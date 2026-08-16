Meglepetésre a Lazio kiesett Serie B-s ellenfelével szemben az Olasz Kupából

A római Stadio Olimpicóban a Lazio hiába birtokolta 70 százalékban a labdát, lőtt/fejelt 21 alkalommal kapura, s találta el háromszor, a 2.20-as xG mellett sem szerzett gólt, viszont a vendégeknél Francesco Ruocco a 75. percben gólt ért el, majd Ismael Cajazzo eldöntötte a meccset a 96. percben (0–2).

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)

Frosinone–Juve Stabia (II.) 4–1

Genoa–Ascoli (II.) 4–1

Hellas Verona (II.)–Virtus Entella (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–2

Lazio–Mantova (II.) 0–2

Hétfőn játsszák

18.00: Pisa (II.)–Empoli (II.) (Tv: Arena4)

18.30: Sassuolo–Cesena (II.)

20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)

21.15: Palermo (II.)–Lecce

Szombaton játszották

Catanzaro (II.)–Südtirol (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–4

Udinese–Padova (II.) 1–0

Venezia–Modena (II.) 3–2

Torino–Carrarese (II.) 1–0

Pénteken játszották

Parma–Catania (III.) 2–0

Cagliari–Arezzo (II.) 1–0

Monza–Avellino (II.) 3–0

Fiorentina–Benevento (II.) 4–1

AZ OLASZ KUPA MENETRENDJE

Augusztus 14–17.: 1. forduló

Szeptember 2.: 2. forduló

December 2–16.: nyolcaddöntő

Február 3–10.: negyeddöntő

Március 2–3., április 20–21.: elődöntő

Május 19.: döntő