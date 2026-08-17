Női kézi NB I: az utolsó két alapozó hétre fordultak rá az élcsapatok
A felkészülés utolsó két hetére fordultak rá a magyar női kézilabda első osztályának élcsapatai, jövő vasárnap ugyanis már tétmérkőzésen küzd meg egymással a Győr és a Ferencváros a Szuperkupáért Székesfehérváron, szeptember 1-én pedig elrajtolnak az NB I küzdelmei.
A K&H Ligában és a Magyar Kupában is címvédő, Bajnokok Ligája-ezüstérmes Győr már túl van két edzőmérkőzésen két, egyaránt BL-induló riválissal szemben, a francia bajnok Brestet (40–26) és az elmúlt hét végén a horvát Koprivnicát (37–24) meggyőző fölénnyel múlta felül hazai pályán. A svéd Per Johansson által irányított együttes legközelebb pénteken és szombaton lép pályára Debrecenben a 3. Kermann IT-kupán, amelyen először a szerb Crvena zvezdával találkozik. A felkészülési torna másik ágán a házigazda és a Kapronca szerepel, a győztesek másnap a döntőben folytatják, míg a két vesztes a bronzért küzdhet meg. A győriek ezt követően még egyszer játszanak otthon, augusztus 25-én a Dunaszerdahely ellen, majd 28-án jön a szokásos szurkolói ankét az Audi Aréna hátsó parkolójában.
A bajnoki ezüst-, MK-bronzérmes FTC vasárnap elutazott Franciaországba, ahol előbb az Albek Annát és Vámos Petrát is bevető BL-címvédő Metzcel közös gyakorlásokon vesz részt, majd péntektől vasárnapig egy strasbourgi tornán szerepel a hazaiak, a metziek és a szintén BL-főtáblás dán Nyköbing társaságában. A dán Jesper Jensen vezette csapat az alapozás során eddig lejátszott egy zárt kapus, háromszor 25 perces gyakorló meccset az MTK Budapest ellen, majd már nyilvános találkozón 31–28-ra kikaptak a debreceniektől, utána viszont 31–28-ra legyőzték az Esztergomot. A meccsen nyolc gólt szerző Vilde Ingstad így értékelt a klubhonlapon.
„A nyerő mentalitást is folyamatosan gyakorolni kell, de az ilyen összecsapásokon elsősorban az a lényeg, hogy éles szituációban próbáljunk ki új játékelemeket és taktikai megoldásokat. Természetesen még nem vagyunk csúcsformában, de az elmúlt két találkozóhoz képest lépésről lépésre javult a játékunk, látható a fejlődés, aminek nagyon örülünk.”
Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok norvég beálló szerint kezdik igazán megtalálni az összhangot, egyre jobban érzik, hogy ki hova mozog a pályán, és mikor kell érkeznie a passznak.
„A lényeg mindig a csapat sikere. Nagyon sok kemény edzés áll mögöttünk a nyári alapozás során, a terhelés továbbra is jelentős. Ilyenkor még kicsit nehezebbnek, fásultabbnak érzi magát az ember a pályán, idő kell ahhoz, hogy visszanyerjük a maximális sebességet, a robbanékonyságot és a megszokott kézilabdás mozgásokat. Úgy érzem azonban, hogy napról napra jobban alkalmazkodunk, meccsről meccsre frissülünk fel, és egyre jobb passzban van a társaság.”
Az előző kiírásban bajnoki harmadik, kupaezüstérmes Loki a Fradi elleni sikert megelőzően kétszer is legyőzte (34–32 és 30–25) a Kácsor Grétát, Papp Nikolettát és Pál Tamarát foglalkoztató román Slatinát, az elmúlt hét végén pedig Valceában vendégszerepelt a Constantin Tita-emléktornán, ahol az elődöntőben 28–25-re alulmaradt a házigazdával szemben, a harmadik helyért vívott találkozón viszont 40–29-re kiütötte a szebb napokat látott szlovén Krim Ljubljanát. A debreceniekre az említett hazai rendezésű felkészülési kupa után a tervek szerint még egy edzőmeccs vár, jövő pénteken a Kisvárdával szemben.
A Győr szeptember 1-jén a balatonboglári NEKA, az FTC 2-án a Budaörs, míg a DVSC 3-án az újonc egri Eszterházy SC ellen kezd az NB I-ben, szeptember 5-én és 6-án pedig a BL-csoportkör is elrajtol az ETO-nak és a Fradinak.