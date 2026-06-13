Nemzeti Sportrádió

Paraguay szépített Maurício góljával

2026.06.13. 04:45
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Mauricio foci vb 2026 vb 2026 Paraguay
Az Egyesült Államok–Paraguay mérkőzés második félidejének közepén Paraguay is feliratkozott az eredményjelzőre: Maurício szépített, ezzel az USA 3–1-re vezet.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 3–1 (3–0)
Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.), ill. Maurício (73.)

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