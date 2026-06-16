Nemzeti Sportrádió

Mohamed Szalah első afrikai születésnaposként készített elő egy gólt vb-meccsen

M. B.M. B.
2026.06.16. 00:35
Mohamed Szalah (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, Belgium 1–1-es döntetlent játszott Egyiptommal a labdarúgó-világbajnokság G-csoportjában. Íme, a mérkőzés legérdekesebb statisztikái!

Az egyiptomiak vezető gólját elkészítő Mohamed Szalah pont a meccs napján lett 34 éves, így a vb-történelem első születésnapos afrikai játékosaként vett részt egy gól megszerzésében.

A belgák egyenlítő gólja egy öngól volt, amelyet Hani szerzett – a találat egy 325 perces gólcsendet tört meg az európai csapatnál, ezt megelőzően Michy Batshuayi volt eredményes a katari vb-n a kanadaiak ellen.

Szalah egyébként a második legidősebb afrikai játékos, aki gólpasszt adott egy vb-n – a csúcstartó Roger Milla, aki 1990-ben (38 évesen és 42 naposan) az angolok ellen volt képes hasonlóra.

A Szalahot váltó Hamza Abdelkarim a vb-történelem legfiatalabb egyiptomi játékosa lett 18 évesen és 165 naposan. Ezzel együtt Egyiptom még mindig nyeretlen a világbajnokságon, noha nyolc mérkőzésen már túl van az afrikai csapat – ennél rosszabb szériája csak Hondurasnak van, a közép-amerikai gárda kilenc vb-meccsen nyeretlen.

Mindeközben Belgium már három mérkőzés óta nyereltlen a vb-ken – korábban az ezeket megelőző 15 meccsük során jött össze ennyi kudarc, akkor 12 győzelem mellett három vereség volt a belgák mérlege. (Forrás: Opta)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
G-CSOPORT
BELGIUM–EGYIPTOM 1–1 (0–1)
Seattle, Seattle Stadion, 66 775 néző. Vezette: Ramon Abatti (brazil)
BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (De Cuyper, 56.) – A. Onana (Raskin, 56.), Tielemans – Trossard, De Bruyne (Vanaken, 86.), Doku (Fernández-Pardo, 86.) – De Ketelaere (R. Lukaku, 66.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia
EGYIPTOM: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi (Adel, 88.), El-Fotuh (Hafez, 88.) – Attia, Lasin – Szalah (Abdelkarim, 76.), Asur (Rabia, 70.), Ziko (Zizo, 76.) – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan
Gólszerző: Hani (66. – öngól), ill. Asur (20.)

 

 

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