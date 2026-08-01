Nemzeti Sportrádió

Megint távozott egy vb-n járt kapitány: Elefántcsontparton is cserélnek

K. Zs.K. Zs.
2026.08.01. 10:45
Emerse Faé eligazítást tart a norvégok elleni idei vb-meccsen (Fotó: Getty Images)
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Emerse Faé afrikai foci Elefántcsontpart
Nem kívánta meghosszabbítani július végén lejáró szerződését, így már nem Emerse Faé az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya.

Emerse Faé 2024 februárjában, a hazai környezetben zajló Afrikai Nemzetek Kupája közben, Jean-Louis Gasset szövetségi kapitány leváltása után vette át a válogatott irányítását, és az addig bukdácsoló csapatot kontinensbajnoki címre vezette. 

Ezt követően kapott állandó szerződést, kijutott az „elefántokkal” az idei világbajnokságra, amelyen összejött a továbbjutás a csoportkörből – ilyesmi először fordult elő a válogatott történetében.

A franciaországi születésű, 41-szeres elefántcsontparti válogatott Faé szerződése július végén lejárt, és mivel szeptemberben az afrikai ország szövetségében elnökválasztás lesz, benne van a pakliban, hogy az új vezetőség új edzőt akar.

Az eredményes, megfiatalított csapatot építő Faé nem vállalta azt sem, hogy a választásig – három hónapra szóló megbízással – ő irányítson a szeptemberi ANK-selejtezőkön.

 

Emerse Faé afrikai foci Elefántcsontpart
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