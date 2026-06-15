Nemzeti Sportrádió

Nincs gól az első félidőben

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 18:55
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
Foci vb 2026
2 órája

Ilyen nincs, de mégis van: a 40 éves Vozinha vezérletével a Zöld-foki-szigetek pontot rabolt a spanyoloktól

A portugál másodosztályban védő kapus mindent védett, Lamine Yamal 20 percet kapott.

 

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország
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