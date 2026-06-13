Paraguayi kapitány: leiskoláztak bennünket

„Nagyon büszke vagyok a játékosokra és a stábra is, mindannyian nagy dicséretet érdemelnek a mai produkcióért. A legfontosabb a mai teljesítmény, illetve az, hogy jól éreztük magunkat. Tudjuk, hogy ez csupán a kezdet és még nem értünk el semmit. Ez csak egy mérkőzés volt, s intelligensek kell legyünk, hogy erre a sikerre építeni tudjunk” – fogalmazott az amerikaiak argentin szövetségi kapitánya, Mauricio Pochettino.

„Taktikai, fizikai és technikai szempontból is leiskoláztak minket. Mondanom sem kell, az Egyesült Államok teljesen megérdemelt győzelmet aratott” – összegezte a pályán történteket honfitársa, Gustavo Alfaro, Paraguay szövetségi kapitánya.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 4–1 (3–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző, Vezette: Danny Makkelie (holland)

Gólszerző: Bobadilla – öngól (7.), Balogun (31., 45+5.), Reyna (90+8.), ill. Maurício (73.)