Nemzeti Sportrádió

Magyarország a 12. helyen zárt az atlétikai Európa-bajnokság éremtáblázatán

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.08.16. 23:38
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Vindics-Tóth Lili és Halász Bence az érmével (Fotó: NS-montázs/Getty Images)
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atlétikai Eb magyar csapat atlétikai Európa-bajnokság 2026 éremtáblázat atlétikai Európa-bajnokság
A vasárnap véget ért atlétikai Európa-bajnokságon a magyar csapat egy-egy arany- és ezüstérmet szerezve az éremtáblázat 12. helyén végzett.

A magyar csapat aranyérmét Halász Bence szerezte, aki új országos csúccsal (84.25 méter) nyert kalapácsvetésben, míg az ezüstérem a maratonista Vindics-Tóth Lili nevéhez fűződik a záró napról.

Nem sokkal maradt le a dobogóról az egyaránt a maratoni versenyen induló Szabó Nóra, 400 méteren szintén negyedik lett Molnár Attila, aki aztán a 4x400-as férfiváltó tagjaként az ötödik helyen zárt Enyingi Patrik, Plisz Balázs és Kovács Árpád társaságában (a bronzérem mindössze két tizeden múlt). Ötödik lett 100 gáton Kozák Luca is, aki Brucker Lilivel, Szentgyörgyi Zitával és Takács Boglárkával női 4x100-on a hatodik helyen futott be a célba, és ugyanilyen helyezést ért el Kriszt Sarolta is hétpróbában.

Ország

A

E

B

Ö

  1. Olaszország

10

6

6

22

  2. Nagy-Britannia

9

8

2

19

  3. Németország

6

10

5

21

  4. Hollandia

5

3

6

14

  5. Norvégia

4

2

6

  6. Svájc

3

3

1

7

  7. Spanyolország

2

2

4

8

  8. Svédország

2

1

2

5

  9. Írország

2

1

1

4

10. Finnország

2

1

3

11. Ukrajna

2

1

2

4

12. Magyarország

1

1

2

      Horvátország

1

1

2

      Görögország

1

1

2

15. Izrael

1

1

2

16. Szlovénia

1

1

      Szlovákia

1

1

18. Lengyelország

6

2

8

19. Franciaország

3

8

11

20. Belgium

1

3

4

21. Portugália

1

2

3

22. Litvánia

1

1

      Luxemburg

1

1

24. Bulgária

2

2

25. Lettország

1

1

      Montenegró

1

1

      Szerbia

1

1

      Törökország

1

1

 

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