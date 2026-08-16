Meglepetésre a Lazio kiesett Serie B-s ellenfelével szemben az Olasz Kupából
A római Stadio Olimpicóban a Lazio hiába birtokolta 70 százalékban a labdát, lőtt/fejelt 21 alkalommal kapura, s találta el háromszor, a 2.20-as xG mellett sem szerzett gólt, viszont a vendégeknél Francesco Ruocco a 75. percben gólt ért el, majd Ismael Cajazzo eldöntötte a meccset a 96. percben (0–2).
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ (A LEGJOBB 32 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Frosinone–Juve Stabia (II.) 4–1
Genoa–Ascoli (II.) 4–1
Hellas Verona (II.)–Virtus Entella (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–2
Lazio–Mantova (II.) 0–2
Hétfőn játsszák
18.00: Pisa (II.)–Empoli (II.) (Tv: Arena4)
18.30: Sassuolo–Cesena (II.)
20.45: Cremonese (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Arena4)
21.15: Palermo (II.)–Lecce
Szombaton játszották
Catanzaro (II.)–Südtirol (II.) 2–2 – 11-esekkel 3–4
Udinese–Padova (II.) 1–0
Venezia–Modena (II.) 3–2
Torino–Carrarese (II.) 1–0
Pénteken játszották
Parma–Catania (III.) 2–0
Cagliari–Arezzo (II.) 1–0
Monza–Avellino (II.) 3–0
Fiorentina–Benevento (II.) 4–1
AZ OLASZ KUPA MENETRENDJE
Augusztus 14–17.: 1. forduló
Szeptember 2.: 2. forduló
December 2–16.: nyolcaddöntő
Február 3–10.: negyeddöntő
Március 2–3., április 20–21.: elődöntő
Május 19.: döntő