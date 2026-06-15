Nemzeti Sportrádió

Öt érdekesség Vozinháról, a zöld-foki-szigeteki hősről

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 22:57
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
Foci vb 2026
1 órája

A későn érő kapus, aki mindent védett a spanyolok ellen – öt érdekesség a 40 éves Vozinháról

A Zöld-foki-szigetek hőse 25 évesen csak amatőr szinten futballozott.

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
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