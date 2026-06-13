Nemzeti Sportrádió

Vb 2026: Egyesült Államok–Paraguay

2026.06.13. 02:46
Fotó: Getty Images
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Egyesült Államok foci vb 2026 vb 2026 Paraguay
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság első, Egyesült Államokban rendezett mérkőzésén a házigazda amerikai válogatott Paraguay legjobbjaival csap össze a D-csoportban. Tartsanak velünk!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
EGYESÜLT ÁLLAMOK–PARAGUAY 1–0
Los Angeles, Los Angeles Stadion, Vezeti: Danny Makkelie (holland)
EGYESÜLT ÁLLAMOK: Matt Freese – Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson – Malik Tillman, Tyler Adams – Sergino Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic – Folarin Balogun. Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino
A kispadon: Chris Brady, Matt Turner (kapusok), Max Arfsten, Mark McKenzie, Miles Robinson, Joe Scally, Auston Trusty, Brenden Aaronson, Sebastian Berhalter, Cristian Roldan, Alejandro Zendejas, Ricardo Pepi, Gio Reyna, Tim Weah, Haji Wright
PARAGUAY: Orlando Gill – Juan José Caceres,  Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso – Diego Gómez, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Miguel Almirón – Antonio Sanabria, Julio Enciso. Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro
A kispadon: Gatito Fernández, Gastón Oliveira (kapusok), Fabián Balbuena, José Canale, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana, Gustavo Velázquez, Damián Bobadilla, Gustavo Caballero, Matías Galarza, Diego Gómez, Maurício, Braian Ojeda, Ramón Sosa, Álex Arce, Gabriel Ávalos, Kaku, Isidro Pitta 
Gólszerző: Bobadilla – öngól (7.)

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AZ AMERIKAI VÁLOGATOTT VB-KERETE
Kapusok: 25 Chris Brady (Chicago Fire), 24 Matt Freese (New York City), 1 Matt Turner (New England Revolution)
Védők: 18 Max Arfsten (Columbus Crew), 2 Sergino Dest (PSV – Hollandia), 16 Alex Freeman (Villarreal – Spanyolország), 22 Mark McKenzie (Toulouse – Franciaország), 13 Tim Ream (Charlotte), 3 Chris Richards (Crystal Palace – Anglia), 5 Antonee Robinson (Fulham – Anglia), 12 Miles Robinson (Cincinnati), 23 Joe Scally (Borussia Mönchengladbach – Németország), 6 Auston Trusty (Celtic FC – Skócia)
Középpályások: 11 Brenden Aaronson (Leeds United – Anglia), 4 Tyler Adams (AFC Bournemouth – Anglia), 14 Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), 8 Weston McKennie (Juventus – Olaszország), 15 Cristian Roldan (Seattle Sounders), 17 Malik Tillman (Bayer Leverkusen – Németország), 26 Alejandro Zendejas (América – Mexikó)
Támadók: 20 Folarin Balogun (AS Monaco – Franciaország), 9 Ricardo Pepi (PSV – Hollandia), 10 Christian Pulisic (AC Milan – Olaszország), 7 Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach – Németország), 21 Tim Weah (Olympique Marseille – Franciaország), 19 Haji Wright (Coventry City – Anglia)
Szövetségi kapitány: Mauricio Pochettino (argentin)

A PARAGUAYI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Gatito Fernández (Cerro Porteno), 12 Orlando Gill (San Lorenzo – Argentína), 22 Gastón Oliveira (Olimpia)
Védők: 3 Omar Alderete (Sunderland – Anglia), 6 Júnior Alonso (Atlético Mineiro – Brazília), 5 Fabián Balbuena (Grémio – Brazília), 4 Juan José Caceres (Dinamo Moszkva – Oroszország), 13 José Canale (Lanús – Argentína), 15 Gustavo Gómez (Palmeiras – Brazília), 26 Alexandro Maidana (Talleres – Argentína), 2 Gustavo Velázquez (Cerro Porteno)
Középpályások: 10 Miguel Almirón (Atlanta United – Egyesült Államok), 16 Damián Bobadilla (Sao Paulo – Brazília), 24 Gustavo Caballero (Portsmouth – Anglia), 14 Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps – Kanada), 23 Matías Galarza (Atlanta United – Egyesült Államok), 8 Diego Gómez (Brighton & Hove Albion – Anglia), 11 Maurício (Palmeiras – Brazília), 20 Braian Ojeda (Orlando City SC – Egyesült Államok), 7 Ramón Sosa (Palmeiras – Brazília),   
Támadók: 18 Álex Arce (Independiente Rivadavia – Argentína), 21 Gabriel Ávalos (Independiente – Argentína), 19 Julio Enciso (Strasbourg – Franciaország), 17 Kaku (Al-Ain – Egyesült Arab Emírségek), 25 Isidro Pitta (Red Bull Bragantino – Brazília), 9 Antonio Sanabria (Cremonese – Olaszország)
Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro (argentin)

Június 13., szombat, 3.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Egyesült Államok–Paraguay
Június 14., vasárnap, 6.00
Vancouver, BC Place		Ausztrália–Törökország
Június 20., szombat, 6.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Törökország–Paraguay
Június 19., péntek, 21.00
Seattle, Seattle Stadion		Egyesült Államok–Ausztrália
Június 26., péntek, 4.00
Los Angeles, Los Angeles Stadion		Törökország–Egyesült Államok
Június 26., péntek, 4.00
Santa Clara, San Francisco Bay Area Stadion		Paraguay–Ausztrália
D-csoport

 

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