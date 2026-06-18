Mégis beengedik Kanadába az elefántcsontpartiak játékosát

Wahit eredetileg büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába, és úgy tűnt, ki kell hagynia a találkozót. A hatóságok a felülbírálati eljárás során újabb információkat kaptak, és ezek után adták meg a beutazási vízumot.
„Elye Wahira jelenleg semmilyen jogi korlátozás nem vonatkozik” – nyilatkozta ügyvédje, Marie Dosé.
A 23 éves játékost a francia élvonalban szereplő Nizza januárban vette kölcsön az Eintracht Frankfurttól, május 29-én pedig – a marseille-i ügyészség tájékoztatása szerint – őrizetbe vették és egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták.
Az Athletic című híroldal információi szerint egy május 17-én játszott francia élvonalbeli meccs szerepel az ügyben, amelyen Wahi szándékosan követett el olyan szabálytalanságot, amelyért sárga lapot kapott. A francia labdarúgóliga azt közölte, hogy rendkívüli aktivitást észleltek a nemzetközi sportfogadó oldalakon ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, Wahi sárga lapjára pedig szokatlanul nagy összegben helyeztek el tippeket.
Wahi az elefántcsontparti válogatott első világbajnoki mérkőzésén kezdőként jutott szóhoz az Ecuador felett aratott 1–0-s siker alkalmával.
A Németország–Elefántcsontpart vb-meccset szombaton magyar idő szerint 22 órakor rendezik.
|Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion
|Németország–Curacao
|7–1
|Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Elefántcsontpart–Ecuador
|1–0
|Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion
|Németország–Elefántcsontpart
|Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion
|Ecuador–Curacao
|Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion
|Ecuador–Németország
|Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion
|Curacao–Elefántcsontpart
|1. Németország
|1
|1
|–
|–
|7–1
|+6
|3
|2. Elefántcsontpart
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|3. Ecuador
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|4. Curacao
|1
|–
|–
|1
|1–7
|–6
|0
AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)
Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossounou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)
Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)
Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Emerse Faé