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Nincs gól az első félidőben
B. A. P.
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2026.06.15. 18:55
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Címkék
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Spanyolország
Foci vb 2026
2 órája
Ilyen nincs, de mégis van: a 40 éves Vozinha vezérletével a Zöld-foki-szigetek pontot rabolt a spanyoloktól
A portugál másodosztályban védő kapus mindent védett, Lamine Yamal 20 percet kapott.
foci vb 2026
Zöld-foki-szigetek
Spanyolország
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