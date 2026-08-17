Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: Szoboszlaiék Newcastle-ban, indul a Premier League

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.17. 07:25
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A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ

AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Qarabag–Shamakhi
Qarabag: Várkonyi Bence

BULGÁRIA
Parva Liga
18.00: Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia
Szpartak Várna: Major Sámuel

SZERBIA
Szuperliga
20.00: Novi Pazar–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél

AUGUSZTUS 18., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA, PLAYOFF
21.00: Levszki Szófia–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán

AUGUSZTUS 19., SZERDA

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Csütörtök, 1.30: Columbus Crew–CF Montreal
Columbus Crew: Gazdag Dániel
Csütörtök, 1.30: Philadelphia Union–Inter Miami
Inter Miami: Pintér Dániel
Csütörtök, 1.30: Toronto FC–Charlotte
Toronto FC: Sallói Dániel

IRÁN
Persian Gulf Pro League
18.30: Perszepolisz–Eszteglal
Perszepolisz: Gera Dániel

ROMÁNIA
Román Kupa
16.30: Slatina (II.)–Sepsi
Sepsi: Sigér Dávid
16.30: Minerul Lupeni (III.)–Unirea Slobozia (II.)
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
16.30: Poli Temesvár (II.)–ASA Marosvásárhely (II.)
Poli Temesvár: Huszti András
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence

SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa
17.00: Komáromszentpéter–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
17.00: Nagylócsa–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő

AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK

EURÓPA-LIGA, PLAYOFF
18.00: Mjällby–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
20.00: St. Truiden–Omonia Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego

KONFERENCIALIGA, PLAYOFF
18.00: Inter Turku–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
19.00: Nordsjaelland–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
20.00: Twente–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
20.45: Hearts–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
21.00: Hajduk Split–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin

ROMÁNIA
Román Kupa
16.00: Steaua Bucuresti (II.)–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás

AUGUSZTUS 21., PÉNTEK

BELGIUM
Jupiler League
20.45: Standard Liege–La Louviere
La Louviere: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás

SPANYOLORSZÁG
La Liga (II. osztály)
21.00: Córdoba–Girona
Girona: Yaakobishvili Antal

SZLOVÉNIA
1. SNL
20.15: Olimpija Ljubljana–Nafta
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Erzurumspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland

AUGUSZTUS 22., SZOMBAT

ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.00: Lincoln–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Blackburn–Middlesbrough
Blackburn: Tóth Balázs

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Altach–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin

AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Qarabag–Kapaz
Qarabag: Várkonyi Bence

BELGIUM
Jupiler League
16.00: Zulte-Waregem–Beveren
Zulte-Waregem: Átrok Zalán

Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–Seraing
FC Bruges II: Ostoici Stefan

BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Levszki Szófia–Szpartak Várna
Szpartak Várna: Major Sámuel

CSEHORSZÁG
Chance Liga
17.00: Artis Brno–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–Toronto FC
Inter Miami: Pintér Dániel
Toronto FC: Sallói Dániel
Vasárnap, 2.30: Nashville SC–Columbus Crew
Columbus Crew: Gazdag Dániel

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Saint-Étienne–Grenoble
Saint-Étienne: Csongvai Áron

GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
19.00: AEK Athén–Iraklisz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán

HOLLANDIA
Eredivisie
16.30: Fortuna Sittard–AZ 
AZ: Kovács Bendegúz

NÉMETORSZÁG
Német Kupa
15.30: Saarbrücken (III.)–Hertha BSC (II.)
Hertha BSC: Dárdai Márton
18.00: Eintracht Trier (IV.)–RB Leipzig
RB Leipzig: Willi Orbán

OLASZORSZÁG
Serie A
20.45: Parma–Cagliari
Parma: Balogh Botond

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Maritimo–Academico Viseu
Maritimo: Szalai Gábor
19.00: Estoril–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: ASA Marosvásárhely–Gloria Beszterce
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Concordia–Poli Temesvár
Poli Temesvár: Huszti András
10.00: CSM Olimpia–FC Bihor Nagyvárad
CSM Olimpia: Vida Kristopher

SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Dunaszerdahely–Zólyombrézó
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
18.00: Rózsahegy–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Samsunspor
Rizespor: Mocsi Attila

AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP

ANGLIA
Premier League
15.00: Manchester City–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
17.30: Newcastle–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik

Championship (II. osztály)
13.00: West Bromwich Albion–Burnley
West Bromwich Albion: Callum Styles

AZERBAJDZSÁN
Premier League
18.45: Neftci Baku–Azaz
Neftchi Baku: Skribek Alen

BELGIUM
Jupiler League
16.00: Lommel–Westerlo
Lommel: Vancsa Zalán

CSEHORSZÁG
Chance Liga
20.00: Sigma Olomouc–Pardubice
Sigma Olomouc: Baráth Péter

DÁNIA
Superliga
18.00: Viborg–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

HOLLANDIA
Eredivisie
12.15: Go Ahead Eagles–ADO Den Haag
ADO Den Haag: Bárány Donát
14.30: PSV–Groningen
Groningen: Csinger Márk

HORVÁTORSZÁG
HNL
21.00: Hajduk Split–NK Osijek
NK Osijek: Bakti Balázs

PRVA NL (II. osztály)
17.30: Sesvete–Karlovac
Karlovac: Geiger Bálint

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Radomiak Radom–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
20.15: Pogon Szczecin–Wisla Kraków
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila

NÉMETORSZÁG
Német Kupa
13.00: Greuther Fürth (II.)–Bochum (II.)
Greuther Fürth: Keresztes Krisztián
15.30: Eintracht Braunschweig–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Santa Clara–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás

ROMÁNIA
Superliga
15.00: Sepsi–Farul Constanta
Sepsi: Sigér Dávid

SPANYOLORSZÁG
La Liga
17.00: Atlético Madrid–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
21.30: Elche–FC Barcelona
FC Barcelona: Yaakobishvili Áron

SZERBIA
Szuperliga
21.00: Vojvodina–Zseleznicsar Pancsova
Vojvodina: Szűcs Kornél

AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ

IRÁN
Persian Pro Gulf League
17.30: Traktor–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel

NÉMETORSZÁG
Német Kupa
18.00: Altglienicke (IV.)–Wolfsburg (II.)
Wolfsburg: Dárdai Bence

ROMÁNIA
Superliga
17.30: Botosani–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás

 

 

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