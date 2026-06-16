Mohamed Szalah első afrikai születésnaposként készített elő egy gólt vb-meccsen

Az egyiptomiak vezető gólját elkészítő Mohamed Szalah pont a meccs napján lett 34 éves, így a vb-történelem első születésnapos afrikai játékosaként vett részt egy gól megszerzésében.

34 - With his assist for Egypt's opening goal against Belgium, Mohamed Salah is the first African player on record (since 1966) to register a FIFA World Cup goal involvement on their birthday.



Celebrations. pic.twitter.com/t0xcctY1TC — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

A belgák egyenlítő gólja egy öngól volt, amelyet Hani szerzett – a találat egy 325 perces gólcsendet tört meg az európai csapatnál, ezt megelőzően Michy Batshuayi volt eredményes a katari vb-n a kanadaiak ellen.

That goal ends a run of 325 minutes of World Cup football for Belgium without scoring, since Michy Batshuayi's goal in their opening group-stage game at Qatar 2022. pic.twitter.com/S8a6DO0f9x — Opta Analyst (@OptaAnalyst) June 15, 2026

Szalah egyébként a második legidősebb afrikai játékos, aki gólpasszt adott egy vb-n – a csúcstartó Roger Milla, aki 1990-ben (38 évesen és 42 naposan) az angolok ellen volt képes hasonlóra.

A Szalahot váltó Hamza Abdelkarim a vb-történelem legfiatalabb egyiptomi játékosa lett 18 évesen és 165 naposan. Ezzel együtt Egyiptom még mindig nyeretlen a világbajnokságon, noha nyolc mérkőzésen már túl van az afrikai csapat – ennél rosszabb szériája csak Hondurasnak van, a közép-amerikai gárda kilenc vb-meccsen nyeretlen.

Mindeközben Belgium már három mérkőzés óta nyereltlen a vb-ken – korábban az ezeket megelőző 15 meccsük során jött össze ennyi kudarc, akkor 12 győzelem mellett három vereség volt a belgák mérlege. (Forrás: Opta)

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

G-CSOPORT

BELGIUM–EGYIPTOM 1–1 (0–1)

Seattle, Seattle Stadion, 66 775 néző. Vezette: Ramon Abatti (brazil)

BELGIUM: Courtois – Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (De Cuyper, 56.) – A. Onana (Raskin, 56.), Tielemans – Trossard, De Bruyne (Vanaken, 86.), Doku (Fernández-Pardo, 86.) – De Ketelaere (R. Lukaku, 66.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia

EGYIPTOM: Sobeir – Ibrahim, Hani, Fathi (Adel, 88.), El-Fotuh (Hafez, 88.) – Attia, Lasin – Szalah (Abdelkarim, 76.), Asur (Rabia, 70.), Ziko (Zizo, 76.) – Marmus. Szövetségi kapitány: Hosszam Hasszan

Gólszerző: Hani (66. – öngól), ill. Asur (20.)