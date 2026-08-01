Megint távozott egy vb-n járt kapitány: Elefántcsontparton is cserélnek

Emerse Faé 2024 februárjában, a hazai környezetben zajló Afrikai Nemzetek Kupája közben, Jean-Louis Gasset szövetségi kapitány leváltása után vette át a válogatott irányítását, és az addig bukdácsoló csapatot kontinensbajnoki címre vezette.

Ezt követően kapott állandó szerződést, kijutott az „elefántokkal” az idei világbajnokságra, amelyen összejött a továbbjutás a csoportkörből – ilyesmi először fordult elő a válogatott történetében.

A franciaországi születésű, 41-szeres elefántcsontparti válogatott Faé szerződése július végén lejárt, és mivel szeptemberben az afrikai ország szövetségében elnökválasztás lesz, benne van a pakliban, hogy az új vezetőség új edzőt akar.

Az eredményes, megfiatalított csapatot építő Faé nem vállalta azt sem, hogy a választásig – három hónapra szóló megbízással – ő irányítson a szeptemberi ANK-selejtezőkön.