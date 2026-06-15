Nemzeti Sportrádió

Mikel Oyarzabal fél óráig labdába sem ért – érdekességek, statisztikák a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésről

B. A. P.B. A. P.
2026.06.15. 21:56
Címkék
foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország statisztika
Foci vb 2026
2 órája

Fair play rekordot döntött a Zöld-foki-szigetek, ismét döcögősen kezdtek a spanyolok a vb-n

Mikel Oyarzabal nem ért labdába a mérkőzés első 30 percében.

Oyarzabal labdaérintései percekre lebontva.

foci vb 2026 Zöld-foki-szigetek Spanyolország statisztika
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