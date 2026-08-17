Nemzeti Sportrádió

Atlétikai Eb: Molnár Attilát beválasztották az európai szövetség sportolói bizottságába

2026.08.17. 09:19
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Molnár Attila (balra) is tagja lett az európai szövetség sportolói bizottságának (Fotó: MTI)
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Molnár Attila Európai Atlétikai Szövetség Sportolói Bizottság
Molnár Attilát beválasztották az Európai Atlétikai Szövetség (EAA) sportolói bizottságába, amelynek 2030-ig lesz tagja.

Az EAA holnapjának beszámolója szerint a magyar sprinteren kívül Pia Skrzyszowska lengyel gátas, Ivana Spanovic szerb távolugró, Lovisa Lindh svéd középtávfutó, Federica Curriazzi olasz gyalogló, Nick Smidt holland gátfutó, Nethaneel Mitchell-Blake brit, valamint Jan Volko szlovák sprinter került még be a nyolctagú bizottságba.

A tagokról a sportolótársak szavaztak a vasárnap zárult birminghami Európa-bajnokságon: az 1548 választásra jogosult atléta közül 1417 adta le voksát, ami több mint 91 százalékos részvételt jelent. A megválasztott nyolc sportoló a következő négy évben képviseli majd társaikat az európai szövetségnél. A bizottsági helyekre 14-en pályáztak.

 

Molnár Attila Európai Atlétikai Szövetség Sportolói Bizottság
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