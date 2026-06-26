Elefántcsontpart legyőzte Curacaót, és először jutott túl a csoportkörön a vb-ken

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

E-CSOPORT

CURACAO–ELEFÁNTCSONTPART 0–2 (0–1)

Philadelphia, Philadelphia Stadion. Vezette: Glenn Nyberg (svéd).

CURACAO: Room – Brenet (Sambo, 90.), Gaari (Kastaneer, 77.), Obispo, Floranus, Fonville (Noslin, 77.) – Chong, Comenencia (Antonisse, 62.), L. Bacuna, J. Bacuna – Locadia (Kuwas, 90.). Szövetségi kapitány: Dick Advocaat

ELEFÁNTCSONTPART: Y. Fofana – G. Doué, Kossounou, Operi, O. Diomandé – Kessié (Séri, 77.), Sangaré – Diallo (Oulai, a szünetben), Pépé (Diakité, 67.), Y. Diomandé (B. Touré, 67.)– Bonny (Wahi, 67.). Szövetségi kapitány: Emerse Faé

Gólszerző: Pépé (6., 64.)

Mindössze egyetlen dolog volt biztos a labdarúgó-világbajnokság E-csoportjának utolsó fordulója előtt: Németország megnyerte a kvartettet. Az európaiak mögött viszont továbbra is nagy volt a tolongás, hiszen mind az Ecuadort 1–0-ra legyőző elefántcsontpartiak Curacao legyőzésével biztos másodikok lettek volna, de a karibi kiscsapat egy bravúros sikerrel ugyancsak kedvező helyzetbe navigálhatta volna magát. Arra ugyanis mindkét csapat joggal számíthatott, hogy a dél-amerikaiak nem szereznek egynél több pontot a németek ellen…

Bár a curacaói Tahith Chongé volt az első lövés a meccsen, a 6. perc elején már vezetett Elefántcsontpart. Yan Diomandé használta ki a védők határozatlanságát és szerzett labdát, hogy aztán kihagyhatatlan helyzetbe hozza Nicolas Pépét, aki közvetlen közelről passzolt a kapuba. A játék a gól után is jobbára a karibiak kapuja előtt folyt, akik jobbára a bal oldalon vezetett gyors ellenakciókból igyekeztek veszélyeztetni, de próbálkozásaikat a narancsmezes védelem még az elefántcsontparti térfél közepén meghiúsította. Az idő előrehaladtával magára találó Curacaónak az első félidő hajrájában Leandro Bacuna bal oldali szólója végén így is lett egy helyzete, d e Törökországban futballozó játékos csak az oldalhálót találta el.

Nagyjából hét percet kellett várni az első történésre a szünet után, ekkor Franck Kessié került lövőhelyzetbe, de próbálkozása csak szögletet ért. A túloldalon Sherel Floranus irigyelte meg az Al-Ahli középpályásának mutatványát, de centikkel a felső léc fölé durrantott. Az elefántcsontpartiakon látszott, hogy tökéletesen elégedettek az eredménnyel, türelmesen altatták az ellenfelet, majd a 64. percben Nicolas Pépé egy remek labdaátvétellel ritmust váltva helyzetbe került, és szépen kilőtte a kapu jobb oldalát.

A hátralévő időben az afrikaiak kapusának kellett még egy nagyon távoli lövést a léc fölé paskolnia – Tyrese Noslin volt a „tettes” –, de a lényeg nem változott, összességében könnyed sikerével Elefántcsontpart először jutott tovább a csoportkörből a világbajnokságokon.

ÉLŐ KÖZVETÍTÉS ITT!

AZ E-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE M Gy D V L–K Gk P 1. Németország 3 2 – 1 10–4 +6 6 2. Elefántcsontpart 3 2 – 1 4–2 +2 6 3. Ecuador 3 1 1 1 2–2 0 4 4. Curacao 3 – 1 2 1–9 –8 1

A CURACAÓI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 25 Tyrick Bodak (SC Telstar – Hollandia), 26 Trevor Doornbusch (VVV Venlo – Hollandia), 1 Eloy Room (Miami FC – Egyesült Államok)

Védők: 23 Riechedly Bazoer (Konyaspor – Törökország), 20 Joshua Brenet (Kayserispor – Törökország), 4 Roshon van Eijma (RKC Waalwijk – Hollandia), 5 Sherel Floranus (PEC Zwolle – Hollandia), 24 Deveron Fonville (NEC Nijmegen – Hollandia), 3 Jurien Gaari (Abha FC – Szaúd-Arábia), 18 Armando Obispo (PSV – Hollandia), 2 Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam – Hollandia)

Középpályások: 7 Juninho Bacuna (Volendam – Hollandia), 10 Leandro Bacuna (Igdir – Törökország), 8 Livano Comenencia (FC Zürich – Svájc), 22 Kevin Felida (Den Bosch – Hollandia), 15 Ar’Jany Martha (Rotherham United – Anglia), 13 Tyrese Noslin (SC Telstar – Hollandia), 6 Godfried Roemeratoe (RKC Waalwijk – Hollandia)

Támadók: 11 Jeremy Antonisse (AE Kifiszia – Görögország), 21 Tahith Chong (Sheffield United – Anglia), 14 Kenji Gorre (Maccabi Haifa – Izrael), 12 Sontje Hansen (Middlesbrough – Anglia), 19 Gervane Kastaneer (Terengganu FC – Malajzia), 17 Brandley Kuwas (Volendam – Hollandia), 9 Jürgen Locadia (Miami FC – Egyesült Államok), 16 Jearl Margaritha (Beveren – Belgium)

Szövetségi kapitány: Dick Advocaat (holland)

AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)

Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossounou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)

Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)

Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Emerse Faé