Nemzeti Sportrádió

Mégis beengedik Kanadába az elefántcsontpartiak játékosát

2026.06.18. 20:32
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Elye Wahi mégis beléphet Kanadába (Fotó: AFP, archív)
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foci vb 2026 vb 2026 Elye Wahi Elefántcsontpart
A kanadai bevándorlási hivatal felülbírálva korábbi döntését hozzájárul, hogy Elye Wahi, az elefántcsontparti labdarúgó-válogatott játékosa beléphessen az országba, és Torontóban pályára léphessen a németek elleni világbajnoki csoportmérkőzésen szombaton.

 

Wahit eredetileg büntetett előélete miatt nem engedték át az Egyesült Államokból Kanadába, és úgy tűnt, ki kell hagynia a találkozót. A hatóságok a felülbírálati eljárás során újabb információkat kaptak, és ezek után adták meg a beutazási vízumot.

„Elye Wahira jelenleg semmilyen jogi korlátozás nem vonatkozik” – nyilatkozta ügyvédje, Marie Dosé.

A 23 éves játékost a francia élvonalban szereplő Nizza januárban vette kölcsön az Eintracht Frankfurttól, május 29-én pedig – a marseille-i ügyészség tájékoztatása szerint – őrizetbe vették és egyéb bűncselekmények mellett mérkőzés befolyásolásával is megvádolták.

Az Athletic című híroldal információi szerint egy május 17-én játszott francia élvonalbeli meccs szerepel az ügyben, amelyen Wahi szándékosan követett el olyan szabálytalanságot, amelyért sárga lapot kapott. A francia labdarúgóliga azt közölte, hogy rendkívüli aktivitást észleltek a nemzetközi sportfogadó oldalakon ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, Wahi sárga lapjára pedig szokatlanul nagy összegben helyeztek el tippeket.

Wahi az elefántcsontparti válogatott első világbajnoki mérkőzésén kezdőként jutott szóhoz az Ecuador felett aratott 1–0-s siker alkalmával.

A Németország–Elefántcsontpart vb-meccset szombaton magyar idő szerint 22 órakor rendezik.

Június 14., vasárnap, 19.00
Houston, Houston Stadion		Németország–Curacao7–1
Június 15., hétfő, 1.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Elefántcsontpart–Ecuador1–0
Június 20., szombat, 22.00
Toronto, Toronto Stadion		Németország–Elefántcsontpart 
Június 21., vasárnap, 2.00
Kansas City, Kansas City Stadion		Ecuador–Curacao 
Június 25., csütörtök, 22.00
New York, New York/New Jersey Stadion		Ecuador–Németország 
Június 25., csütörtök, 22.00
Philadelphia, Philadelphia Stadion		Curacao–Elefántcsontpart 
VB 2026, AZ E-CSOPORT MENETRENDJE
1. Németország117–1+6 3   
2. Elefántcsontpart111–0+1 3   
3. Ecuador110–1–1 0   
4. Curacao111–7–6 0   
Az e-csoport állása

AZ ELEFÁNTCSONTPARTI VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: 1 Yahia Fofana (Rizespor – Törökország), 16 Mohamed Koné (Charleroi – Belgium), 23 Alban Lafont (Panathinaikosz – Görögország)
Védők: 20 Emmanuel Agbadou (Wolverhampton Wanderers – Anglia), 2 Ousmane Diomandé (Sporting CP – Portugália), 17 Guéla Doué (Strasbourg – Franciaország), 3 Ghislain Konan (Gil Vicente – Portugália), 7 Odilon Kossounou (Atalanta – Olaszország), 21 Evan Ndicka (AS Roma – Olaszország), 13 Christopher Opéri (Istanbul Basaksehir – Törökország), 5 Wilfried Singo (Galatasaray – Törökország)
Középpályások: 6 Seko Fofana (Rennes – Franciaország), 25 Parfait Guiagon (Charleroi – Belgium), 8 Franck Kessié (Al-Ahli – Szaúd-Arábia), 26 Christ Oulai (Trabzonspor – Törökország), 18 Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest – Anglia), 4 Jean-Michaël Seri (NK Maribor – Szlovénia)
Támadók: 10 Simon Adingra (AS Monaco – Franciaország), 9 Ange-Yoan Bonny (Internazionale – Olaszország), 15 Amad Diallo (Manchester United – Anglia), 14 Oumar Diakité (Cercle Bruges – Belgium), 11 Yan Diomandé (RB Leipzig – Németország), 22 Evann Guessand (Aston Villa – Anglia), 19 Nicolas Pépé (Villarreal – Spanyolország), 24 Bazoumana Touré (Hoffenheim – Németország), 12 Elye Wahi (Nice – Franciaország)
Szövetségi kapitány: Emerse Faé

 

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