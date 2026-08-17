Tollaslabda: kedden kezdődik a tatabányai U19-es Európa-bajnokság

Harmincöt évvel az első hazai rendezést követően – amelynek 1991-ben Budafok adott otthont –

ismét Magyarországra érkezik a junior tollaslabda Európa-bajnokság.

Keddtől Tatabánya rendezi a kontinens legjobb, 19 éven aluli tollaslabdázóit felvonultató kétfordulós versenyt: az augusztus 18–22. között zajló csapat Eb után közvetlenül, augusztus 22–27. között következik az egyéni küzdelem. A két különálló verseny fél napos átfedéssel, egyazon helyszínen, összesen tíz napon át zajlik.

A csapatverseny 3x55-ös váltó pontrendszerben kerül megrendezésre, ami újítás az esemény történetében. Röviden összefoglalva: csapat találkozója három játszmából áll (a győzelemhez kettőt kell megnyerni), és minden játszma öt mérkőzésből tevődik össze – versenyszámonként egy-egyből. A játszma 55 pontig tart, és a mérkőzések pontjai összeadódnak: innen a „3×55" elnevezés.

Liang Eliza is indulhat az U19-es Eb-n Tatabányán Forrás: MTLSZ

A viadalra a hazai szövetség vezetői tollaslabdaünnepként tekintenek, a mezőnyben nyolc magyar indulónak szurkolhatunk majd, akik kapcsán az MTLSZ elnöke, Kapitány Péter így nyilatkozott nemrégiben a honlapunknak:

„Apróságokon múlik a siker, bal lábbal felkelve nem lehet Eb-t nyerni, de bízom benne, hogy mindenki megközelíti majd a legjobbját. Idén már számos szép eredményt ünnepelhettünk a nemzetközi porondon is, de tény,

nem a magyar indulók a legesélyesebbek az első helyekre. Ettől függetlenül könnyedén benne lehet a pakliban a dobogós helyezés többek esetében is,

azonban azt hangsúlyozom, hogy utánpótlásversenyről beszélünk, a fiatalok formája ingadozik, nem feltétlenül tudnak a váratlan történésekre megfelelően reagálni. Ennek kapcsán is sokat tanulhatnak majd ebben a tíz napban.”

Az esemény tehát a csapatversennyel kezdődik meg kedden, a magyarok a D2 csoportba kerültek, Izland, Spanyolország és Svájc együttesével. A sorsolás és a mentrend ITT böngészhető.

A magyar indulók a tatabányai U19-es Európa-bajnokságon (augusztus 18-27.):



Karalyos Etelka, Liang Eliza, Pinke Anna, Sándor Elza



Ágai Zénó, Erdős Zsombor, Palkovics Péter, Pető Balázs

(Kiemelt képünkön, balról: Pető Balázs és Ágai Zénó Forrás: MTLSZ)