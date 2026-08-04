Ismét Hervé Renard az elefántcsontparti kapitány

Az afrikai ország szövetsége kedden jelentette be az 57 éves tréner szerződtetését. Renard 2014 júliusa és 2015 májusa között már irányította Elefántcsontpart válogatottját, amellyel 2015 januárjában Afrika-kupát nyert. A kapitányi poszt az észak-amerikai világbajnokság után üresedett meg, mert nem hosszabbították meg Emerse Faé szerződését – annak ellenére, hogy a csapat továbbjutott a csoportkörből, a kieséses szakasz első körében pedig hajrában kapott góllal maradt alul 2–1-re a norvégokkal szemben.

Hervé Renard szintén ott volt a világbajnokságon: beugróként két mérkőzésen vezette a tunéziai válogatottat, amely Japántól 4–0-s, Hollandiától 3–1-es vereséget szenvedett. A tréner korábban Marokkó, Angola és Zambia nemzeti csapatát is vezette.