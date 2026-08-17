Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: Zalaegerszeg–Ferencváros az NB I-ben

V. B.V. B.
2026.08.17. 00:03
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sportműsor napi sportműsor tv-műsor napi program
Hétfőn zárul az NB I 4. fordulója a Zalaegerszeg–Ferencváros mérkőzéssel, és a labdarúgáson kívül szerepel még a kiemelt sportprogramban baseball, futsal, kajak-kenu, tenisz és tollaslabda is.

 AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
4. FORDULÓ
17.30: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL CHAMPIONSHIP
1. FORDULÓ
21.00: Cardiff City–Wrexham (Tv: Match4)

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
18.00: Pisa (II.)–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
18.30: Sassuolo–Cesena (II.)
20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)
21.15: Palermo (II.)–Lecce

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.15: Casa Pia–Benfica (Tv: Sport1)

FUTSAL
FÉRFI NB I, 1. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Magyar Futsal Akadémia, 
18.30: DEAC–Airnergy FC
18.30: Berettyóújfalu–Újpest
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–TFSE

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
19.30: Cincinnati Reds–St. Louis Cardinals (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU
EGYETEMI VILÁGBAJNOKSÁG, SZEGED
13.50: döntők

TENISZ
ATP ÉS WTA 1000-ES TORNA, CINCINNATI
17.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló

TOLLASLABDA
VILÁGBAJNOKSÁG, ÚJDELHI
NŐK, 1. FORDULÓ
16.20: Sándorházi Vivien–Milena Schnider (svájci)
17.20: Kőrösi Ágnes–Yvonne Li (német)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Bene Ferenc, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: NB I-es összefoglaló
  8.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Régi Csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Bobory Balázst kérdezzük a Videoton tervezett eladásáról. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: az augusztus második hetében nyert magyar olimpiai aranyérmek
12.00: Bajnokok – korábbi beszélgetés Balczó Andrással, műsorvezető: Balogh Balázs
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Máris eltelt tíz év a riói olimpia óta – vendégünk Szabó Gabriella, Szász Emese és Imre Géza
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Kovács Erika, L. Pap István, Somogyi Zsolt
17.00: A birminghami atlétikai Európa-bajnokság legszebb pillanatai
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Szilvia
17.30: Közvetítés a ZTE FC–Ferencváros NB I-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Szalai Kristóf, szakértő: Wukovics László
19.30: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán 
20.30: Fantasztikus magyar szereplés az úszó Eb-n – vendégünk: Sós Csaba szövetségi kapitány
21.30: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.30: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

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