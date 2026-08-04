Nemzeti Sportrádió

Ismét Hervé Renard az elefántcsontparti kapitány

2026.08.04. 19:12
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Renard visszatér az elefántokhoz (Fotó: Getty Images)
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Hervé Renard szövetségi kapitány Elefántcsontpart
A francia Hervé Renard-t nevezték ki az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.

Az afrikai ország szövetsége kedden jelentette be az 57 éves tréner szerződtetését. Renard 2014 júliusa és 2015 májusa között már irányította Elefántcsontpart válogatottját, amellyel 2015 januárjában Afrika-kupát nyert. A kapitányi poszt az észak-amerikai világbajnokság után üresedett meg, mert nem hosszabbították meg Emerse Faé szerződését – annak ellenére, hogy a csapat továbbjutott a csoportkörből, a kieséses szakasz első körében pedig hajrában kapott góllal maradt alul 2–1-re a norvégokkal szemben.

Hervé Renard szintén ott volt a világbajnokságon: beugróként két mérkőzésen vezette a tunéziai válogatottat, amely Japántól 4–0-s, Hollandiától 3–1-es vereséget szenvedett. A tréner korábban Marokkó, Angola és Zambia nemzeti csapatát is vezette.

 

Hervé Renard szövetségi kapitány Elefántcsontpart
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