Nemzeti Sportrádió

Meglepetésre a Lazio kiesett Serie B-s ellenfelével szemben az Olasz Kupából

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.16. 23:51
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Mattia Zaccagni (balra) is nehezen hiszi el, hogy kiestek a kupából a Mantovával szemben (Fotó: Getty Images)
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Olasz Kupa Lazio Coppa Italia
A Lazio hazai pályán 2–0-ra kikapott a másodosztályú Mantovától a labdarúgó Olasz Kupa (Coppa Italia) első fordulójában. A Frosinone és a Genoa gond nélkül jutott tovább, míg a Hellas Verona tizenegyesekkel lépett a legjobb 32 közé.

A római Stadio Olimpicóban a Lazio hiába birtokolta 70 százalékban a labdát, lőtt/fejelt 21 alkalommal kapura, s találta el háromszor, a 2.20-as xG mellett sem szerzett gólt, viszont a vendégeknél Francesco Ruocco a 75. percben gólt ért el, majd Ismael Cajazzo eldöntötte a meccset a 96. percben (0–2).

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Frosinone–Juve Stabia (II.) 4–1
Genoa–Ascoli (II.) 4–1
Hellas Verona (II.)–Virtus Entella (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–2
Lazio–Mantova (II.) 0–2

Hétfőn játsszák
18.00: Pisa (II.)–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
18.30: Sassuolo–Cesena (II.)
20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)
21.15: Palermo (II.)–Lecce
Szombaton játszották
Catanzaro (II.)–Südtirol (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–4
Udinese–Padova (II.) 1–0
Venezia–Modena (II.) 3–2
Torino–Carrarese (II.) 1–0
Pénteken játszották
Parma–Catania (III.) 2–0
Cagliari–Arezzo (II.) 1–0
Monza–Avellino (II.) 3–0
Fiorentina–Benevento (II.) 4–1

AZ OLASZ KUPA MENETRENDJE
Augusztus 14–17.: 1. forduló
Szeptember 2.: 2. forduló
December 2–16.: nyolcaddöntő
Február 3–10.: negyeddöntő
Március 2–3., április 20–21.: elődöntő
Május 19.: döntő

 

Olasz Kupa Lazio Coppa Italia
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