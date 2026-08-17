Hétfői sportműsor: Zalaegerszeg–Ferencváros az NB I-ben

AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB I

4. FORDULÓ

17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL CHAMPIONSHIP

1. FORDULÓ

21.00: Cardiff City–Wrexham (Tv: Match4)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

18.00: Pisa (II.)–Empoli (II.) (Tv: Arena4)

18.30: Sassuolo–Cesena (II.)

20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)

21.15: Palermo (II.)–Lecce

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

2. FORDULÓ

21.15: Casa Pia–Benfica (Tv: Sport1)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia,

18.30: DEAC–Airnergy FC

18.30: Berettyóújfalu–Újpest

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–TFSE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

19.30: Cincinnati Reds–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

EGYETEMI VILÁGBAJNOKSÁG, SZEGED

13.50: döntők

TENISZ

ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI

17.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló

TOLLASLABDA

VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI

NŐK, 1. FORDULÓ

16.20: Sándorházi Vivien–Milena Schnider (svájci)

17.20: Kőrösi Ágnes–Yvonne Li (német)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: NB I-es összefoglaló

8.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Régi Csibészek Bánki Józseffel

9.00: Bobory Balázst kérdezzük a Videoton tervezett eladásáról. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az augusztus második hetében nyert magyar olimpiai aranyérmek

12.00: Bajnokok – korábbi beszélgetés Balczó Andrással, műsorvezető: Balogh Balázs

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Máris eltelt tíz év a riói olimpia óta – vendégünk Szabó Gabriella, Szász Emese és Imre Géza

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, L. Pap István, Somogyi Zsolt

17.00: A birminghami atlétikai Európa-bajnokság legszebb pillanatai

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Szilvia

17.30: Közvetítés a ZTE FC–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szalai Kristóf, szakértő: Wukovics László

19.30: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.30: Fantasztikus magyar szereplés az úszó Eb-n – vendégünk: Sós Csaba szövetségi kapitány

21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel