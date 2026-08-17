Heti program: BL-, El- és Kl-selejtező, NB I, indul a PL és a Serie A

AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

21.00: Cardiff City–Wrexham (Tv: Match4)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

18.00: Pisa (II.)–Empoli (II.) (Tv: Arena4)

18.30: Sassuolo–Cesena (II.)

20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)

21.15: Palermo (II.)–Lecce

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

2. FORDULÓ

21.15: Casa Pia–Benfica (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia,

18.30: DEAC–Airnergy FC

18.30: Berettyóújfalu–Újpest

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–TFSE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Cincinnati Reds–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

EGYETEMI VILÁGBAJNOKSÁG, SZEGED

13.50: döntők

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI

17.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló

TOLLASLABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI

NŐK, 1. FORDULÓ

16.20: Sándorházi Vivien–Milena Schnider (svájci)

17.20: Kőrösi Ágnes–Yvonne Li (német)

AUGUSZTUS 18., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

PLAYOFF

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

21.00: Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: Fenerbahce (török)–Lyon (francia)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

18.00: Heidenheim–Bayern München

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

Egyetemi világbajnokság, Szeged

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Új-Delhi

AUGUSZTUS 19., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

PLAYOFF

ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

21.00: Celtic (skót)–LASK (osztrák)

21.00: Slovan (szlovák)–Celje (szlovén)

21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Sabah (azeri)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: NEC (holland)–Bodö/Glimt (norvég)

NB III

2. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.30: DVTK II–DVSC II

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Vasas II–Kispest-Honvéd II

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Atlético Madrid–Málaga (Tv: Spíler2)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

20.00: Barcelona–Al-Ahli

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Budapest

KAJAK-KENU

Egyetemi világbajnokság, Szeged

LOVASSPORT

Lovas Világjátékok, Aachen

9.30: díjugratás, vadászugratás (Mráz Tamás, Szuhai Péter, ifj. Kövy András, Simicska Anna, ifj. Szuhai Gyula)

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Új-Delhi

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: selejtező (egyben egyéni összetett döntő)

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

17.00: Kajrat Almati (kazah)–Anderlecht (belga)

18.00: Mjällby (svéd)–Salzburg (osztrák)

18.00: Jagiellonia (lengyel)–Iberia Tbiliszi (grúz)

19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

19.00: Craiova (román)–Ararat-Armenia (örmény)

19.00: Besiktas (török)–Kauno Zalgiris (litván)

19.00: Egnatia (albán)–Lilleström (norvég)

19.00: Lech Poznan (lengyel)–Thun (svájci)

20.00: Benfica (portugál)–Aarhus (dán)

20.00: Crvena zvezda (szerb)–Viktoria Plzen (cseh)

20.00: Sint-Truiden (belga)–Omonia (ciprusi)

20.00: OFI (görög)–CSZKA Szófia (bolgár)

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

RÁJÁTSZÁS, 1. MÉRKŐZÉSEK

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK

18.00: Inter Turku (finn)–FC Köbenhavn (dán)

18.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Larne (északír)

19.00: Tromsö (norvég)–Brighton (angol)

19.00: Midtjylland (dán)–Rijeka (horvát)

19.00: Nordsjaelland (dán)–St. Gallen (svájci)

19.00: Klaksvík (feröeri)–Riga FC (lett)

19.45: PAOK (görög)–Brann (norvég)

20.00: Górnik Zabrze (lengyel)–Monaco (francia)

20.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)

20.00: Drita (koszovói)–Inter Club d'Escaldes (andorrai)

20.00: Twente (holland)–Qarabag (azeri)

20.15: FC Sion (svájci)–Ajax (holland)

20.30: Motherwell (skót)–Freiburg (német)

20.30: Panathinaikosz (görög)–Hradec Králové (cseh)

20.30: Gent (belga)–Hibernian (skót)

20.30: Atalanta (olasz)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

20.30: Lugano (svájci)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

20.45: Hearts (skót)–SK Rapid (osztrák)

20.45: Rangers (skót)–Jablonec (cseh)

21.00: Hajduk Split (horvát)–Raków Czestochowa (lengyel)

21.00: Dinamo City (albán)–Pafosz (ciprusi)

21.00: Braga (portugál)–Austria Wien (osztrák)

21.00: Getafe (spanyol)–Partizan (szerb)

21.00: Shamrock Rovers (ír)–KuPS (finn)

ANGOL LEAGUE ONE

2. FORDULÓ

21.00: Sheffield Wednesday–Bradford City (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Alavés (Tv: Spíler2)

SZAÚDI BAJNOKSÁG

2. FORDULÓ

20.00: Al-Fayha–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Budapest

JÉGKORONG

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN

1. FORDULÓ

16.00: Magyarország–Norvégia

KAJAK-KENU

Egyetemi világbajnokság, Szeged

LOVASSPORT

Lovas Világjátékok, Aachen

9.00: díjugratás

10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (Dobrovitz József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Új-Delhi

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: junior selejtező

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

17.30: Paksi FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

MOL MAGYAR KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT

16.00: Sándorfalva–Szolnok

16.30: Érd–Iváncsa

16.30: Gyulai Termál FC–BKV Előre

16.30: Ikarus BSE–Dunaharaszti

16.30: Kaposvár–PTE-PEAC

16.30: Monor–Békéscsaba

16.30: Pécsi MFC–Sárbogárd

16.30: SBTC–Mátészalkai MTK

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Arsenal–Coventry City (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

20.45: Marseille–Strasbourg

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

21.00: Real Betis–Real Sociedad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Lausanne

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Budapest

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

12.30: szabadedzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.30: sprintkvalifikáció (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN

2. FORDULÓ

14.30: Magyarország–Franciaország

LOVASSPORT

Lovas Világjátékok, Aachen

18.50: díjugratás: csapat döntő

10.30: négyesfogat-hajtás: díjhajtás (Dobrovith József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, ISZTAMBUL

18.00: Törökország–Lettország

B-CSOPORT, BRNO

14.00: Ausztria–Szerbia

17.00: Bulgária–Ukrajna

20.00: Csehország–Görögország

C-CSOPORT, BAKU

17.00: Azerbajdzsán–Portugália

D-CSOPORT, GÖTEBORG

13.00: Franciaország–Szlovákia

16.00: Horvátország–Olaszország

19.00: Svédország–Montenegró

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Új-Delhi

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb, szerenkénti döntők

18.00: talaj

18.45: lólengés

19.35: gyűrű

AUGUSZTUS 22., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

15.30: Vasas FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

17.30: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

NB II

5. FORDULÓ

19.00: FC Ajka–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

19.00: HR-Rent Kozármisleny–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

19.00: Tiszakécskei LC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

19.00: Gyirmót FC Győr–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

MOL MAGYAR KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT

11.00: Felsőpakony–Dabas

16.30: Építők SK–Villány

16.30: Algyő SK–ESMTK

16.30: Baja–Csór FC

16.30: Balatoni Vasas–Nagykozár KSE

16.30: Bicske–Sárisápi Bányász

16.30: Csepel FC USE–Csepel SC

16.30: Emőd–Tarpa

16.30: Hévíz–Balatonfüred

16.30: Jánoshalva–Szegedi VSE

16.30: Kapusvári SE–Tatabánya

16.30: Karancslapújtő–Edelény

16.30: Majosi SE–III. Kerületi TVE

16.30: Mezőcsát–Hatvan

16.30: Nagybátony–Tiszaújváros

16.30: Pénzügyőr–Harta SE

16.30: TFSE Budapest–BFC Siófok

16.30: Újdombrád–Cigánd

16.30: VSC Veszprém–Haladás FC

NŐI NB I

15.00: MTK–Szent Mihály

15.00: Újpest–DVTK

16.00: Győri ETO–Puskás Akadémia

16.00: Pécsi MFC–Kispest-Honvéd

17.00: Szekszárd–Videoton

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

13.30: Hull City–Manchester United (Tv: Spíler1)

16.00: Everton–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

16.00: Nottingham Forest–Leeds United (Tv: Match4)

16.00: Ipswich Town–Sunderland

18.30: Brentford–Tottenham (Tv: Spíler1)

ANGOL CHAMPIONSHIP

2. FORDULÓ

13.30: Lincoln–Portsmouth (Tv: Match4)

16.00: West Ham United–Charlton (Tv: Arena4)

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

17.15: Lens–Auxerre

20.45: Le Mans–Brest

20.45: Nice–Lorient

20.45: Toulouse–Lyon

20.45: Troyes–Paris FC

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

13.00: Cottbus–Augsburg

13.00: Wehen–Bayer Leverkusen (Tv: Sport2)

15.30: Duisburg–Elversberg

15.30: Erzgebirge Aue–Hoffenheim (Tv: Sport2)

15.30: Hansa Lüneburg–Werder Bremen

15.30: Hemelingen–Hannover

15.30: Saarbrücken–Hertha

15.30: Viktoria Köln–Nürnberg

18.00: 1860 München–Holstein Kiel

18.00: Grossaspach–Bielefeld

18.00: Trier–RB Leipzig (Tv: Sport2)

NÉMET SZUPERKUPA

20.30: Dortmund–Bayern München (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Internazionale–Monza (Tv: Match4)

18.30: Udinese–Como

20.45: Genoa–Napoli (Tv: Match4)

20.45: Parma–Cagliari

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

17.00: Athletic Bilbao–Sevilla (Tv: Spíler2)

19.30: Valencia–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

21.30: Espanyol–Real Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

FALLABDA

Egyéni Európa-bajnokság, Budapest

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

12.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

NŐI FELKÉSZÜLÉSI TORNA, FÜSSEN

3. FORDULÓ

14.30: Németország–Magyarország

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 1., szakasz, Monaco–Monaco, 9 km, egyéni időfutam

LOVASSPORT

Lovas Világjátékok, Aachen

10.00: négyesfogat-hajtás: maratonhajtás (Dobrovith József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, ISZTAMBUL

15.00: Németország–Szlovénia

18.00: MAGYARORSZÁG–Lengyelország – élőben a Nemzeti Sportrádión!

B-CSOPORT, BRNO

16.00: Ukrajna–Görögország

19.00: Ausztria–Csehország

C-CSOPORT, BAKU

13.30: Belgium–Spanyolország

16.30: Románia–Hollandia

D-CSOPORT, GÖTEBORG

15.00: Olaszország–Montenegró

18.00: Szlovákia–Svédország

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Új-Delhi

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: junior szerenkénti döntők

Felnőtt szerenkénti döntők

16.30: ugrás

17.15: korlát

18.05: nyújtó

AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

17.30: ETO FC Győr–Zalaegerszeg (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

17.30: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádión!

NB II

5. FORDULÓ

19.00: Soroksár SC–Szentlőrinc SE

19.00: Aqvital FC Csákvár–Kolorcity Kazincbarcika SC

MOL MAGYAR KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT

16.00: Albidok–DEAC

16.30: Andráshida–Sopron

16.30: Bőny–Lébény

16.30: Ibrány–Ózd-Sajóvölgye

16.30: Körmendi FC–Mezőörs

16.30: Móri SE–Dorog

16.30: Sényő–Tiszafüred

16.30: Szabadkikötő–Gödöllő

16.30: Ugod–Komáromi VSE

NŐI NB I

17.30: Astra Hungary–FTC

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

15.00: Brighton–Aston Villa

15.00: Manchester City–Bournemouth (Tv: Spíler1)

17.30: Newcastle United–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

1. FORDULÓ

15.00: Angers–Lille

17.15: Le Havre–Monaco

20.45: PSG–Rennes

NÉMET KUPA

A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT

13.00: Fürth–Bochum

13.00: Jeddeloh–Heidenheim

15.30: Bahlinger–Magdeburg

15.30: Braunschweig–Union Berlin

15.30: Jena–Darmstadt

15.30: Krieschow–Mainz

15.30: Schott Mainz–Mönchengladbach

15.30: Westfalia Rhyern–Dresden

18.00: Düsseldorf–Freiburg

18.00: Phönix Lübeck–Paderborn

18.00: RW Essen–St. Pauli

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Venezia–Lecce

18.30: Frosinone–Juventus (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Sassuolo

20.45: Torino–Milan (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

2. FORDULÓ

17.00: Atlético Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

19.30: Getafe–Racing Santander (Tv: Spíler2)

21.30: Elche–Barcelona (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Chorzów

FORMULA–1

HOLLAND NAGYDÍJ, ZANDVOORT

15.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 2. szakasz, Monaco–Manosque, 215,2 km

LOVASSPORT

Lovas Világjátékok, Aachen

14.20: díjugratás, egyéni döntő

18.30: négyesfogat-hajtás: akadályhajtás (Dobrovith József, ifj. Dobrovitz József, Juhász Péter – csapat, Osztertág Kristóf, Váczi István – egyéni)

RÖPLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

A-CSOPORT, ISZTAMBUL

15.00: Lettország–Németország

18.00: Szlovénia–Törökország

B-CSOPORT, BRNO

16.00: Németország–Bulgária

19.00: Csehország–Szerbia

C-CSOPORT, BAKU

13.30: Portugália–Belgium

16.30: Spanyolország–Azerbajdzsán

D-CSOPORT, GÖTEBORG

15.00: Franciaország–Horvátország

18.00: Svédország–Olaszország

TOLLASLABDA

Világbajnokság, Új-Delhi

TORNA

Férfi Európa-bajnokság, Zágráb

10.00: junior egyéni összetett döntő

14.00: felnőtt csapatverseny, döntő