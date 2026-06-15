Mikel Oyarzabal fél óráig labdába sem ért – érdekességek, statisztikák a Spanyolország–Zöld-foki-szigetek mérkőzésről

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Oyarzabal labdaérintései percekre lebontva.
Mikel Oyarzabal touches vs Cape Verde:0 — 1'0 — 2'0 — 3'0 — 4'0 — 5'0 — 6'0 — 7'0 — 8'0 — 9'0 — 10'0 — 11'0 — 12'0 — 13'0 — 14'0 — 15'0 — 16'0 — 17'0 — 18'0 — 19'0 — 20'0 — 21' 0 — 22'0 — 23'0 — 24'0 — 25'0 — 26'0 — 27'0 — 28'0 — 29'0 — 30'1 — 31' pic.twitter.com/FPFHJ1ZakE— StatMuse FC (@statmusefc) June 15, 2026
Mikel Oyarzabal touches vs Cape Verde:0 — 1'0 — 2'0 — 3'0 — 4'0 — 5'0 — 6'0 — 7'0 — 8'0 — 9'0 — 10'0 — 11'0 — 12'0 — 13'0 — 14'0 — 15'0 — 16'0 — 17'0 — 18'0 — 19'0 — 20'0 — 21' 0 — 22'0 — 23'0 — 24'0 — 25'0 — 26'0 — 27'0 — 28'0 — 29'0 — 30'1 — 31' pic.twitter.com/FPFHJ1ZakE