65 között volt. A még mindig csak 22 éves Világos Adriana érmes sorozata nem szakadt meg.

Megvoltak az előnyei és a hátrányai is annak, hogy a magyar váltó a 2-es pályát kapta meg a férfi 4x400-as döntőre. A péntek délelőtt 3:01.24-es országos csúcsot futó, ezzel ötödikként továbbjutó csapathoz képest történt egy csere, Csahóczi Csanád helyett Enyingi Patrik került be. Az egyéniben 7. helyezett sprinternek nagyon kellett a pihenő, hogy itt most legyen esélye domináns kezdésre. Kovács Árpád és Plisz Balázs is rendkívül önkritikusan értékelt az első kör után, Molnár Attila klasszisteljesítménye kellett, hogy versenyben maradjunk.

De versenyben maradtunk, így az Eb zárásaképp három perc tömény izgalom várt ránk! Az első váltótagok közül senki sem tudott jelentős előnyt kiharcolni csapatának, Enyingi jól tartotta a mieinket. Plisz jött másodikként, ő ugyanúgy sokkal jobban futott, mint később Kovács. Az utolsó váltásnál ott voltunk az előttünk állók nyakán az 5. helyen.

Jöhetett Molnár, aki a többiekhez hasonlóan ugyanúgy hatalmasat ment, a 43.58-as részideje egészen emberfeletti! Azonban a riválisok sem voltak kevésbé azok, bárhogyan igyekezett a célegyenesben, már nem tudott pozíciót nyerni. Európa-bajnoki 5. lett a magyar váltó, először három percen belül futva, bődületesen nagy, 2:59.68-as országos csúccsal! Az aranyérem Olaszországé lett, 2:59.16-tal.

„Nagyon büszke vagyok mindenkire, amit taktikailag szerettünk volna, azt megvalósítottuk – kezdte a magyar csapatból Molnár Attila az értékelést. – Három perc alatt futottunk. Egy kicsit most azon a véleményen vagyok, hogy kit érdekel az érem? Nagyon szerettem volna persze, de ezzel a magyar atlétika számára egy olyan álomhatárt szakítottunk át, amit nem lehet érmekben mérni. Nem ott ér véget a tudomány, hogy összeállítjuk a négy nevet, hanem mindenkinek meg kell csinálnia a feladatot, ami rá volt bízva. Mindenki maradéktalanul megtette, amit kellett.”

Hozzá hasonlóan Enyingi Patrik is hosszú és izgalmas Eb-n van túl, ő is ismét mindent kiadott magából. „Az én futásomban maradt egy kicsi, nem volt olyan jó a kettes pálya, úgy éreztem, nem tudtam olyan jól felgyorsítani és kilőni a kanyarból a hosszú egyenesben. Próbáltam jönni a végén, de ennyi maradt bennem. A többiek nagyon jól megoldották, Árpi és Balázs is kivette a részét, ez csak javulni fog a következő években. Hazamegyünk, edzünk, gyorsulunk és még jobbak leszünk!”

„2:58!” – vágta rá Molnár Attila csapattársa szavaira.

„Biztos vagyok benne, hogy javulni fogunk, büszke vagyok mindenkire, ott hagytunk mindent a pályán – mondta Kovács Árpád. – Végig ott volt a dobogó lehetősége és esélye, végül két tizeden múlott, ami semmi. Mindent megtettünk, ott vagyunk három percen belül, nem is kicsivel!”

„Nyilván picit bosszantó lehet, hogy kettő tizedre volt a dobogó, de innen lehet építkezni” – erősítette meg Plisz Balázs a többiek szavait.

Az építkezés valóban jó szó arra a folyamatra, amiben a 4x400-s váltónk van. A fiúk életkora (Kovács 20, Plisz 21, Molnár 24, Enyingi 25 éves) alapján még ennél is szebb jövő várhat rájuk. Most 19 század hiányzott a bronzérmes hollandokhoz képest, bízunk benne, hogy legközelebb a nüanszok nekünk kedveznek majd!