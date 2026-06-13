Paraguay szépített Maurício góljával

Az Egyesült Államok–Paraguay mérkőzés második félidejének közepén Paraguay is feliratkozott az eredményjelzőre: Maurício szépített, ezzel az USA 3–1-re vezet.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

3.00: EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 3–1 (3–0)

Los Angeles, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezeti: Danny Makkelie (holland) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Gólszerző: Bobadilla (7. – öngól), Balogun (31., 45+5.), ill. Maurício (73.) ONLIVE KÖZVETÍTÉS ITT!