Efraín Juárez szerint hosszabb időre elveszíthette Schön Szabolcsot az ETO FC

Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője

– A szünetben még vezettek, végül egy pontot szereztek. Elégedett?

– Szerintem nagy esélyünk volt a győzelemre, meg kellett volna nyernünk a meccset. Nehéz hetünk volt, a csütörtöki kupameccs után öt órát utaztunk, sajnos nem tudtunk megfelelően rotálni.

– A másik félidőben sok nagy helyzetet dolgozott ki a DVSC. Mi volt ennek az oka?

– Az első játékrészt uraltuk, aztán az ellenfél jobban tudott frissíteni. Ezzel együtt úgy érzem, a meccstervünk rendben volt.

– Schön Szabolcs sérülésével kapcsolatban milyen hírei vannak?

– Sajnos az első vizsgálatok után úgy tűnik, hosszabb időre elveszíthetjük, de az egységünket mutatja, hogy a játékosok mellette vannak, ezért is volt ott a meze a csapatfotón. Várjuk vissza őt!

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)

Gólszerző: Guerrero (50.), ill. Gavrics (41.)

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Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Fordulatos mérkőzésen szerezték meg az első hazai győzelmet. Miként látta a mérkőzést?

– Az eredmény miatt elégedett vagyok. A Paksnak sajátos stílusa van, ráerőlteti akaratát ellenfelére, hol neki van helyzete, ha pedig labdát szerzünk, előttünk adódhat nagy lehetőség. Sok újat próbálunk, számos területen javulnunk kell, de kezdünk összeállni, fontos volt ez a siker.

– A második félidőben hosszú időre a saját térfelükre szorultak. Mi volt akkor a probléma?

– Úgy láttam, több ilyen időszaka is volt a találkozónak. A paksiak hosszú indításokkal játszanak, megint találtak egy kiemelkedő tudású centert, akivel szemben nem könnyű védekezni. Mind a két csapat előtt jó néhány lehetőség adódott, mi jöttünk ki jobban a párharcból.

– Négy fordulót követően kilenc pontja van a Puskás Akadémiának, feltételezzük, nincs hiányérzete…

– Ha jól tudom, nyolc mérkőzés óta nem nyertünk hazai pályán, fontos volt végre itthon tartani a három pontot. Arról nem is beszélve, hogy tavaly háromszor is kikaptunk a Pakstól. Minden új számomra, három hónappal ezelőtt még a Dorog ellen ültem a kispadon az NB III-ban, igyekszünk eredményesen dolgozni.