Heti program: BL-, El- és Kl-selejtező, NB I, indul a PL és a Serie A
AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB I
4. FORDULÓ
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
21.00: Cardiff City–Wrexham (Tv: Match4)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Pisa (II.)–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
18.30: Sassuolo–Cesena (II.)
20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)
21.15: Palermo (II.)–Lecce
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.15: Casa Pia–Benfica (Tv: Sport1)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia,
18.30: DEAC–Airnergy FC
18.30: Berettyóújfalu–Újpest
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–TFSE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Cincinnati Reds–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)
KAJAK-KENU
EGYETEMI VILÁGBAJNOKSÁG, SZEGED
13.50: döntők
TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
17.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
TOLLASLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI
NŐK, 1. FORDULÓ
16.20: Sándorházi Vivien–Milena Schnider (svájci)
17.20: Kőrösi Ágnes–Yvonne Li (német)
AUGUSZTUS 18., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
PLAYOFF
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
21.00: Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)
21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég)
NEM BAJNOKI ÁG
21.00: Fenerbahce (török)–Lyon (francia)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
18.00: Heidenheim–Bayern München
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
Egyetemi világbajnokság, Szeged
TOLLASLABDA
Világbajnokság, Új-Delhi
AUGUSZTUS 19., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
PLAYOFF
ELSŐ MÉRKŐZÉSEK
BAJNOKI ÁG
21.00: Celtic (skót)–LASK (osztrák)
21.00: Slovan (szlovák)–Celje (szlovén)
21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Sabah (azeri)
NEM BAJNOKI ÁG
21.00: NEC (holland)–Bodö/Glimt (norvég)
NB III
2. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.30: DVTK II–DVSC II
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Vasas II–Kispest-Honvéd II
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Atlético Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)
FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
20.00: Barcelona–Al-Ahli
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Budapest
KAJAK-KENU
Egyetemi világbajnokság, Szeged
LOVASSPORT
Lovas Világjátékok, Aachen
9.30: díjugratás, vadászugratás (Mráz Tamás, Szuhai Péter, ifj. Kövy András, Simicska Anna, ifj. Szuhai Gyula)
TOLLASLABDA
Világbajnokság, Új-Delhi
TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: selejtező (egyben egyéni összetett döntő)
AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS
17.00: Kajrat Almati (kazah)–Anderlecht (belga)
18.00: Mjällby (svéd)–Salzburg (osztrák)
18.00: Jagiellonia (lengyel)–Iberia Tbiliszi (grúz)
19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
19.00: Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)
19.00: Besiktas (török)–Kauno Zalgiris (litván)
19.00: Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)
19.00: Lech Poznan (lengyel)–Thun (svájci)
20.00: Benfica (portugál)–Aarhus (dán)
20.00: Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)
20.00: Sint-Truiden (belga)–Omonia (ciprusi)
20.00: OFI (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉSEK
AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK
18.00: Inter Turku (finn)–FC Köbenhavn (dán)
18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Larne (északír)
19.00: Tromsö (norvég)–Brighton (angol)
19.00: Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát)
19.00: Nordsjaelland (dán)–St. Gallen (svájci)
19.00: Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett)
19.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)
20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Monaco (francia)
20.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)
20.00: Drita (koszovói)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)
20.00: Twente (holland)–Qarabag (azeri)
20.15: FC Sion (svájci)–Ajax (holland)
20.30: Motherwell (skót)–Freiburg (német)
20.30: Panathinaikosz (görög)–Hradec Králové (cseh)
20.30: Gent (belga)–Hibernian (skót)
20.30: Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
20.30: Lugano (svájci)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
20.45: Hearts (skót)–SK Rapid (osztrák)
20.45: Rangers (skót)–Jablonec (cseh)
21.00: Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel)
21.00: Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi)
21.00: Braga (portugál)–Austria Wien (osztrák)
21.00: Getafe (spanyol)–Partizan (szerb)
21.00: Shamrock Rovers (ír)–KuPS (finn)
ANGOL LEAGUE ONE
2. FORDULÓ
21.00: Sheffield Wednesday–Bradford City (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)
SZAÚDI BAJNOKSÁG
2. FORDULÓ
20.00: Al-Fayha–Al-Hilal (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Budapest
JÉGKORONG
NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN
1. FORDULÓ
16.00: Magyarország–Norvégia
KAJAK-KENU
Egyetemi világbajnokság, Szeged
LOVASSPORT
Lovas Világjátékok, Aachen
9.00: díjugratás
10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)
TOLLASLABDA
Világbajnokság, Új-Delhi
TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: junior selejtező
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
MOL MAGYAR KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT
16.00: Sándorfalva–Szolnok
16.30: Érd–Iváncsa
16.30: Gyulai Termál FC–BKV Előre
16.30: Ikarus BSE–Dunaharaszti
16.30: Kaposvár–PTE-PEAC
16.30: Monor–Békéscsaba
16.30: Pécsi MFC–Sárbogárd
16.30: SBTC–Mátészalkai MTK
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
21.00: Arsenal–Coventry City (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
20.45: Marseille–Strasbourg
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
21.00: Real Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Lausanne
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Budapest
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
12.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN
2. FORDULÓ
14.30: Magyarország–Franciaország
LOVASSPORT
Lovas Világjátékok, Aachen
18.50: díjugratás: csapat döntő
10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (Dobrovith József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
18.00: Törökország–Lettország
B-CSOPORT, BRNO
14.00: Ausztria–Szerbia
17.00: Bulgária–Ukrajna
20.00: Csehország–Görögország
C-CSOPORT, BAKU
17.00: Azerbajdzsán–Portugália
D-CSOPORT, GÖTEBORG
13.00: Franciaország–Szlovákia
16.00: Horvátország–Olaszország
19.00: Svédország–Montenegró
TOLLASLABDA
Világbajnokság, Új-Delhi
TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb, szerenkénti döntők
18.00: talaj
18.45: lólengés
19.35: gyűrű
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
15.30: Vasas FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
17.30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
NB II
5. FORDULÓ
19.00: FC Ajka–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
19.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
19.00: Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
19.00: Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
MOL MAGYAR KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT
11.00: Felsőpakony–Dabas
16.30: Építők SK–Villány
16.30: Algyő SK–ESMTK
16.30: Baja–Csór FC
16.30: Balatoni Vasas–Nagykozár KSE
16.30: Bicske–Sárisápi Bányász
16.30: Csepel FC USE–Csepel SC
16.30: Emőd–Tarpa
16.30: Hévíz–Balatonfüred
16.30: Jánoshalva–Szegedi VSE
16.30: Kapusvári SE–Tatabánya
16.30: Karancslapújtő–Edelény
16.30: Majosi SE–III. Kerületi TVE
16.30: Mezőcsát–Hatvan
16.30: Nagybátony–Tiszaújváros
16.30: Pénzügyőr–Harta SE
16.30: TFSE Budapest–BFC Siófok
16.30: Újdombrád–Cigánd
16.30: VSC Veszprém–Haladás FC
NŐI NB I
15.00: MTK–Szent Mihály
15.00: Újpest–DVTK
16.00: Győri ETO–Puskás Akadémia
16.00: Pécsi MFC–Kispest-Honvéd
17.00: Szekszárd–Videoton
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
13.30: Hull City–Manchester United (Tv: Spíler1)
16.00: Everton–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
16.00: Nottingham Forest–Leeds United (Tv: Match4)
16.00: Ipswich Town–Sunderland
18.30: Brentford–Tottenham (Tv: Spíler1)
ANGOL CHAMPIONSHIP
2. FORDULÓ
13.30: Lincoln–Portsmouth (Tv: Match4)
16.00: West Ham United–Charlton (Tv: Arena4)
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
17.15: Lens–Auxerre
20.45: Le Mans–Brest
20.45: Nice–Lorient
20.45: Toulouse–Lyon
20.45: Troyes–Paris FC
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
13.00: Cottbus–Augsburg
13.00: Wehen–Bayer Leverkusen (Tv: Sport2)
15.30: Duisburg–Elversberg
15.30: Erzgebirge Aue–Hoffenheim (Tv: Sport2)
15.30: Hansa Lüneburg–Werder Bremen
15.30: Hemelingen–Hannover
15.30: Saarbrücken–Hertha
15.30: Viktoria Köln–Nürnberg
18.00: 1860 München–Holstein Kiel
18.00: Grossaspach–Bielefeld
18.00: Trier–RB Leipzig (Tv: Sport2)
NÉMET SZUPERKUPA
20.30: Dortmund–Bayern München (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Internazionale–Monza (Tv: Match4)
18.30: Udinese–Como
20.45: Genoa–Napoli (Tv: Match4)
20.45: Parma–Cagliari
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
17.00: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)
19.30: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
21.30: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
FALLABDA
Egyéni Európa-bajnokság, Budapest
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
12.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN
3. FORDULÓ
14.30: Németország–Magyarország
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 1., szakasz, Monaco–Monaco, 9 km, egyéni időfutam
LOVASSPORT
Lovas Világjátékok, Aachen
10.00: négyesfogat-hajtás: maratonhajtás (Dobrovith József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
15.00: Németország–Szlovénia
18.00: MAGYARORSZÁG–Lengyelország – élőben a Nemzeti Sportrádión!
B-CSOPORT, BRNO
16.00: Ukrajna–Görögország
19.00: Ausztria–Csehország
C-CSOPORT, BAKU
13.30: Belgium–Spanyolország
16.30: Románia–Hollandia
D-CSOPORT, GÖTEBORG
15.00: Olaszország–Montenegró
18.00: Szlovákia–Svédország
TOLLASLABDA
Világbajnokság, Új-Delhi
TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: junior szerenkénti döntők
Felnőtt szerenkénti döntők
16.30: ugrás
17.15: korlát
18.05: nyújtó
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
17.30: ETO FC Győr–Zalaegerszeg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
17.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!
NB II
5. FORDULÓ
19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE
19.00: Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC
MOL MAGYAR KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT
16.00: Albidok–DEAC
16.30: Andráshida–Sopron
16.30: Bőny–Lébény
16.30: Ibrány–Ózd-Sajóvölgye
16.30: Körmendi FC–Mezőörs
16.30: Móri SE–Dorog
16.30: Sényő–Tiszafüred
16.30: Szabadkikötő–Gödöllő
16.30: Ugod–Komáromi VSE
NŐI NB I
17.30: Astra Hungary–FTC
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
15.00: Brighton–Aston Villa
15.00: Manchester City–Bournemouth (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
1. FORDULÓ
15.00: Angers–Lille
17.15: Le Havre–Monaco
20.45: PSG–Rennes
NÉMET KUPA
A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT
13.00: Fürth–Bochum
13.00: Jeddeloh–Heidenheim
15.30: Bahlinger–Magdeburg
15.30: Braunschweig–Union Berlin
15.30: Jena–Darmstadt
15.30: Krieschow–Mainz
15.30: Schott Mainz–Mönchengladbach
15.30: Westfalia Rhyern–Dresden
18.00: Düsseldorf–Freiburg
18.00: Phönix Lübeck–Paderborn
18.00: RW Essen–St. Pauli
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Venezia–Lecce
18.30: Frosinone–Juventus (Tv: Match4)
20.45: Atalanta–Sassuolo
20.45: Torino–Milan (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
2. FORDULÓ
17.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
19.30: Getafe–Racing Santander (Tv: Spíler2)
21.30: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Chorzów
FORMULA–1
HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT
15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 2. szakasz, Monaco–Manosque, 215,2 km
LOVASSPORT
Lovas Világjátékok, Aachen
14.20: díjugratás, egyéni döntő
18.30: négyesfogat-hajtás: akadályhajtás (Dobrovith József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)
RÖPLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR
A-CSOPORT, ISZTAMBUL
15.00: Lettország–Németország
18.00: Szlovénia–Törökország
B-CSOPORT, BRNO
16.00: Németország–Bulgária
19.00: Csehország–Szerbia
C-CSOPORT, BAKU
13.30: Portugália–Belgium
16.30: Spanyolország–Azerbajdzsán
D-CSOPORT, GÖTEBORG
15.00: Franciaország–Horvátország
18.00: Svédország–Olaszország
TOLLASLABDA
Világbajnokság, Új-Delhi
TORNA
Férfi Európa-bajnokság, Zágráb
10.00: junior egyéni összetett döntő
14.00: felnőtt csapatverseny, döntő