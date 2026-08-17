Heti légiósprogram: Szoboszlaiék Newcastle-ban, indul a Premier League
AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Qarabag–Shamakhi
Qarabag: Várkonyi Bence
BULGÁRIA
Parva Liga
18.00: Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia
Szpartak Várna: Major Sámuel
SZERBIA
Szuperliga
20.00: Novi Pazar–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
AUGUSZTUS 18., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA, PLAYOFF
21.00: Levszki Szófia–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
AUGUSZTUS 19., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Csütörtök, 1.30: Columbus Crew–CF Montreal
Columbus Crew: Gazdag Dániel
Csütörtök, 1.30: Philadelphia Union–Inter Miami
Inter Miami: Pintér Dániel
Csütörtök, 1.30: Toronto FC–Charlotte
Toronto FC: Sallói Dániel
IRÁN
Persian Gulf Pro League
18.30: Perszepolisz–Eszteglal
Perszepolisz: Gera Dániel
ROMÁNIA
Román Kupa
16.30: Slatina (II.)–Sepsi
Sepsi: Sigér Dávid
16.30: Minerul Lupeni (III.)–Unirea Slobozia (II.)
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
16.30: Poli Temesvár (II.)–ASA Marosvásárhely (II.)
Poli Temesvár: Huszti András
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa
17.00: Komáromszentpéter–Dunaszerdahely
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
17.00: Nagylócsa–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
AUGUSZTUS 20., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA, PLAYOFF
18.00: Mjällby–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
20.00: St. Truiden–Omonia Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego
KONFERENCIALIGA, PLAYOFF
18.00: Inter Turku–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
19.00: Nordsjaelland–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
20.00: Twente–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
20.45: Hearts–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
21.00: Hajduk Split–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
ROMÁNIA
Román Kupa
16.00: Steaua Bucuresti (II.)–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
BELGIUM
Jupiler League
20.45: Standard Liege–La Louviere
La Louviere: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
SPANYOLORSZÁG
La Liga (II. osztály)
21.00: Córdoba–Girona
Girona: Yaakobishvili Antal
SZLOVÉNIA
1. SNL
20.15: Olimpija Ljubljana–Nafta
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Erzurumspor–Galatasaray
Galatasaray: Sallai Roland
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
13.00: Lincoln–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: Blackburn–Middlesbrough
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Altach–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Qarabag–Kapaz
Qarabag: Várkonyi Bence
BELGIUM
Jupiler League
16.00: Zulte-Waregem–Beveren
Zulte-Waregem: Átrok Zalán
Challenger Pro League (II. osztály)
16.00: FC Bruges II–Seraing
FC Bruges II: Ostoici Stefan
BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Levszki Szófia–Szpartak Várna
Szpartak Várna: Major Sámuel
CSEHORSZÁG
Chance Liga
17.00: Artis Brno–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Vasárnap, 1.30: Inter Miami–Toronto FC
Inter Miami: Pintér Dániel
Toronto FC: Sallói Dániel
Vasárnap, 2.30: Nashville SC–Columbus Crew
Columbus Crew: Gazdag Dániel
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Saint-Étienne–Grenoble
Saint-Étienne: Csongvai Áron
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
19.00: AEK Athén–Iraklisz
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
16.30: Fortuna Sittard–AZ
AZ: Kovács Bendegúz
NÉMETORSZÁG
Német Kupa
15.30: Saarbrücken (III.)–Hertha BSC (II.)
Hertha BSC: Dárdai Márton
18.00: Eintracht Trier (IV.)–RB Leipzig
RB Leipzig: Willi Orbán
OLASZORSZÁG
Serie A
20.45: Parma–Cagliari
Parma: Balogh Botond
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
16.30: Maritimo–Academico Viseu
Maritimo: Szalai Gábor
19.00: Estoril–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: ASA Marosvásárhely–Gloria Beszterce
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Concordia–Poli Temesvár
Poli Temesvár: Huszti András
10.00: CSM Olimpia–FC Bihor Nagyvárad
CSM Olimpia: Vida Kristopher
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Dunaszerdahely–Zólyombrézó
Dunaszerdahely: Tuboly Máté
18.00: Rózsahegy–Besztercebánya
Besztercebánya: Szánthó Regő
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Rizespor–Samsunspor
Rizespor: Mocsi Attila
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
15.00: Manchester City–Bournemouth
Bournemouth: Tóth Alex
17.30: Newcastle–Liverpool
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
Championship (II. osztály)
13.00: West Bromwich Albion–Burnley
West Bromwich Albion: Callum Styles
AZERBAJDZSÁN
Premier League
18.45: Neftci Baku–Azaz
Neftchi Baku: Skribek Alen
BELGIUM
Jupiler League
16.00: Lommel–Westerlo
Lommel: Vancsa Zalán
CSEHORSZÁG
Chance Liga
20.00: Sigma Olomouc–Pardubice
Sigma Olomouc: Baráth Péter
DÁNIA
Superliga
18.00: Viborg–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HOLLANDIA
Eredivisie
12.15: Go Ahead Eagles–ADO Den Haag
ADO Den Haag: Bárány Donát
14.30: PSV–Groningen
Groningen: Csinger Márk
HORVÁTORSZÁG
HNL
21.00: Hajduk Split–NK Osijek
NK Osijek: Bakti Balázs
PRVA NL (II. osztály)
17.30: Sesvete–Karlovac
Karlovac: Geiger Bálint
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Radomiak Radom–Zaglebie Lubin
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
20.15: Pogon Szczecin–Wisla Kraków
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila
NÉMETORSZÁG
Német Kupa
13.00: Greuther Fürth (II.)–Bochum (II.)
Greuther Fürth: Keresztes Krisztián
15.30: Eintracht Braunschweig–Union Berlin
Union Berlin: Schäfer András
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Santa Clara–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
ROMÁNIA
Superliga
15.00: Sepsi–Farul Constanta
Sepsi: Sigér Dávid
SPANYOLORSZÁG
La Liga
17.00: Atlético Madrid–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
21.30: Elche–FC Barcelona
FC Barcelona: Yaakobishvili Áron
SZERBIA
Szuperliga
21.00: Vojvodina–Zseleznicsar Pancsova
Vojvodina: Szűcs Kornél
AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ
IRÁN
Persian Pro Gulf League
17.30: Traktor–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
NÉMETORSZÁG
Német Kupa
18.00: Altglienicke (IV.)–Wolfsburg (II.)
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Superliga
17.30: Botosani–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás