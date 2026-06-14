Patrik Beach: Megőrült mögöttem a sárga-zöld tömeg

A 22 éves Patrick Beach csapatba kerülése azért volt meglepetés az ausztráloknál, mert a hazájában, a Melbourne Cityben védő kapus korábban csak két meccsen szerepelt a válogatottban, ráadásul a spanyol Levante rutinos, 34 éves, 104-szeres válogatott kapusát, Mathew Ryant sikerült kiszorítania.

„Két nappal a meccs előtt a főnök (Tony Popovic szövetségi kapitány – a szerk.) és a kapusedzőnk félrehívott, azt mondták, hogy játszani fogok, mert jól teljesítek és bíznak bennem. Ezzel megadták nekem azt az önbizalmat, amire szükségem volt ahhoz, hogy kimenjek a pályára és elvégezzem a feladatomat. Gyerekként csak erre gondol az ember, ez a csúcs, hogy a saját országáért játszhat a világ előtt, és győzni egy igazán jó ellenféllel szemben, ez egy valóra vált álom” – nyilatkozta Patrick Beach a törökök elleni 2–0-s győzelem után. A kapus a legnagyobb védését is felidézte, amikor Abdülkerim Bardakci lövését a kapufára tudta tolni.

„Emlékszem, hogy gyorsan jött a labda, két játékosunk között jött el a labda, és éppen leértem rá jobbra” – fogalmazott a kapus, aki az első gólt is felidézte, amely előtt ő gurította ki a labdát az egyik védőnek, majd indult az a kontra, melynek végén Nestory Irankunda szerezte meg a vezetést Ausztráliának.

„Tudtuk, hogy az egyik erősségünk lehet a gyorsaságunk elöl. Éppen csak megláttam a lehetőséget a szélen és két-három passzal később már Nestory a tizenhatoson belül volt és a kapura tört teljes lendülettel. A sárga-zöld tömeg ugrált a lelátón, mindenki megőrült mögöttem. Hihetetlen pillanat volt, olyan, amire mindig emlékezni fogunk.”