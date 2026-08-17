Nemzeti Sportrádió

Efraín Juárez szerint hosszabb időre elveszíthette Schön Szabolcsot az ETO FC

B. A. P.B. A. P.
2026.08.17. 06:52
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Gert Remmel és Efraín Juárez (Fotó: Czinege Melinda)
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NB I Babó Levente ETO FC Gert Remmel Puskás Akadémia labdarúgó NB I DVSC Paksi FC Bognár György
A labdarúgó NB I 4. fordulójának vasárnapi játéknapján a címvédő ETO FC 1–1-es döntetlent játszott Debrecenben, míg a Puskás Akadémia 3–2-re legyőzte a Paksot. Mutatjuk a vezetőedzők értékeléseit!

Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője

– A második félidő alapján úgy tűnt, elszalasztották a győzelmet. Egyetért?  
– Nagyon büszke vagyok a csapatra, főleg a második félidei játékára. Jól védekeztünk, sokszor lőttünk kapura, nem kérdés, melyik volt a támadóbb szellemű együttes ezen a mérkőzésén. Ezt a Debrecent szeretném látni, ez az elvárás. 

– Nem az első eset, hogy jól sikerültek az átszervezések. Elégedett a cserékkel?  
– Ez is erőssége a jelenlegi Lokinak. Mindenki értékes tag, akár kezdőként, akár a kispadról beszállva.

– A kezdés előtt úgy tűnt, elfogytak a jobb oldali védők a keretből, aztán csak megoldották. Mi a helyzet a sérültekkel?  
– Tercza Gergő már visszatért, ezúttal ennyi időre, reméljük, egyre többet tud majd játszani. Kusnyír Erik is közel van a visszatéréshez. Josua Mejías kényszerből játszott ezen a poszton a meccs háromnegyedében, de jól teljesített.

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Hiába rohamozott a Debrecen, csak egyenlíteni tudott az ETO ellen

Mindkét csapat rengeteg helyzetet hagyott ki, egy ponttal távoztak a győriek.

Efraín Juárez, az ETO FC vezetőedzője

– A szünetben még vezettek, végül egy pontot szereztek. Elégedett?  
– Szerintem nagy esélyünk volt a győzelemre, meg kellett volna nyernünk a meccset. Nehéz hetünk volt, a csütörtöki kupameccs után öt órát utaztunk, sajnos nem tudtunk megfelelően rotálni. 

– A másik félidőben sok nagy helyzetet dolgozott ki a DVSC. Mi volt ennek az oka?  
– Az első játékrészt uraltuk, aztán az ellenfél jobban tudott frissíteni. Ezzel együtt úgy érzem, a meccstervünk rendben volt.

– Schön Szabolcs sérülésével kapcsolatban milyen hírei vannak?  
– Sajnos az első vizsgálatok után úgy tűnik, hosszabb időre elveszíthetjük, de az egységünket mutatja, hogy a játékosok mellette vannak, ezért is volt ott a meze a csapatfotón. Várjuk vissza őt!

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
Debreceni VSC–ETO FC 1–1 (0–1)
Gólszerző: Guerrero (50.), ill. Gavrics (41.)

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Babó Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője

– Fordulatos mérkőzésen szerezték meg az első hazai győzelmet. Miként látta a mérkőzést?  
– Az eredmény miatt elégedett vagyok. A Paksnak sajátos stílusa van, ráerőlteti akaratát ellenfelére, hol neki van helyzete, ha pedig labdát szerzünk, előttünk adódhat nagy lehetőség. Sok újat próbálunk, számos területen javulnunk kell, de kezdünk összeállni, fontos volt ez a siker.

– A második félidőben hosszú időre a saját térfelükre szorultak. Mi volt akkor a probléma?  
– Úgy láttam, több ilyen időszaka is volt a találkozónak. A paksiak hosszú indításokkal játszanak, megint találtak egy kiemelkedő tudású centert, akivel szemben nem könnyű védekezni. Mind a két csapat előtt jó néhány lehetőség adódott, mi jöttünk ki jobban a párharcból.

– Négy fordulót követően kilenc pontja van a Puskás Akadémiának, feltételezzük, nincs hiányérzete…  
– Ha jól tudom, nyolc mérkőzés óta nem nyertünk hazai pályán, fontos volt végre itthon tartani a három pontot. Arról nem is beszélve, hogy tavaly háromszor is kikaptunk a Pakstól. Minden új számomra, három hónappal ezelőtt még a Dorog ellen ültem a kispadon az NB III-ban, igyekszünk eredményesen dolgozni.

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Kétszer egyenlített a Paks, de a három pont a Puskás Akadémiáé lett

Ahogy az MTK otthonában, most is Lamin Colley lett a nyerőember a végén.

Bognár György, a Paks vezetőedzője

– Ismét rengeteg eseményt, valamint öt gólt is hozott a Puskás Akadémia elleni mérkőzés, de aligha ilyen forgatókönyvet remélt.  
– Felcsúton hagytunk három pontot. Ezúttal is játszottuk a saját futballunkat, ugyanakkor kicsit rutintalanul csináltuk. Jó néhány fiatal játékos szerepelt a kezdőben, és ez nem megy buktatók nélkül. Hátul amatőrökre jellemző hibákat követtünk el, és vereség lett a vége.

– Hogyan lehetett elveszíteni egy olyan meccset, amelyen ilyen sok gólhelyzetet alakítottak ki?  
– Hátul nem vagyunk elég stabilak, sok rossz teljesítményt láttam. Kevés tiszta labdát szereztünk, a harmadik gólt is úgy kaptuk, hogy vagy hatan-nyolcan álltunk a saját tizenhatosunk vonalánál, mégis az ellenfelünk talált be.

– Jól gondoljuk, hogy akkor sem lett volna elégedett, ha kettő kettő marad az eredmény és egy pontot elvisznek Felcsútról?  
– Jól. A hajrában azért is küldtük be Tóth Barnát a pályára, mert fölényben futballoztunk, és azt akartuk, hogy legyen elöl még egy jól fejelő támadónk. Sajnos csakúgy, mint az előző héten, rosszul alakult számunkra a mérkőzés vége.

LABDARÚGÓ NB I
4. FORDULÓ
PUSKÁS AKADÉMIA FC–PAKSI FC 3–2 (2–1)
Gólszerző: Lukács D. (7. – 11-esből), Dárdai P. (41.), Colley (90.), ill. Szalai J. (30.), Windecker (59.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

 

 

NB I Babó Levente ETO FC Gert Remmel Puskás Akadémia labdarúgó NB I DVSC Paksi FC Bognár György
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